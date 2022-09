Recuento de votos

Desde el portal

Ángel Soriano

La Secretaría de Gobernación, de acuerdo a la información de su titular, Adán Augusto López Hernández, vuelve por sus fueros al retomar la captura y recuento de votos de la ciudadanía, función que tuvo de manera destacada en la época neoliberal y que fue sustituida por el INE, que terminó como un aparato burocrático a todo lujo, muy costosos para el país.

Si la honestidad y la autoridad moral prevalecieran en el país, el recuento de votos sería una función honorífica, encargada a personas de reconocido prestigio y respeto entre la comunidad, pero resultó al contrario: Sus integrantes lo asumen a alto costo, en salarios y privilegios como si su actividad fuera fundamental para la vida del país.

La pérdida de la confianza en sus integrantes, por prestarse a manejos políticos del mejor postor, el INE deberá ser sustituido por otro organismo blindado a los cañonazos de los contendientes, pero en calidad de mientras la Segob reasume sus funciones con un consejo ciudadano y la participación de gobernadores y alcaldes.

Entre si vamos bien o no en la consolidación de la democracia, también el Senado es brincado en este nuevo mecanismo: En rehén de grupos opositores al régimen, que sólo representan intereses partidistas, personales y facciosos, también es evadido por una consulta ciudadana cuyos resultantes servirán para una nueva propuesta sobre la GN el año entrante.

TURBULENCIAS

De disputa partidista a pleito familiar

Las diferencias políticas o lucha por el control de la Ciudad de México llega al terreno familiar: Don Daniel Tabe, padre de Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, amagó con un cuchillo a un inspector que procedió a la clausura de su negocio en la Escandón, lo cual fue interpretado como una persecución política del gobierno morenista en contra de la familia Tabe. El padre del político capitalino reconoció su error y ofreció una disculpa y su hijo lamentó la reacción de su papá. Desde luego que la violencia en cualquiera deus manifestaciones es censurable como lo es también que llegue a ese nivel la lucha política para acabar con el adversario pues caemos en la Ley de la selva. Y aunque estos recursos no son nuevos, siempre han existido, sería bueno que se superaran para establecer diferencias entre los asuntos familiares y la lucha por el poder… También el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió pruebas a uno de sus acusadores de que está formando un narco-estado-militar e indicó que si las presenta renuncia, o de lo contrario debe ofrecer disculpas. Seguramente no ocurrirá ni uno ni otro, pero sí es preciso que los acusadores se basen en hechos, no en dichos, porque la mayoría se deja llevar por rumores o supuestos, son contar con las pruebas suficientes. Esto se hace ya común en el país de acusar a diestra y siniestra; está el caso también del doctor Américo Villarreal que asume la gubernatura de Tamaulipas este uno de octubre. Las mismas acusaciones sin denuncias. De no frenar estas campañas y diferencias familiares o partidistas, se está contribuyendo a la polarización más profunda de la sociedad… Nuestras sinceras condolencias a la familia del distinguido periodista don Miguel López-Azuara, de gran trayectoria en los medios y el servicio público en donde se ganó el reconocimiento y aprecio de quienes tuvimos la fortuna de tratarlo… Va para un año la nueva administración morenista en la ciudad de Oaxaca sin que los problemas más sensibles, como el ambulantaje, la seguridad pública y el de la basura, encuentren solución; si no hay capacidad para resolver los problemas, no deberían postularse para ocupar cargos públicos, pues es una deshonestidad llegar a manejar el presupuesto público sin cumplir a la sociedad.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista