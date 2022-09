En fiestas patrias, ¿López Obrador se envolverá en la bandera?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

O el Presidente ¿dio marcha atrás en su discurso patriotero?

Una vez que el ministro Luis María Aguilar retiró su propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa que en una jornada inicial fue derrotada el martes pasado por 7 votos contra 4 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se optó por que presente un nuevo proyecto que tenga como objetivo acotar o limitar la aplicación de esta figura, el presidente Andrés Manuel López Obrador ocupa ahora toda su atención en la celebración de las fiestas patrias, mismas que utilizará como marco para envolverse en la bandera nacional y anunciar que la soberanía no está en venta y que México no es colonia de ningún país.

Además, la noche del 15 de septiembre, el inquilino de Palacio Nacional ofrecerá “pan y circo” al “pueblo bueno y sabio”, con más de tres horas de concierto gratuito de Los Tigres del Norte, que de seguro, sí cobraron por su trabajo.

Al parecer, por otra parte y en lo que se refiere a la parte más política, el de Tepetitán dio un paso atrás, porque no anunciará -como lo había dado a conocer anteriormente-, que México se sale del T-MEC. Quizás la emoción lo hizo hablar de más y no le quedó de otra más que admitir que a nuestro país, le saldría carísimo un pleito con Estados Unidos de tales dimensiones.

Hay que recordar que en su reciente comparecencia ante los senadores de Morena, en el marco de su plenaria, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, -que tuvo el tino de no darle plantón a los legisladores de su partido-, sentenció que las diferencias que tiene esta errada y llamada Cuarta Transformación con el vecino país del norte y Canadá, no ponen en riesgo la participación de México en el T-MEC. ¿Será?

El caso es que en esto último también coincidió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, otro funcionario que tuvo la delicadeza de no dejar plantados a los senadores morenistas y quien agregó que a pesar de las diferencias que existen en la relación entre nuestro país y Estados Unidos, ambos llevan una buena relación. Pero el canciller así la dejó, dijéramos que buena, más o menos, lo que resultaría suficiente para no generar una crisis en dicha relación bilateral.

Así que conforme pasan los días, es cada vez menos probable que López Obrador siga con su intentona de lanzar, eso sí muy envalentonado, un discurso patriotero bastante pobre y a gritos, -como en las cápsulas de su IV Informe de Gobierno-, para decir que México se sale del T-MEC.

En otro tema, en lo que sí habrá que estar muy atentos, es en la suerte que corra en el Senado de la República la iniciativa enviada por la colegisladora, la Cámara de Diputados, sobre incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo pronto ayer, los integrantes de la fracción parlamentaria del tricolor en la Cámara baja, se reunieron con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, para analizar la iniciativa de reforma sobre cómo extender el tiempo de permiso en que los militares podrán prestar servicios en la Guardia Nacional, de 5 a 9 años, es decir, del 2024, hasta el 2028.

Por sus redes sociales, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló: “Expusimos la necesidad urgente de atender el tema y la importancia de no dejar que el crimen organizado siga avanzando”.

Municiones

*** Papelazo el que está haciendo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sobre todo porque fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, lugar en el que lo sucedió la no menos flamante, Rosa Icela Rodríguez. En la sesión en el Senado de la República, la panista Lilly Téllez, pidió un minuto de silencio por el asesinato de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), cuya camioneta donde se transportaban para reparar fallas en el sistema eléctrico de la sierra sonorense, fue calcinada y fueron hallados, afortunadamente con vida, otros trabajadores de la Comisión. Con mucha razón, luego de estos violentos hechos, trabajadores de la CFE se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno de Hermosillo y se negaron a salir a laborar por las condiciones de inseguridad que asolan a dicha entidad. ¿Y que hizo o ha hecho el gobernador Durazo para dar alguna respuesta, ya no digamos, garantías de seguridad. Absolutamente nada.

*** La voz del líder moral de la izquierda en México, Cuauhtémoc Cárdenas, se volvió a escuchar. Al participar en el coloquio “Democracia y Futuro” de México, se inclinó por que se dé un cambio importante en la estrategia que ha seguido esta errada y llamada Cuarta Transformación en el combate a la inseguridad. Dijo el ingeniero que desde hace 25 años, dicha estrategia es la misma, pero esto último puede no ser tan certero porque hay que recordar que López Obrador, resumió en una sola frase su nula estrategia en este rubro, aquella de “abrazos, no balazos” al tiempo de que se la pasa quejándose de que el pasado es el culpable del caos que el tabasqueño recibió. Recientemente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, manifestó en cuanto al tema: “Hemos de reconocer que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad porque no hemos sido capaces, no nosotros, los gobiernos que nos antecedieron… “ Decía un viejo refrán: “Desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los…” y aplica perfectamente ante tanta excusa como esgrime e inquilino de Palacio Nacional.

*** El diputado local Víctor Hugo Lobo presentó una iniciativa ante el Pleno, para que sean adicionados los artículos 101 bis y 101 ter al Reglamento del Congreso capitalino en materia de Puntos de Acuerdo, con la finalidad de cumplir con lo previsto en el artículo 96 del mismo reglamento. Lobo Román asentó en su iniciativa en cuanto al artículo 101 bis: “Los puntos de acuerdo aprobados, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de este Reglamento, deberán ser atendidas por las autoridades de la Ciudad de México a las que fueron turnadas en un término no mayor a 60 días naturales o bien, deberá informar la justificación legal o material que impida su atención”. Agregó que “los aprobados por el Pleno, como de urgente y obvia resolución en términos del artículo 101 del presente reglamento, deberán ser atendidas de manera inmediata, considerando un término razonable para su atención”, asentó en el documento el líder perredista. Y es obvio que en estos momentos, el gobierno de la Ciudad de México que encabeza la flamante Claudia Sheinbaum, quien está demasiado ocupada en seguir siendo la “corcholata” favorita del inquilino de Palacio Nacional y si antes no hacían caso a las demandas de la ciudadanía de la capital de la República, pues ahora menos.

