"Coincidencias" de los sismos

Desde el portal

Ángel Soriano

Expertos de la UNAM consideran como una “coincidencia” que tres sismos hayan ocurrido en una misma fecha como si se tratara de una actividad humana en la que dos personas o más se encuentran en un lugar determinado, sin ninguna lógica cuando se trata de un fenómeno natural que, como la institución encargada del estudio de estos eventos, señala que no hay forma de predecir.

No se puede dar el mismo trato de una ocurrencia a la presencia de fenómenos naturales devastadores; desde luego que la ciencia y tecnología han avanzado mucho en cuanto a predicciones de situaciones meteorológicas, pero en cuanto a sismos hay limitaciones como lo señalan los expertos en la materia, aunque es aceptable que no deseen dar información precisa para no alarmar a la gente.

Tres sismos en una misma fecha y con una diferencia mínima de tiempo es motivo cuando menos de un razonamiento lógico de un cíclico movimiento de la tierra, es decir, que el reacomodo lleva un ritmo determinado que hace erupción en determinado lapso de tiempo. No se necesita ser un experto para determinar que esto ha ocurrido y que puede ocurrir en el corto o largo plazo, de acuerdo al ritmo de la tierra.

Se incluyen actividad volcánica como está ocurriendo en el Popocatépetl, marejadas atípicas en las zonas costeras que han provocado alarmas, entre otros movimientos naturales que han causado y causan temor en la población o cuando menos daños materiales y lamentables muertes. Y pese a todo, se espera que pronto nuestros científicos, nacionales y extranjeros, den con el clavo en estas “coincidencias”.

TURBULENCIAS

Frenan al canciller Marcelo Ebrard

Encarrerado en su promoción en las redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard recibió un requerimiento del INE para que le baje de tono a su precampaña electoral, al considerarse que toma ventaja al disponer de recursos oficiales y de utilizar su cargo para superar al resto de los contendientes. La figura y el cargo del favorito en la carrera presidencial serían suficientes para su promoción, sin excederse, como lo ha hecho, pero cayó en el extremo de la soberbia que le permitirán reflexionar que no es necesario echarle tanto ego a la campaña… El embajador estadunidense Ken Salazar se entrevistó con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y se supone que por un error la llamó presidenta, cuestión que ocurre con frecuencia. El mismo presidente Joe Biden llamó presidenta a la vicepresidenta Kamala Harris, pero eso de ninguna manera quiere decir que ya vayan a ser jefas de Estado. Falta tiempo, lograr la candidatura, las elecciones y la calificación de las elecciones, todo un proceso en el que un error o una palabra mal o bien intencionada en nada influye más que en los simpatizantes… Salazar se trasladó a Oaxaca donde asistirá a una reunión de gobernadores del sur-sureste, en donde se promocionan inversiones extranjeras para aprovechar la envidiable situación geográfica del Istmo de Tehuantepec que conecta al mundo, pero sobre todo, para generar empleos e ingresos y poner una cortina de contención de los migrantes centroamericanos que marchan a la Unión Americana en busca de mejores condiciones de vida… Se crea confusión e incertidumbre en la sociedad la falta de acción de las autoridades judiciales para esclarecer y castigar los despojos de bienes inmuebles en Oaxaca, y pese a que los tres niveles de Gobierno tienen pleno conocimiento de ello, documentado y señalado a los responsables, no se procede, creando la sensación de que la impunidad está más vigente que nunca y la justicia no es tan pronta y expedita para los menos favorecidos o marginados del poder.

