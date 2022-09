Diego de Erice será anfitrión de una gran Fiesta Mexicana

Este 15 de septiembre



Compartirá créditos con Carmen Muñoz, Tania Rincón, Yordi Rosado entre otros

Toño de Valdés unirá esta celebración con la antesala del mundial Qatar 2022

“Fiesta Mexicana: celebremos lo que somos”, será una emisión especial para festejar el gran evento que nos une cada 15 de septiembre; una velada musical, con una selección especial de artistas para conmemorar el orgullo de ser mexicanos y que llegará a todos los hogares mexicanos a través de Canal 5.

Durante la noche del Grito de Independencia se reunirán figuras emblemáticas de la música tradicional mexicana, pero también a los artistas del momento, como Grupo Pesado, Calibre 50, Sonora Santanera, María José, Pancho Barraza, José Luis Duval, Edén Muñoz, El Recodo, Garibaldi, Aída Cuevas, Valeria Cuevas. Banda El Mexicano, Recoditos, Lenin Ramírez, Sandra Echeverría y Luis Ángel “El Flaco”, quienes en diferentes sedes ofrecerán lo mejor de su repertorio para deleite de los mexicanos.

Los anfitriones de Fiesta Mexicana, celebremos lo que somos, serán Carmen Muñoz, Tania Rincón, Yordi Rosado, Ricardo Margaleff, Irina Baeva, Diego de Erice, Facundo, Werevertumorro y Jorge “El Burro” Van Rankin, además, cabe destacar que se unirán a esta celebración Toño de Valdés, Ana Caty y Marc Crosas, conductores de TUDN, como una antesala de los que será el mundial de Futbol Qatar 2022.

Diego de Erice, uno de los anfitriones de este festejo, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, “He comentado muchas veces que este es un gran pretexto para celebrar, porque ciertamente no es cosa de un solo día sentirse mexicano, no se trata de solo gritar este 15 de septiembre, pero es un día para recordarlo, reforzarlo, compartirlo con la familia y amigos. No dar por hecho que tenemos el tiempo para estar juntos y celebrar, porque ya nos pasó la pandemia por encima y tuvimos que guardarnos, no pudimos ni despedirnos de algunas personas, entonces hay que recordar que debemos amarnos siempre y sentirnos orgullosos de ser mexicanos, todos los días”.

Añadió que, tras dos años de no tener eventos presenciales, el Zócalo se viste de nuevo de amor “se viste de México y nosotros estaremos llevando todos los detalles a través de Canal 5 y después del tradicional grito de independencia, brincamos para seguir la transmisión por las estrellas en canal dos”.

MÉXICO ES UN PAÍS QUE SE LEVANTA

Describió que en esta ocasión serán varios compañeros en la transmisión, “empezaremos desde el Zócalo cubriendo por las alturas, conmigo estará Carmen Muñoz y ‘El burro’ Van Rankin, asimismo, en el Zócalo cerca de la gente, en la plaza, estará facundo y el Werevertumorro, para compartir con la banda. Además, nos acompañan personalidades del mundo deportivo, porque unimos los festejos de este 15 de septiembre con un primer acercamiento hacia el mundial de Qatar que tenemos muy cerca y que es algo muy importante para los mexicanos”.

En ese sentido dijo que, de cara al mundial, va a poyar a México incondicionalmente “

Por supuesto estaremos apoyando a México, porque los seguidores de la selección somos como la mamá del niño en el kínder que se disfraza de ratón y baila, no importa que tan bien o mal lo hagan, siempre los vamos a apoya. Pero por las circunstancias que rodean al mundial, este lugar, las inclemencias climáticas, las adaptaciones para celebrar la competencia, creo que eso nos da cierta ventaja sobre otros países, porque México es un país que se adapta, que es camaleónico ante la adversidad y se levanta”.

En cuanto al cartel musical de la Fiesta Mexicana este 15 de septiembre celebró que viene muy variado “el set me parece increíble, es para todos los gustos y todas las generaciones, está La Josa, Aida y Valeria Cuevas, también Grupo Pesado, Calibre 50, Los Bukis, Garibaldi, vienen muchos. Es difícil elegir un favorito, pero en mi caso creo que inclino por La Sonora Santanera, porque no falta nunca su música en ninguna boda, quince años, cualquier fiesta y como mexicano nos encanta bailar, entonces a eso vamos (risas)” aseveró.

Y para sentir más fuerte el orgullo de ser mexicanos dijo “Hay que hacer conciencia de lo afortunados que somos de tener una diversidad tan enorme en cuanto a cultura, naturaleza, ecosistemas, esa gastronomía tan rica, envidiada por muchos países, nuestras tradiciones. Todo eso lo podemos olvidar de repente y muy fácilmente, porque consumimos cosas externas, pero hay que vivir y consumir a México todos los días, eso nos va a fortalecer como país”.

Finalmente, invitó a la gente a no perderse la fiesta mexicana y estar pendiente de sus proyectos como actor “a las 9 pm en Canal 5 estaremos dando el grito juntos, no se lo pierdan, pero luego también los invito a dar gritos de terror con la temporada 2 de ‘El Exorcista’, obra que estrenamos la semana pasada y está siendo todo un éxito, es la adaptación de la película que todos conocemos ahora en teatro. La producción es enorme, tenemos a un gran elenco y estamos en el Teatro Rafael Solana por 8 semanas, para luego ir de gira por muchos estados de la república”. Asimismo, adelantó que con esa producción tendrán una gira por Estados Unidos, con motivo de los 50 años de la película El Exorcista.

La Fiesta Mexicana, celebremos lo que somos, es una producción de Juan Carlos López y Mariana Cruz, se transmitirá el 15 de septiembre a partir de las 9 de la noche por Canal 5 y, al terminar, la emisión seguirá por las estrellas.