Triste historia de México y su gobierno; odio y división

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Familias y país divido, en temas torales

Militarización, oficializar la realidad

No hay protocolos de seguridad

Arrogancia de Morena y AMLO

A ciegas, la defensa social

Soldados y marinos, peones sacrificables

AMLO, ¿capricho o temor a castigo?

Un cheque en blanco al autoritarismo

La ONU: Venezuela es una dictadura

Coca-Cola, Arca Continental

La necesidad es maestra y tutora de la naturaleza

Leonardo Da Vinci (1452-1519), pintor, escultor e inventor italiano

Quot capita, tot sensus: Cuántas cabezas, tantos pareceres. Expresión latina al profundo disentimiento entre los miembros de una junta, asamblea o sociedad.

Así es como logró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dividir a la sociedad.

Desde su campaña de odio y estigmatización al rico, al aspiracionista, al fifí, al estudioso, al académico, al empresario, al comerciante y a todo aquel que disienta de sus ideas, el país se ha dividido.

La división es la clave de gobiernos débiles para mantenerse en el poder. Crear mitos de gigantes cuando son simplemente molinos de viento; de enemigos que no existen.

El instrumento es la mañanera.

Sin embargo, pese a que el gobierno de la Cuarta Transformación jura y perjura que tiene mayoría, el pueblo sabio no le dio el cheque en blanco para que hagan lo que les de la gana y sirva a intereses que podrían ser inconfesables.

No logra mayoría para cambios constitucionales, por la falta de diputados y senadores que le den mayoría calificada.

Esto es lo que está pasando en los cuerpos legislativos, donde Morena y sus aliados oficialistas, no logran la mayoría calificada. Lo logran en Diputados con el apoyo de priistas.

El Presidente y Morena no se dan cuenta que no se trata de humillar a la oposición. Ésta, como el pueblo entero, necesita que le informen de protocolos necesarios para enfrentar al crimen; metas y objetivos para regresar a los militares a los cuarteles. Ya estamos cansados de la criminalidad. Necesitamos orden, respeto y paz en todos los rincones del país.

Es muy simple, si hay voluntad política a perder la arrogancia, con humildad, deben informar al pueblo. Deben comprometerse con seguridad; no con autoritarismo, ni militarización.

Políticos, gobernadores, alcaldes y el mismo gobierno federal, descansan en el Ejército. No invierten en capacitación, contratación y avituallamiento de sus propios policías. Ni qué decir en inteligencia policíaca. De ahí, hasta el sistema penitenciario, todo está hecho trizas por una clase política, que no sólo es responsable Morena, sino toda la clase política.

Si no hay compromisos de todos los gobernantes, no como compromisos de campaña que nunca se cumplen, no sirve para nada militarizar el país. Deben atender la voluntad del pueblo; de la sociedad.

LAS FORMAS

Otro problema es la relación del oficialismo con la oposición, está deteriorada. Las acciones de Morena y sus satélites es de violencia innecesaria. Quieren demostrar, como el violador, poder. No hay negociación. “Ni siquiera un te quiero”, como diría la expresión coloquial.

Así se comportan los personeros de López Obrador en diputados. Los caprichos del presidente son orden para sus huestes elegidas por “tómbola”.

Qué equivocados son esos políticos que piensan que le deben la vida y su voluntad a un sólo hombre y que piensen que verbum imperatoris est verbum dei, la palabra del emperador es la palabra de dios.

Qué triste que México en lugar de avanzar en la vida democrática, con políticos que sean simplemente empleados del pueblo, se vuelvan en todo poderosos, que se sientan dueños de la vida de 128 millones de mexicanos. Lástima que retrocedamos.

PODEROSOS CABALLEROS

MADURO, EJEMPLO PARA MORENA: Mientras muchos políticos de Morena, quieren parecerse al presidente venezolano, Nicolás Maduro, la ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática. En su tercer informe anual, la misión sobre Venezuela reveló que las torturas perpetradas por la DGCIM y el SEBIN fueron parte de “un plan orquestado” por el dictador chavista “para reprimir a la disidencia”. El grupo de trabajo también se centró en la violación a los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras regiones en Venezuela. Vaya ejemplo a seguir.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COCA-COLA: Arca Continental, que dirige Enrique Pérez Barba, y Coca-Cola México, que preside Roberto Mercade, se unieron al Ayuntamiento de Mexicali y el gobierno de Baja California, que lidera Marina Ávila, para reactivar el centro histórico de la ciudad con la inauguración de “La última del desierto”, una fuente de sodas ambientada e inspirada en los 50. Invirtieron 2.5 millones de pesos en el establecimiento busca convertirse en un punto icónico que invite a hacer comunidad y compartir buenos momentos con familia y amigos.

