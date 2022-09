Mensaje político de Luis Cresencio Sandoval

Desesperado Omar Fayad porque no le dan su premio

AMLO tapa a Cuitláhuac García

No es la primera vez que un secretario de la Defensa Nacional utiliza un discurso en una ceremonia militar para enviar un mensaje político. Antes lo hizo el general Salvador Cienfuegos en la administración pasada, así que no es ninguna novedad que el actual titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, en el marco de la ceremonia de los Niños Héroes y cuando se consumó en el Legislativo que la Guardia Nacional ya depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, señalara de manera textual:

“Quienes integramos las instituciones, tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en la mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país… Las Fuerzas Armadas y ahora también la Guardia Nacional comparten los mismos valores axiológicos cada uno con su formación profesional enfocada a la defensa de la Nación y a la seguridad pública, respectivamente”.

Esto viene a cuento porque ya es casi diario ver a un grupo de soldados que son maltratados por los habitantes de la población a la que llegan y con eso de que la instrucción presidencial no es más que: “Abrazos, no balazos”, pues no tienen otro remedio más que huir y esto es algo que en Palacio Nacional tendrían que recomponer, porque también ya son cosa cotidiana los reclamos de diversos sectores de la sociedad para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, proponga una verdadera estrategia para combatir la inseguridad y a la delincuencia organizada y no andar cuestionando a la ONU y a la OEA porque no están de acuerdo con él y menos, estar haciendo propuestas para la paz mundial. Ya lo dice un clásico refrán: “el buen juez, por su casa empieza” y el de Tepetitán, tiene la casa hecha un caos.

En otra vertiente, no hay que soslayar la reciente encuesta en la que el 80 por ciento de los encuestados se pronuncian por que el Ejército debe continuar participando en labores de seguridad porque no hay policías capacitadas para enfrentar este grave fenómeno.

Hoy, en la Cámara de Diputados, se dará un larguísimo y áspero debate en torno a la propuesta que inicialmente presentara la diputada priista Yolanda de la Torre para que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028 y luego, la legisladora, también priista, Cristina Ruiz, al seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó una adición que plantea prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2029, es decir, un año más para cerrar con un plazo de 10 años, además de la creación de una comisión bicamaral para dar seguimiento a la Guardia Nacional y que tenga como misión presentar informes semestrales por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De lo que puede anticiparse, es que hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro, quedaría aprobado el tema, con la oposición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Otra cosa que se podrá observar es qué tan dividida está la bancada del PRI porque se comentaba en los corrillos legislativos, que había algunos diputados del tricolor que no estaban dispuestos a apoyar la propuesta. ¿Será?

Por lo pronto, el dirigente del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, ya puso el dilema sobre la mesa al señalar que “los priistas nos conocemos, sabemos quiénes son los que están con el partido en las buenas y en las malas” y quienes buscan sólo el protagonismo y son de aquellos militantes priístas que “jamás salen a caminar una calle y jamás se pararon en una campaña en 2021 y 2022 y los vamos a exhibir porque quieren dividir al partido”.

*** Si por algo se ha caracterizado el presidente López Obrador, es por defender “a capa y espada” a sus cercanos y en este sentido, lo volvió a hacer, de tal suerte que aprovechó todo el debate que se está dando en cuanto a la militarización o no de las tarea de seguridad para tapar ni más ni menos que a su gobernador consentido, el veracruzano Cuitlánuac García. La balacera que hace dos días se dio en Orizaba que sembró el terror y dejó un muerto la calificó como “un asunto escandaloso, son las mismas corporaciones criminales las que hacen propaganda, hasta transmitir en vivo”… y en el colmo, dijo que esta violencia fue un hecho “sensacionalista, amarillista… fue más un asunto de propaganda y en redes”. Desde luego que el gobernador de Veracruz, le hizo segunda a su jefe e hizo un llamado que si no fuera por la gravedad de los acontecimientos, sería hasta irrisorio: “no tenemos que dejarnos llevar por esta intención mediática de los grupos delictivos”. Bueno, con tal de que el mandatario estatal no vea su total ineptitud.

*** A días de que Carlos Joaquín González deje de ser gobernador de Quintana Roo, para que asuma la morenista Mara Lezama, fue invitado por esta errada y llamada Cuarta Transformación a ocupar la embajada de México en Canadá. Inicialmente se sabía que el casi ex gobernador pasaría a ocupar la titularidad de una dependencia; es más, mucho se manejó que sería en la Secretaría de Turismo, sin embargo, de última hora y cuando todos tenían hechas las maletas para trasladarse para el rumbo de Polanco, hubo cambio de señales, porque conforme lo anunciado por López Obrador, Carlos Joaquín se convertirá en embajador sin tener, hasta donde se sabe, formación diplomática. No debe extrañar que el tabasqueño dé un cargo a un gobernador emanado de la oposición; ahí está el caso del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, quien ahora es el embajador de México en España y prácticamente le “valió gorro” que el PRI lo expulsara de sus filas, al igual que a Carlos Miguel Aysa Damas, ex gobernador de Campeche, que tuvo también su “premio” como gobernador de nuestro país en República Dominicana. No obstante, el que está “que trina”, es el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad porque curiosamente a él, López Obrador no se tomó la molestia de anunciarle algún nuevo cargo a ocupar, así que lo más probable es que esta errada y llamada Cuarta Transformación lo echó ya al olvido. ¿Será?

*** Para José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Paquete Económico enviado desde Palacio Nacional, es poco realista no sólo porque estima un crecimiento casi improbable, digamos que irreal, sino también porque no está apegado al grave problema de la inseguridad y el crecimiento de la violencia, por lo que el líder empresarial estimó como indispensable que se destinen recursos federales suficientes para fortalecer a las policías estatales y municipales.

