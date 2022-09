Inicia responsabilidad administrativa contra el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis

Por parte de Contraloría del Congreso local

Arturo Baena

Ecatepec, Estado de Mëxico.— Pese a que morenistas acusaron de “persecución política”, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México iniciará Procedimiento de Responsabilidad Administrativa contra el presidente municipal, Fernando Vilchis, porque infringió el ordenamiento jurídico aplicable a los servidores públicos, con su viaje a Colombia, en octubre de 2021.

La autoridad investigadora, con sede en Naucalpan, emitió la notificación del acuerdo, con fecha 6 de septiembre del 2022, por el que determinó que el presidente municipal, “es probable responsable, al haber transgredido lo dispuesto en los artículos 7, fracción uno y 50, fracción 19” y se ordena emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa para que sea presentado ante la autoridad substanciadora.

La presunta responsabilidad, por no haber comunicado a la Legislatura, a la Diputación Permanente y al Cabildo, los propósitos y objetivos del viaje y no haber informado a estos sobre las acciones realizadas dentro de los 10 días siguientes a su regreso y no como lo pretendió hacer creer el alcalde en su justificación, por la autorización o no del ayuntamiento para ausentarse del país. El presidente municipal tenía la obligación de cumplir con el artículo 128, fracción 13 de la Constitución del Estado de México.

Tras la investigación se determinó, la supuesta comisión de conductas que vulneran el marco jurídico de responsabilidades administrativas, resultando del escrito de fecha 05/05/2022 presentado ante la Oficialía de Partes de dicha autoridad investigadora con el folio 711 registrado.

La notificación refiere que se iniciará el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente en contra de Luis Fernando Vilchis Contreras, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y segundo párrafo del artículo 104 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Durante las investigaciones, el edil aceptó haber salido del país, su visita a Colombia los días 5,6,7, 8 y 9 de octubre de 2021, como se corroboró con los sellos plasmados en el pasaporte.