Hoteleros, contra reducción de horario laboral y más vacaciones

Propuesta ante el Senado de la República

Argumentan que no hay condiciones socioeconómicas para implementarla

Cancún.— El senador Ricardo Velázquez Meza, de Morena, presentó ante la Comisión Permanente del Senado de la República una iniciativa para reducir las horas de trabajo de 8 a 6 horas y aumentar las vacaciones hasta 15 días desde el primer año, sin embargo, varios empresarios, en este caso de Quintana Roo, ya salieron a manifestar que es una propuesta inviable, ante la falta de una mejor economía.

Velázquez Meza, afirma que esas condiciones elevarían la productividad, eficiencia y bienestar laboral, como ha sucedido en países donde ya se han aplicado, como es el caso de Suecia, donde este modelo generó un mayor número de empleos y al reducirse gastos en salud y enfermedades. No obstante, los empresarios mexicanos no ven viable la propuesta, pues no se cuenta con las condiciones socioeconómicas y empresariales de aquellos países primermundistas. Iván Ferrat Mancera, empresario náutico y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, comentó que “La propuesta de cuánto debería ser la jornada laboral tendría que ser analizada, con más detalle, y no a la ligera, y no tiene que ser un acto político, tiene que ser un acto consensuado, estudiado, analizado”.

A esto, la presidenta de la Coparmex en Cancún, Angélica Frías González, agregó que, según los datos del Índice Global de la Productividad de la Economía, existe una baja en la productividad durante el primer trimestre del 2022, por lo que se necesita incrementar la productividad hasta un 4.8% anual, para alcanzar una economía sostenible, de tal manera, que la reducción de horas laborales por ahora es inviable.

En contraparte, Eduardo Domínguez Ibarra, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, señala que esto podría generar una mayor derrama económica en el sector hotelero, pues los turistas locales tendrían mayor tiempo para vacacionar, y aumentaría la cantidad de huéspedes, así como los tiempos de estancia, pero también afirma que no sabe que tanto están preparados en tecnología para afrontar esta modificación.

Mientras tanto, los empresarios hoteleros y restauranteros de Quintana Roo siguen enfrentando una crisis laboral, ya que la oferta supera por mucho a la demanda de puestos, ya que existe un fenómeno migratorio en el que los trabajadores optan por salir del estado en busca de mejores condiciones laborales y prestaciones, en lugar de aceptar puestos en la región.

Crece violencia laboral contra mujeres

A decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo es de los primeros estados a nivel nacional, donde las mujeres padecen mayor violencia laboral, principalmente por parte de sus compañeros.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, revela que Quintana Roo obtuvo el sexto lugar nacional sobre la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más, en el ámbito laboral con un 31.2%, mientras que el líder fue Chihuahua con 37.8%.

Además de los compañeros de trabajo, también los jefes y supervisores, ejercen este tipo de violencia; es decir, que mientras más poder tienen, suelen ser más hostigadores “La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral refuerza su exclusión del espacio profesional. Esto afecta negativamente sus posibilidades de obtener recursos por cuenta propia y, con ello, limita su capacidad de decisión autónoma”, se lee en el documento.