“Familias Monstruosas” lleva su mensaje de empatía y amor al Teatro Helénico

De Fernanda Tapia y Andrés Carreño

La obra se presenta todos los sábados y domingos a las 13:00 horas

Arturo Arellano

La obra “Familias Monstruosas”, de Fernanda Tapia y Andrés Carreño, se estrenará el 17 de septiembre, a las 13:00 horas, bajo la dirección del mismo Carreño, y las actuaciones de Montserrat Ángeles Peralta, Adriana Ocampo, Iván Zambrano Chacón y Fernanda Tapia.

En la obra, “Soledad” es una niña muy sola que espera con ansias el festejo del Día de Muertos para poder convivir y por fin tener amigos. Un suceso inesperado se interpondrá en sus expectativas: alguien robó el pan de muerto de la ofrenda y el festejo ha sido cancelado.

Y bajo esa premisa, Carreño nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Es teatro cabaret y luego se convirtió en un libro. Este montaje versa de dos cosas, una es la cuestión del mundo fantástico, donde hacemos la metáfora del más allá para las niñas y niños, los acercamos a los monstruos, que también celebran el Día de Muertos. Soledad no tiene amigos, pero está ansiosa por celebrar el Día de Muertos porque ahí puede conseguir algunos, no obstante, alguien se roba el pan de muerto y sus padres dicen que si no hay pan no hay celebración y entonces Soledad no tendría amigos, por lo que la niña se dispone a salvar el festejo”.

Todo empieza porque el cuervo hace un pacto con la niña, para que ella pueda ver a través de sus ojos e ir a investigar quien se robó el pan, en el camino van conociendo a monstruos de diferentes culturas, de lo que Carreño nos dijo “A Fernanda y a mí nos encantan los monstruos, todos tienen cabida, obvio está la Llorona, Drácula, Nosferatu, las momias de Guanajuato y todos para hablar de la diversidad de las familias”.

Afirma que se logra algo muy bonito “es que eso pasa en el cabaret, se mezcla el mundo fantástico con el contenido que nutre. Aquí lo que tratamos de hacer es un match, tenemos a la llorona con su hijo el coco, es una madre soltera, luego Nosferatu está casado con Drácula y ya tenemos una familia homoparental, también tienen a su hija luz clarita. Asimismo, tenemos a las momias de Guanajuato para hablar de las familias tradicionales con abuelos que cuidan de sus hijos y nietos. Uno de los nietos es Frankentrans, que nació como niña, pero se ve cono un niño”

Entonces todo es enmarcado en un formato de teatro cabaret para niñas y niños, “al final los niños les explicarán a los adultos las dudas que tengan, puede sonar a broma pero mucho de lo que veo es que ahora ya los pequeños saben lo que es el lenguaje inclusivo, el género fluido, las infancias trans, quizá no en todos lados, pero sí lo van sabiendo, sobre todo con la información en internet”.

En este caso, el eje central es descubrir quién se robó el pan de muerto, pero, el autor afirma que “no se trata del tema de cómo está conformada cada familia, se trata de una aventura en la que todos quieren saber quién se llevó el pan de muerto. Uno de nuestros lemas es que no hay nada más normal que lo anormal”.

La obra se presentó en el Cenart como parte de un festival de Alas y raíces, luego en otra temporada en El Hormiguero, “se cruzó la pandemia e hicimos una versión virtual y yo con el personaje del Doctor Misterio he hecho presentaciones del libro donde cuento la historia, pero ahora nos emociona regresar de forma presencial al Teatro Helénico”.

Precisamente, sobre la versión en libro de esta historia nos contó “nos dimos a la tarea de pasar todo el discurso del teatro al libro y pensamos en quién lo iba a ilustrar. Fer (Tapia) dijo que, en caricaturas, pero es una gran sorpresa que sea Trino el encargado de ello, porque hizo un trabajo maravilloso, él no vio la obra antes de ilustrar el libro, ni fotos, es decir, que sus ilustraciones son de lo que él imaginó a partir de la lectura, es muy grato ver su interpretación”. El libro está en todas las librerías Gandhi, El sótano y otras más pequeñas.

“Familias Monstruosas” es un espectáculo de teatro cabaret para niñas, niños y sus familias. Con humor, canciones y una historia de intriga y misterio, se abordará el tema de que todas las familias somos diversas, y que no hay un modelo único porque no hay nada más normal que lo “anormal”.

Esta es una obra presentada por la compañía Doctor Misterio, que integra el gran trabajo de iluminación y vestuario de Mauricio Ascencio, así como el trabajo de Mauricio Arizona en la escenografía y Leika Mochán en la música original.

La obra contará con una temporada de doce funciones, todos los sábados y domingos a las 13:00 horas, a partir del 17 de septiembre hasta el 23 de octubre de 2022. Las representaciones se llevarán a cabo en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico, en Revolución 1500, Colonia San Ángel Inn.