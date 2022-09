¿Cómo caminará, en lo sucesivo, Va por México?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Corcholatas y corcholatos” se placearán en Durango; Sheinbaum se muerde la lengua

Hoy tomará posesión como gobernador de Durango, Esteban Villegas, que se convierte así en el primer mandatario estatal emergido de la alianza Va por México, con militancia priista, pero este evento se dará en momentos sumamente difíciles para esta coalición -a lo mejor a estas alturas- ya inexistente. Lo que sí, es que será otra pasarela para “corcholatas y corcholatos”, que ocuparán las primeras filas y aprovecharán la ocasión, con todo y que no se trata de un cambio de gobierno de Morena, pues ya el partido oficial es el dueño de todo el escenario político por la adelantada carrera presidencial y porque la coalición Va por México, o lo que queda de ella, no ha podido sacar a un grupo de aspirantes.

Pero quienes por parte de la oposición suspiran y aspiran por 2024, ya están “haciendo adobes” para autodestaparse. Tal es el caso del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, que ya dijo que sí y cada vez que le preguntan, subraya que no está afiliado al PAN.

Tampoco puede dejarse de lado al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, que aprovecha esa posición para ganar reflectores y vaya que la tuvo difícil ayer en San Lázaro.

Está también la senadora y ex presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel, con muchísimas batallas en la política que de manera mesurada, ha venido diciendo que si se considera que ella es el elemento ideal para ser candidata presidencial, pues entonces sí le entra.

No se puede soslayar a quien se ha estado promocionando fuerte, especialmente, por las “ex benditas redes sociales” y se trata de Enrique de la Madrid Cordero, ex secretario de Turismo en el sexenio pasado e hijo del ex presidente Miguel de la Madrid.

Es de esperarse, entonces, que al paso del tiempo, se sumarán otros aspirantes, pero sin duda, habrá que estar atentos a cuál será el camino por el que tenga que transitar la alianza Va por México y si efectivamente se cristaliza esa idea de formar “gobiernos de coalición”.

Y mientras, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los coordinadores de las bancadas del PAN, Jorge Romero y del PRD, Luis Espinoza Cházaro, anunciaron que tendrían la mano extendida para el PRI, tanto para el coordinador de los diputados de ese partido, Rubén Moreira, como para el dirigente del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno y les hicieron un último llamado a que no cimbraran la alianza Va por México.

Se dio una larga discusión en la Cámara baja, en la que en varias ocasiones se repitió que quien había sacado al Ejército a las calles fue el ex presidente Felipe Calderón, cuando a inicios de su administración, desde su tierra Michoacán, cuando Lázaro Cárdenas Batel era gobernador del estado, declaró la guerra al narcotráfico y a la delincuencia organizada, misma que tuvo un altísimo costo en vidas humanas.

También se hizo alusión a los gobernadores que se han pronunciado a favor de la presencia de la Guardia Nacional se habían reducido los índices delictivos: el duranguense José Rosas Aispuro, que hoy deja el cargo; el de Jalisco, Enrique Alfaro; Maru Campos, de Chihuahua y Martín Orozco, de Aguascalientes, también a punto de dejar la gubernatura y que en términos generales, coinciden en señalar que se debe tener un marco jurídico importante que regule la actuación del Ejército en labores de seguridad.

Muchas preguntas surgieron en ese prolongado y encendido debate, en especial una: ¿En realidad Morena cumplirá su compromiso de, en el Presupuesto de Egresos para el año entrante, destinar más recursos a estados y municipios para fortalecer a sus policías locales? Es que el partido oficial no acostumbra honrar los compromisos.

Municiones

*** A horas de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar acuda a Palacio Nacional como invitado especial para los festejos de las Fiestas Patrias, tuvo la osadía de poner en su lugar al presidente López Obrador y aunque pasaron algunos días, el diplomático norteamericano fue enfático al reiterar que el gobierno del presidente Joe Biden no frenará las alertas que emite para que los estadunidenses no visiten algunas ciudades de México, dado el clima de violencia que priva en el país. O sea, que al señor Salazar poco o más bien nada le importaron las críticas, carentes de sustento, por cierto, que el tabasqueño lanzó al gobierno de Estados Unidos. Y desde luego que López Obrador no se atrevería a recomendar a los mexicanos que no visiten determinados puntos del territorio norteamericano. Si no ha podido controlar la migración.

*** ¿No se mordería la lengua la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum? La pregunta viene a cuento porque ayer, entregó en ausencia las llaves de la ciudad ni más ni menos que a Julian Assange y en un sentido discurso, dijo que en el mundo, la libertad de prensa no podía ser sujeta de persecución. Y entonces, ¿qué hará su jefe, López Obrador cuando a diario, en su gustadísimo “stand-up” mañanero se dedica a descalificar a los medios que no están de acuerdo con él? Para muestra, está que ayer, el inquilino de Palacio Nacional, muy enojado, reclamó que esos mismos medios a los que ataca, no hubieran reportado la balacera que se dio en Irapuato y Guanajuato y en cambio, “magnificaron” la violencia que se registró hace unos días en Orizaba, Veracruz; como ahí está su inepto gobernador consentido, Cuitláhuac García, pues…

*** Mal y de malas la presidenta municipal de Texmelucan, Puebla, Norma Layón, de extracción morenista. Apenas el lunes pasado y acompañada de representantes de Global Denim y Rassini Frenos, empresas que supuestamente rehabilitaron un tanque elevado de agua en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, inauguraron esta obra que tuvo una inversión de más de 2 millones 372 mil pesos, que al parecer se destinaron a otra cosa, y dos días después, dicho tanque se desplomó, causando la muerte de dos personas y una más resultó herida. Evidentemente las empresas a cargo, tendrán que responder por esta fallida rehabilitación a su cargo, pero independientemente de ello, Norma Layón no se escapa de tener también responsabilidad en esta tragedia. Lo sorprendente es que la presidenta municipal, pasado el accidente, se quiso tomar “selfies” para subirlas a sus redes sociales y enviar el mensaje de que estaba muy preocupada por lo que había ocurrido, pero ni siquiera sospechó que sería corrida a pedradas por habitantes de San Baltazar Temaxcalac. ¡Qué tal!

*** Y en medio de los acuerdos que Morena habría cifrado con el PRI, el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, dio a conocer que no le van a quitar a “Alito” Moreno la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población. También es de esperarse que se desactivará el desafuero.

