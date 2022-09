Agravio al lábaro patrio

Desde el portal

Ángel Soriano

En Nayarit, fue cesado el director de Imagen del gobierno del estado por haber alterado los colores de la Bandera nacional y sustituirlos por los de Morena, lo cual provocó una enérgica reacción de los ciudadanos que obligó al gobernador Miguel Ángel Navarro a ofrecer una disculpa y afirmar que los valores nacionales merecen siempre su respeto.

No se trata de ofrecer disculpas ni de cesar a un empleado, se trata de una acción irresponsable porque el diseñador no se manda solo ni dispone de los recursos públicos como para mandar a diseñar diversos pendones que fueron colocados en espacios públicos, pues estos tienen un alto costo y se requiere de infraestructura adecuada para distribuirlos.

Necesariamente hubo connotación política, de la misma manera de cómo una diputada priista de Coahuila -paisana de Rubén Moreira-, fue enviada primero a proponer la ampliación por 4 años la presencia del Ejército en las calles y una vez que pasó la tempestad, otra de su mismo partido amplío un año más la misma propuesta.

De tal manera que son globos sondeadores para luego introducir lo que se tiene planeado: Conquistar al país mediante la cooptación de instituciones y de personas que se prestan, sea por convicción o por la conservación de la chamba, a tales propósitos por lo que, para empezar, deberá investigarse y sancionarse severamente la alteración de nuestros valores patrios.

TURBULENCIAS

Miguel Ángel Navarro, morenista

El gobernador morenista de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, necesariamente tiene responsabilidad en el agravio a la Bandera nacional y no es suficiente que sólo a través de las redes sociales se haya disculpado; merece ser llamado a cuentas por la Secretaría de Gobernación y dejar precedente de que hechos como estos, el pueblo de México no está dispuesto a aceptarlo… Una vez que en comisiones fue aprobada la propuesta priista de ampliar el periodo de la presencia de las fuerzas armadas en las calles para enfrentar a la delincuencia organizada, la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados será de mero trámite, aun cuando se prevé enfrentamientos verbales y el espectáculo de que diputados morenistas fueron acuartelados en hoteles cercanos a San Lázaro. Todo está perfectamente planeado y acordado… El gobernador Alejandro Murat trata de convencer a los grupos sociales que se han manifestado en todo el estado en demanda de respuesta a sus problemas no resueltos desde hace décadas. La ciudadanía tiene razón en protestar y en exigir la aplicación de la Ley, pero los grupos inconformes están en su derecho de ser atendidos y al encontrar cerrazón en algunas dependencias y funcionarios de los tres niveles que nos los atienden, en recurrir a este tipo de presión para ser atendidos… Necesariamente tiene que encontrarse una fórmula para terminar con estas acciones que causan irritación en la sociedad y que, seguramente, se prolongarán seis años más, pues en la próxima administración no se percibe ni sensibilidad ni capacidad política para enfrentar los problemas sociales de una entidad como Oaxaca, con vastas riquezas naturales y recursos humanos talentosos, pero que han sido frenados por la desidia oficial… Arrecia el enfrentamiento entre el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, y la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, en la disputa por la candidatura presidencial de Morena, aunque todo mundo sabe que ya hay un señalado y que las campañas o precampañas sólo forman parte del expediente democrático, sin ser tomados en cuenta más que como acompañamiento del señalado.

