Ex gobernadores, con chamba asegurada

Punto por punto

Augusto Corro

El problema del desempleo no afecta a los ex gobernadores, quienes al dejar el cargo tienen posibilidades de seguir su carrera política en el gobierno federal. Claro, no todos tienen esa oportunidad, aunque no importa su origen partidista, deben contar con un expediente más o menos limpio, transparente.

En este sexenio son varios los ex mandatarios estatales que fueron enviados a cumplir misiones diplomáticas. Por ejemplo, Quirino Ordaz Coppel, de extracción priista, sinaloense, representa a México, en España. Por supuesto, el tricolor lo expulsó de sus filas.

También está el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien es titular del consulado de México, en Barcelona. Por otra parte, el ex mandatario de Campeche, cumple la función de embajador en la República Dominicana.

Otro gobernador que ya tiene asegurada la chamba es Carlos Joaquín González, de Quintana Roo. El presidente López Obrador anunció que el citado funcionario se incorporará al gobierno federal cuando termine su mandato, este mes.

Carlos Joaquín González llegó a la gubernatura tras figurar como candidato de la alianza PAN-PRD. Cabe señalar que la morenista Mara Lezama tomará posición como mandataria de Quintana Roo.

De Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, se dejó de especular sobre la posibilidad de que se sumará a la lista de colaboradores de la oposición en el gobierno lopezobradorista; pues sus aspiraciones son las de participar como candidato presidencial en 2024 o por lo menos ser líder del PRI.

El destino de “Alito”

Van ya varios meses en que el presidente del PRI, además ex gobernador de Campeche y diputado federal, es atacado, sin misericordia, por sus adversarios políticos.

Se le acusa de un rosario de delitos electorales y de enriquecimiento ilícito y así como de utilizar a su partido como escudo. Sin embargo, la serie presuntas acusaciones que dañan la imagen del líder y su partido, no parecen importarle a “Alito”, que también enfrenta un probable desafuero.

Pero mientras eso ocurre, el líder del PRI dijo que no renunciará al partido y también adelantó que pretende ser candidato presidencial en 2024.

Las pugnas internas en el tricolor cada día se agudizan. Ex presidentes del partido ya le exigieron la renuncia a “Alito”, pero él dijo que seguirá al frente de esa organización política.

Estos son los problemas que agobian al ex mandatario campechano: la acusación de enriquecimiento inexplicable, las elecciones en el Estado de México y las presidenciales del 2024. De sus asuntos con la justicia, todo dependerá una vez que se cumpla con el desafuero. Quedan pendientes la contienda electoral de 2023, en la que se juega el PRI su supervivencia; así como las elecciones federales. Y, claro, su renuncia como presidente del PRI.

En las elecciones del Edomex, el PRI se juega su última carta y la oposición parece no ponerse de acuerdo. PAN, PRI y PRD, que forman la alianza Va por México. El PAN quiere que su candidato sea el abanderado de la coalición opositora. En las mismas condiciones está el PRI; el PRD ya hasta destapó a su candidato. En esas condiciones, la alianza mencionada participará debilitada en la contienda electoral. Divididos no tendrán posibilidades de hacer un buen papel ante Morena, que ya dio por ganada la plaza.

En términos generales, “Alito” tiene al mundo en su contra en una lucha que también realiza contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que realiza una campaña de “audios” en contra de su paisano.

Era importante señalar la pugna entre los dos políticos, porque la morenista, Layda Sansores tiene una cantidad incontable de audios que en nada tranquilizan a “Alito”.

¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com