Ahora que está en disputa la supervivencia de Va por México, queda al descubierto que más que una alianza ideológica o una plataforma electoral en base a las aspiraciones del pueblo de México de resolver sus ancestrales problemas, es una suma de intereses facciosos, pues no hay congruencia ideológica ni banderas comunes.

Enfrentados -en el pasado- ideológicamente, PRI y PAN se disputaban la gobernanza en el país basados en programas de gobierno distintos: Los de la Revolución Mexicana que encarnaba el tricolor y los de la defensa de los intereses minoritarios que veían sólo para ellos, como es el caso del PAN, pero tenían banderas y seguidores convencidos.

El PRD, fundado por una corriente ideológica de izquierda, pasó a ser mero membrete, sin ideología ni caudillos, sólo una militancia y dirigencia fiel que espera recoger parte de los restos de un partido que quiso abanderar los intereses populares. Una suma de ganancias recogidas a río revuelto es una coalición que no tiene futuro.

Se perdió la ideología, programa de acción y las banderas políticas, sean de izquierda, de centro o de derecha. Hoy son sólo una mezcla de intereses al servicio del mejor postor, sea de la iniciativa privada nacional o trasnacional; sean una curul o un escaño en el Senado, pasando por regidurías y alcaldías. Es la lucha por la chamba y el presupuesto.

Por eso los ex gobernadores Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Miguel Aysa, y ahora Carlos Joaquín González, han preferido una representación diplomática a enfrentar el poder, motivo por el cual el PRI, en voz de su hasta ahora dirigente “Alito” Moreno, está dispuesto a romper la alianza y va por lo seguro: la continuidad como diputado federal y, de ser posible, continuar en la dirigencia del tricolor a incluso proyectarse a la candidatura presidencial, pues del lado del PAN y PRD, como dijo el presidente López Obrador, no gana nada. Así están ahora las cosas: Si se apoya al régimen hay permanencia en la clase política con todos sus privilegios, de lo contrario, está la banca. Y en ese tenor está el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, que, de sostenerse en el cargo, puede lograr ser incluido en la boleta electoral de 2024 por alguna otra fuerza política, pues de lado de Morena sólo hay tres y sólo una de ellos será el elegido… La visita del secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, y de la secretaria de Comercio, de acuerdo al canciller Marcelo Ebrard, fue para tratar temas específicos no para asuntos que ya están debidamente encauzados dentro de los mecanismos establecidos por el T-MEC… El gobernador Alejandro Murat, luego de brincar los bloqueos en la ciudad de Oaxaca y llegar a Toluca al 5º informe del gobernador priista Alfredo del Mazo, difundió un mensaje de apoyo a la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena pues dijo que es fundamental darle el marco jurídico a la corporación para emprender tareas de seguridad, modelo que deberá ser sometido a consulta en 2024 si es que es o no efectivo o de lo contrario impulsar otro, pero defendió el reclamo social de combatir al crimen organizado y devolver la seguridad al pueblo de México… Dos días cumplió la capital oaxaqueña con bloqueos en toda la ciudad, derivada de la acumulación de problemas sociales que en otros sexenios se resolvía de manera fácil y rápido con la entrega de recursos a los manifestantes, pero hoy están tan escasos que ni siquiera el gobierno estatal o municipal cuentan con los suficientes para cumplir con sus responsabilidades. No se sabe hasta cuando se extenderán estos conflictos, pues se va un gobierno y llega otro y las cosas siguen igual, o peor…

