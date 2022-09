Diego Luna, honrado de representar a los mexicanos en Andor

Cuando el director británico Gareth Edwards lo

vio en “Y tu mamá también”, quiso trabajar con él

La nueva serie está disponible por Disney +

Isabel Violeta

Andor es la serie de televisión creada por Tony Gilroy, precuela de la película de “Rogue One”, de la saga de “Star Wars”, en donde se sigue la historia del personaje Cassian Andor, cinco años antes de los eventos de la película. ​

Diego Luna, actor y productor mexicano, es parte del proyecto y además repite su papel de “Rogue One” como Cassian Andor. ​

Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller y Genevieve O’Reilly son los demás protagonistas que serán parte de la serie que estrenará temporada a partir del 21 de septiembre con los tres primeros episodios en Disney +.

La compañía de Disney ofreció una función especial previa para anunciar el estreno de la serie. Al evento acudieron algunos medios de comunicación, invitados especiales y fanáticos que demostraron su amor por la serie en todo momento, pues había quienes llevaban ropa alusiva a la franquicia Star Wars, hasta quienes iban caracterizados por completo de diferentes personajes.

Luces de colores, carteles de gran formato, piezas gigantes de algunos personajes y mucho más, fue parte de la ambientación de esta noche donde anunciaron el estreno, de los 3 primeros capítulos, que sin duda dejaron a los asistentes picados.

Desde su llegada al actor Diego Luna se le notó entusiasmado de estar presente y con su buen carisma expresó “ estoy muy contento, para mí era súper importante estar aquí, presentar en México este gran proyecto, llevo como hora y media husmeando por ahí, viendo sus reacciones así que pasaré mi reporte”.

Contando un poco de como fue ser productor y actor al mismo tiempo, comentó “lo más bonito fue trabajar como productor en la serie, seguir el proceso de los drones y todo fue maravilloso, estuve presente desde que todo fueron ideas, no solo me siento parte, me siento cómplice, hemos trabajado cuatro años en este proyecto. Aquí sabemos a dónde va a llegar el personaje, pero con lo que sorprenderemos es con el viaje, vamos a ver el despertar de un revolucionario”.

“El universo de Stars Wars se va renovando, por que le hablan a mi padre y a mi hijo, es inteligente renovar para las generaciones como esta propuesta que tiene una búsqueda de responsabilidad de ser distintos, no es una cuestión de cuotas en diversidad cultural, solo es para enriquecer el proyecto”.

Los mexicanos se sienten orgullosos de que los represente un compatriota en Star Wars, es por lo que no dejaban de ovacionar y felicitar a Diego Luna que también agradeció “crecí viendo la saga y nadie se parecía a mí cuando la veía, no sabía que algo así pasaría no pasaba por mi cabeza. En algunas escenas me veo como un niño, y poder jugar aquí en mi trabajo lo agradezco”.

Rompiendo la barrera de que los mexicanos puedan estar en “Star Wars” o proyectos así de grandes, Luna recordó “el director me dijo, yo vi hace unos años ‘Y tu mamá también’ y desde entonces tenía ganas de trabajar contigo. No podía creer que la película ‘Y tu mamá también’ me iba a traer hacer esta película, de haberlo sabido, me hubiera encuerado antes”.

“Llevo cuatro años pensando en el proyecto, aun debo ir a grabar los doblajes de algunos capítulos, sigo trabajado, es interesante y estoy feliz. Para este proyecto largo es como si la temporada fueran cuatro películas, en los tres primeros episodios ves a dónde te lleva la serie, en los siguientes episodios pensaraás que es otra serie porque seguirá creciendo y habrá sorpresas cada tres episodios, los cuales los dirige un director diferente”, reveló Diego Luna.

“Cuando la vi me sorprendí llorando, ‘Andor’ tiene mucha carga emocional y también es la historia de un hijo de una madre, de unos amigos que ya no se pueden ver, nos deja mucho qué aprender.

Fanáticos no dudaron en expresar su emoción, y contar como es que llegó Star Wars a su corazón y a sus vidas, a lo que Diego agregó, “desde mi infancia fue muy importante Star Wars, era el más pequeño mis primos más grandes ya lo conocían y quería entenderlos, jugar con ellos y fue mi acercamiento al cine , me generó la curiosidad que me hace estar aquí, toda mi vida llevo tratando de que la gente voltee a ver lo que hago, y aquí me siento en una comunidad”.