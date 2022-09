Respiro en el Congreso

Armando Ríos Ruiz

Las compras de conciencia en el senado lograron frenar, por lo pronto, que la presencia de militares en las calles se extienda hasta 2028. Sin embargo, Morena volverá a redoblar sus esfuerzos de cooptación de votos entre la oposición, ahora sí al precio que demanden los traidores, para hacer realidad otro de los planes del Presidente, de acumular poder armado para fines personales.

Para esta etapa, las huestes de Morena debieron hacer gala de todos los medios posibles, para lograr que los judas se apartaran de los partidos que les dieron gloria, cargos públicos que los enriquecieron y otras debilidades, para venderse al precio que causara tentación suficiente, incluida la decisión de consumar la traición, sello con el que pasarán a la historia.

Se conoce que en casos como éste y en países en donde la corrupción es una práctica normal, el partido en el poder recurre a la amenaza a los legisladores que tienen una larga cola. O a la oferta millonaria en dinero. O a la amenaza. O a otras prácticas intimidatorias.

Uno de tantos casos es el del guerrerense Manuel Añorve, transformado en multimillonario gracias a una militancia de más de 40 años en las filas del PRI, quien debió ser intimidado por esa riqueza acumulada durante su filiación. Al final de su alcaldía interina en Acapulco, se habló de un faltante de dos mil millones de pesos. Seguramente le dijeron que ya puede retirarse tranquilo, sin ser exhibido y menos llevado a juicio por enriquecimiento “misterioso”. O bien, quedarse en Morena a coadyuvar en futuras decisiones del Congreso.

A pesar de esos esfuerzos amenazadores o de compra de conciencias a precios millonarios, Morena no logró el número de votos requerido para hacerse con el triunfo. Ahora tendrá que repetirse esta historia en los 10 días siguientes. Por lo pronto, habrá que reconocer la entereza y la decisión firme de los senadores de oposición que permanecieron firmes y lograron detener el avance del practicante de dictador.

La oposición cantó victoria y celebró que gracias a ella, el dictamen que planteó el PRI a favor de Morena, de admitir que la Guardia Nacional permanezca bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa, se extienda hasta 2028, cuatro años más allá del final del presente sexenio.

Pero hay que tener en cuenta que los traidores son de espíritu muy blando y que no dudan en aceptar dádivas a cambio de cambiar de camiseta en cuando les llegan al precio. Seguramente, en este momento se han redoblado los esfuerzos por cooptar más votos que permitan la mayoría calificada de Morena y se logre el propósito que busca. Por lo pronto, un merecido aplauso a quienes han mantenido su decisión de firmeza para impedirlo.

Las prácticas anteriores se conocen desde siempre. No son modernas. Los mismos legisladores hablaron del tema durante el debate. La oposición acusó a las secretarías de la Defensa y de Gobernación, de presionar a senadores de diferentes maneras. Emilio Álvarez Icaza denunció una extorsión política con la seguridad pública como pretexto, ya que Morena no contaba con los votos para aprobar la iniciativa y por eso pretendía posponer la discusión.

Los judas expusieron argumentos a su favor que no corresponden a la realidad, al esgrimir que si se vota en contra del dictamen, las fuerzas armadas se retirarían del territorio nacional y dejarían indefensos a los ciudadanos. Pero esa supuesta realidad queda desnuda, ante la verdad que exhibe el que toma las grandes decisiones, de abrazar a los delincuentes.

Más bien, mientras persista esta táctica para retrasados mentales, es que México habrá de continuar en manos de la violencia. No se necesita una Guardia Nacional que soporta indefensa, a pesar de contar con armamento suficiente, las vejaciones de que es objeto, con la orden de no responder a la mínima agresión y de permanecer impávida a los retos y a los golpes a los que se expone, inclusive a manos de jovencitos que no tienen 16 años de edad.

