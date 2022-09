AMLO se raja antes de reunión con Blinken

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Si no ha podido con la paz en México, el Presidente no podrá con la paz mundial

Pues finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se rajó y el ya próximo 16 de septiembre, no se envolverá en el lábaro Patrio, ni encabezando el desfile militar que supuestamente iniciará con la Guardia Nacional, ya incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional, lanzará un encendido discurso en el que habría arremetido en contra de Estados Unidos, para decir que México no es colonia del poderoso vecino del norte. Nada de eso.

Es una verdadera lástima que el tabasqueño haya dado marcha atrás en sus intenciones, pero en lo que hay que poner la atención, es en que por segunda ocasión, el mandatario cambia de opinión, o sea, una por semana, lo que nos deja entrever que no es tan enfático ni contundente en sus decisiones como se ha vendido durante esta errada y llamada cuarta transformación.

Como se recordará, la semana pasada, en uno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros, López Obrador dijo que había cambiado de opinión en cuanto a la militarización de las tareas de seguridad pública y por ende, se pronunció por no regresar al Ejército a los cuarteles, como lo había planteado en sus tiempos de candidato.

Esta vez, dice que le bajó a su discurso en contra de Estados Unidos porque el presidente de aquel país, Joe Biden, al responderle una misiva que el tabasqueño le había enviado, lo hizo en un tono de respeto y hasta conciliatorio.

Pero tampoco hay que olvidar un factor muy importante: la visita de Anthony Blinken, secretario de Estado del vecino país del norte y que llegó a Palacio Nacional en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para, en el marco de la reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre los gobiernos de México y Estados Unidos el funcionario norteamericano agradeció al canciller Marcelo Ebrard y al gobierno mexicano, la colaboración que han mostrado en cuanto al combate al tráfico de fentanilo y la contención de la migración irregular .

No es osado señalar que el señor Blinken vino a nuestro país a corroborar cómo estaba eso de los encendidos discursos nacionalistas del tabasqueño, así que, ¿quién tuvo que “bajarle” y por qué?, ¿será que sólo fue un encuentro productivo y amistoso? Quién sabe.

Entonces y debido a todo lo anterior, López Obrador prefirió cambiar su discurso por lo que ahora, se referirá a la paz mundial.

Bueno, aquí habría que cuestionar, si quien encabeza esta errada y llamada Cuarta Transformación, no ha podido instaurar la paz en México absolutamente nada podría hacer a nivel mundial.

Cómo olvidar que a inicios de su gestión, el de Tepetitán aseveraba que más o menos en seis meses, lo narcotraficantes cambiarían sus actividades ilícitas por un tractor, además de que cada vez que puede, el Ejecutivo asegura que ya no hay masacres ni corrupción, todos, escenarios utópicos que sólo sus ojos ven.

Sin embargo, esta nueva jugada obedece a que López Obrador no ha cejado en sus afanes de reinventarse como el famoso “Mesías tropical”.

“Se debería buscar la paz, porque no se hizo el trabajo para evitar esa guerra, ni los mandatarios de las potencias ni la ONU”, dijo el presidente de México cuando hace unas semanas, hizo pública su propuesta para la paz y acto seguido, anunció que sería el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el que presentaría su propuesta para la paz, pero a lo mejor se le complica al canciller, porque también asistirá con la representación presidencial a los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra.

En fin, en lo que se acomoda la agenda del titular de la SRE, vale la pena destacar que con su tan llevada y traída propuesta, López Obrador, “descubrió el hilo negro” y hace un llamado al Papa Francisco, junto con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a buscar un diálogo que tenga como objetivo frenar la guerra y lograr una tregua de cinco años sin pruebas nucleares, sin amenazas, sin intervenciones, sin estar participando en conflictos internos” y en ese lapso, las potencias tendrían tiempo de atender “los graves y grandes problemas de cada nación”, como una acción extraordinaria.

Entonces, el día del desfile del 16 de Septiembre, el Presidente volverá a dar a conocer esta propuesta para ver si logra captar la atención del mundo, porque, hay que recordar, estarán algunos de sus aliados como el boliviano Evo Morales.

Municiones

*** Al V informe del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, se dieron cita dos “corcholatas” y un aspirante al 2024 y estamos hablando de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal. Ahora, la jefa de Gobierno no estuvo placeándose el fin de semana; aprovechó el foro del Edomex para hacerlo en día laboral, al igual que el titular de la Segob. Y es que los morenistas anhelan quedarse con la entidad mexiquense en los comicios del año entrante. Es esta la entidad que realmente les importa; no tanto Coahuila, lo que ocurre en momentos en que al parecer, el mensaje que envía el PRI, es que hay muchas probabilidades -no hay que descartar ningún escenario-, de que vaya solo en las elecciones mexiquenses, pues en estos días, saldrá al fin la ungida, Alejandra Del Moral o Ana Lilia Herrera Anzaldo, para ocupar la candidatura tricolor o a lo mejor de la alianza, a la gubernatura del estado que es “la joya de la corona”. El Informe de Del Mazo Maza tuvo lugar cuando el senador Ricardo Monreal ha reconocido que en Palacio Nacional no dejan de consentir a la “corcholata” Sheinbaum Pardo para 2024 y que aún con ello, el zacatecano aparecerá en la boleta electoral para esas trascendentales elecciones.

*** La jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ordenó a las autoridades vinculadas a restaurar a nivel nacional el programa de “Escuelas de Tiempo Completo” (ETC), tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN). Esta es una resolución sumamente importante porque con la arbitraria decisión que dio a conocer muy titubeante por cierto, la ex secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se afectó muy seriamente a madres y padres de los alumnos que asistían a este programa porque se viola el derecho, tanto a la educación como a la alimentación. La actual secretaria de Educación, Leticia Ramírez, no ha de estar ni enterada y si alguien le preguntara algo, de seguro dirá que para eso no tiene una respuesta.

