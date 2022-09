Ana Lilia Herrera, la candidata aliancista ideal para Edomex

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Por increíble que parezca, en tierras mexiquenses nos hacen ver que el priismo de allá se pinta aparte y lo que haga o deje de hacer su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, los tiene sin cuidado, ya que, de tiempo atrás, y ante la suma de irregularidades que le han descubierto al también diputado por Campeche, la militancia del tricolor local ya había tomado una decisión tipo pandemia y con él empezaron a guardar distancia, de ahí que quienes pensaron en una alianza política electoral rumbo al 4 de junio del año próximo no pierden las esperanzas de que esa estrategia siga adelante y en ese escenario todo indica que la candidatura recaerá en la persona de la actual senadora, Ana Lilia Herrera Anzaldo.

Como legisladora, la oriunda del Estado de México ha sido diputada local, senadora de la República y desde 2019 es diputada federal y en su trayectoria dentro de la administración pública ha ocupado cargos como el de presidenta municipal de Metepec, en tanto que en el gobierno estatal fue directora general del Instituto Mexiquense de la Mujer y Secretaría de Educación y no es la primera vez que se le reconocen méritos para ser considerada aspirante a la candidatura del PRI al gobierno estatal, ya que en 2017, por su trabajo realizado y trayectoria, su nombre sonó fuerte.

Las condiciones para el priismo hoy son muy diferentes a de aquel año, donde ganó Alfredo Del Mazo, quien básicamente se hizo acompañar de la fuerza “peñista”. Ahora, el tricolor llegará a la justa electoral con derrotas a cuestas como el de la silla presidencial y estrepitosas caídas al grado de dejar de ser gobierno en casi todas las entidades estatales que antes encabezaban, sin descontar el desprestigio que a pulso se ha ganado “Alito” y su camarilla.

En ese nuevo escenario, de un PRI dividido y con el desprestigio de actos de corrupción entre personajes de administraciones públicas recientes, es donde el nombre de Ana Lilia Herrera cobra especial relevancia, ya que su fama y prestigio como mujer política ha trascendido no sólo al interior de las bases y cuadros dirigentes del priismo, sino también es vista con simpatía entre la ciudadanía en general y entre panistas y perredistas en particular, lo que de entrada la coloca con una base electoral fuerte, factores que en su conjunto la ponen como la favorita para encabezar una gran alianza de partidos, aunque en este esfuerzo no participe el organigrama del priismo nacional.

Conocedores del respeto que la priista se ha ganado entre los cuadros dirigentes de otras opciones políticas, no es raro entonces que a Ana lilia, cada vez que la entrevistan en los espacios informativos, le formulen una pregunta en el sentido de si se sumará a la campaña de su competidora en caso de que el PRI no la haga su candidata, a lo cual ella responde afirmativamente y desliza que en caso de que ella resulte ser la abanderada tricolor “me gustaría que también se sumaran a mi campaña”.

Aquí, tal vez la pregunta y respuesta que quedan al aire será si ¿La militancia de los partidos PAN y PRD se sumarán a la causa de una candidatura donde la priista Ana Lilia Herrera no sea la abanderada de la alianza? Que conste.

LAS CARTAS HABLAN.— Aunque oficialmente existe un calendario mediante el cual las autoridades electorales marcan las fechas clave para el proceso de elección de gobernador en junio de 2023, es un hecho que para la nomenclatura tricolor la fecha crucial de definiciones rumbo a la cita iniciará mañana una vez que el actual mandatario, Alfredo Del Mazo, rinda su quinto Informe de Gobierno.

Por lo pronto, el calendario precisa que el proceso dará inicio el 16 de enero con la recolección de apoyo de los candidatos independientes. No hay que olvidar que durante el proceso electoral en la entidad mexiquense se establecerán fechas para la aprobación de topes de gastos de precampaña y la duración de estas será del 23 de enero y hasta el 3 de marzo, en tanto que las campañas arrancarán el 3 de abril y concluirán el 31 de mayo de 2023.

La suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, etapa conocida como “veda electoral, será del 1 al 3 de junio

La jornada electoral se llevará a cabo el día 4 de junio, a partir de las 08:00 horas, hasta la publicación de los resultados electorales.

VA MI RESTO.— Llegar unidos en otros tiempos era la fórmula para resolver contratiempos y sorpresas en las urnas, hoy el PRI por sí solo está muy lejos de pronosticar un triunfo aunque se cumpliera este requisito y por eso la necesidad de una alianza que por lo menos los ponga en posibilidades competencia y para ello necesitan una candidata que sea bien vista por los partidos y militantes aliancistas y en ese escenario tal vez el dolor cabeza se lo podrían ahorrar con el nombre de Ana Lilia Herrera, y hasta ahí porque como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx