Delfina, ¡senadora!, ¿y el Edomex?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

RUEDA “CORCHOLATA”-. Sin necesidad de su voto, pues en la Cámara alta los guindas son mayoría, la texcocana Delfina Gómez Álvarez se quita el uniforme escolar de la SEP, no aparece en ningún cargo partidista mexiquense y… regresa como senadora.

Como verá usted, todos los filopejistas más cercanos tienen doble protección, pues si no rinden en un lugar tienen su curul o escaño, ¿quiere más ejemplos?: El gobernador sonorense Alfonso Durazo también es senador con licencia y no olvide que doña Olguita Sánchez Cordero no dio al ancho en la Segob —donde dijo que donaría su sueldo dada su generosa pensión como ministra jubilada—, pero este es otro tema.

DOÑA DELFI-. Los enterados dan doble contra sencillo que Delfina Gómez tiene la candidatura de la gubernatura mexiquense en la bolsa, sin embargo los conspicuos analistas se inquietan al enterarse que de todos los cargos partidistas que se eligieron el pasado domingo no aparece la texcocana, a cambio de que la mayoría fueron para gente de su ex súbdito Higinio Martínez.

Por cierto, don Higinio es otro privilegiado pejista, pues aun andando en la grilla mexiquense, sólo en el papel pidió licencia para ausentarse de su escaño senatorial, para concentrarse en la “operación acarreo” que concentró a sus simpatizantes hasta en dos ocasiones en la explanada del Teatro Morelos en el lejano junio y ni así ganó en las encuestas. Esas encuestas, cuyo inventor y promotor es el padre de la cuarta transformación, son las únicas con los famosos “otros datos” que dieron y vieron ganadora a la entonces secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y en segundo… al alcalde de Ecatepec.

Los cargos que se votaron el pasado domingo cuatro fueron para la dirigencia estatal “morena”, para la coordinación y muchos más, tantos como se necesiten para empezar a trabajar en la candidatura de…

Aquí viene la incógnita, pues todos los elegidos son gente de Higinio Martínez, quien con gran experiencia no ha dicho nada sobre el particular.

¿CAMBIO DE SEÑAL POR VULNERABLE?-. A estas alturas del partido se ve difícil que el dueño de las “corcholatas”, nacionales y mexiquenses, cambie de opinión, a no ser que le hayan dicho que la texcocana sería la ficha más vulnerable en campaña, pues además de los inolvidables “moches” que exigía y hacía efectivos a sus empleados municipales… los taches de la SEP son peores.

Esto último es lo que siembra dudas, pero ni se preocupe tanto, pues el dueño de los otros datos es el único que podría dar señales nuevas y hasta ahora su gerente partidista, Mario Delgado, sigue leyendo la misma partitura de siempre.

elefa44@gmail.com