Judas, sepulturero del PRI

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

No fueron pocas las voces que alertaron de una traición a su partido, de Alejandro Moreno, en algún momento de su permanencia como presidente del PRI desde 2019. Se nota que quienes le lanzaron críticas duras, lo conocían bien. Uno de tantos fue Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa y ex candidato a la Presidencia de la República.

Expuso: “Todos los indicios sobre él mostraban que íbamos a tener los resultados que ahorita estamos viendo” −declaró en entrevista para Aristegui en Vivo−. Había observado en el político campechano a un individuo que revelaba conductas que después se convertirían en lo que ahora se sabe de él, gracias a una serie de filtraciones que la actual gobernadora de Campeche ha dado en exhibir, seguramente en obediencia a una orden de su patrón

Lo anterior, después de la votación de una iniciativa en el Congreso, para aprobar la ley eléctrica, en la que el PRI optó por la contraria y obviamente, se convirtió en enemigo de quien no tolera la mínima desobediencia. Alejandro Moreno era el blanco perfecto, debido a su pasado lleno de corrupción, que dio en exhibir desde que era muy joven, sin importarle no más que la presunción.

“Recordó que, desde la primera ocasión que vio a Alejandro Moreno, supo que no era una figura que debía representar al partido”. “Dijo que, cuando Alito era apenas un regidor, arribó a una reunión del PRI en un auto de lujo rodeado por cuatro guardaespaldas. Fue entonces que sus compañeros de partido le explicaron que había amasado una fortuna negociando contratos de Pemex”.

Pero, a pesar de tales actos de exhibicionismo, un grupo de priistas se empecinó en llevarlo a la dirigencia nacional del Tricolor contra viento y marea. Antes del 18 de agosto de 2019, se presentaron mejores cartas, tanto por su seriedad, como por su cultura, su experiencia y su preparación, como las que representaba el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM. Con una sólida formación académica y un currículum que anticipaban su eficiencia.

Desde la misma dirigencia del partido, entonces en manos de Claudia Ruiz Massieu, se impulsó a todo trance la candidatura de Alito. Los mexicanos suspicaces imaginaron de inmediato que había tratos entre el tío de la anterior, Carlos Salinas de Gortari y el nuevo Presidente de México. Pronosticaron como los mejores adivinos, que la presencia del ex gobernador en el Comité Ejecutivo Nacional obedecía a una componenda futura y no se equivocaron.

Se acaba de consolidar. Los videos de la impresentable gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que exhiben a un político inmerso, más que en la corrupción, en el lodo de la corrupción, acabaron por quebrar su endeble estructura y a colocarlo en el mismo lugar de los traidores históricos, que no vacilaron en mandar a la muerte a ciertos héroes, a cambio de algunas monedas.

También, los dirigentes del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, advirtieron que no podían confiar en Alejandro Moreno. Consintieron en tenerlo de aliado y finalmente aceptaron que no los traicionaría.

Los resultados ya están a la vista. Un medio recuerda: “La forma es fondo”, decía Jesús Reyes Heroles. Y el efusivo saludo e intercambio de palabras del primero de septiembre en la Cámara de Diputados entre Moreno y Adán Augusto López, fueron la forma de anunciar que en el fondo había acuerdo.

Los dichos que sostuvo durante mucho tiempo Alejandro Moreno, sólo formaban que parte de un vocabulario circense o de una comedia de teatro. Más de una vez se vio envalentonado frente a las circunstancias que lo envolvieron a raíz de los videos. Dijo sin titubeos: “la única forma de que me callen es que me maten”. La realidad reveló que no era para tanto. Un apretoncito y cedió a las pretensiones del que manda en México.

Una traición le permite mantener la propiedad de medios de difusión que adquirió cuando era gobernador, 16 propiedades millonarias y salvar la cárcel por muchos otros delitos, gracias a que quienes lo perdonan no son diferentes.

