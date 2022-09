Tras el aumento de denuncias relacionadas con los llamados “montaviajes”, fraudes por internet por paquetes vacacionales, se está fortaleciendo la relación institucional con bancos y la ciudadanía para que cada vez denuncien más, principalmente por el robo de información personal, pues se detectó que se utilizan bases de datos de instituciones bancarias para poder llegar a sus víctimas

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Ciudad de México Omar García Harfuch, informó que están haciendo un trabajo de prevención para alertar a la ciudadanía para que no sea engañada y defraudada.

“Todas las semanas estamos atendiendo personas en la secretaría algunas físicamente y otras sólo por redes sociales para continuar con estos trabajos. Lo que estamos también anunciando en las páginas de la secretaría y redes sociales es más de prevención no sólo en el tema de “montaviajes” sino préstamos o fraudes de segunda mano para alertar a la gente que si requieren ayuda hay una área de la policía donde le podemos dar este tipo de orientación para que la gente no sea engañada y defraudada”, comentó. García Harfuch destacó que han bajado más de 100 aplicaciones y páginas relacionadas con préstamos, pero que también lo han hecho relacionadas con los “montaviajes”.

Mientras tanto, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, investigar, exhibir y eliminar las páginas de internet o agencias que ofrecen viajes a precios accesibles que resultan ser un fraude, mejor conocidas como “montaviajes”. El documento aprobado resalta que los “montaviajes” son una nueva forma de delinquir que consiste en la creación de páginas falsas o agencias que ofrecen viajes turísticos a precios muy accesibles para la población, pero que son un engaño, pues piden pagos anticipados y luego no responden por lo ofertado.

Aumentan estafas en 7 meses

Según cifras del presidente Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, las peticiones de ayuda contra los “montaviajes” han aumento en lo que va del año, pues pasaron de 37 en los primeros siete meses de 2021 a 57 en el mismo periodo de este 2022.

El 76% de los reportes que llegaron al Consejo Ciudadano fueron por problemas con los planes vacacionales, 10% por boletos de avión, 3.4% por promociones, un promedio similar por reservas de hoteles y el resto correspondió a servicios diferentes a los contratados.

Datos del Consejo Ciudadano reportan este tipo de estafa se da en todo el país, pero hay algunos estados donde los reportes de los “montaviajes” aumentaron, por ejemplo en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo, Zacatecas y Quintana Roo.

¿Cómo operan los “montaviajes”?

Esta nueva forma de extorsión tiene un modus operandi que consiste fundamentalmente en engañar a las personas a través de pseudo agencias de viajes dedicadas a ofrecer servicios turísticos falsos.

“En vísperas de la temporada vacacional es importante que la ciudadanía no se enganche con falsas promociones y ofertas que parecen muy buenas a través de internet. Hay que verificar la autenticidad de los prestadores de servicios y denunciar las irregularidades”, recomendó el presidente del organismo, Guerrero Chiprés.

El 61 por ciento de quienes presentaron un reporte son mujeres y el 41 por ciento personas de 41 a 55 años. Del total de los reportes recibidos, en el 92 por ciento de los casos el fraude se consumó y el resto quedó en tentativa.

En cuanto a los montos defraudados, en el 46 por ciento de ellos la cifra fluctuó entre 5 mil y 20 mil pesos, 25 por ciento entre 20 mil y 50 mil, y 15 por ciento de 900 a 5 mil pesos.

Entre las recomendaciones para prevenir un fraude, el presidente del Consejo Ciudadano sugirió:

¬ Comprobar que la agencia de viajes esté registrada ante la Secretaría de Turismo y cuente con oficinas reales

¬ Revisar sus referencias en Profeco

¬ Consultar los comentarios y calificaciones en redes sociales

¬ Contactar, de preferencia, sitios con antigüedad y probada confiabilidad

¬ El Consejo Ciudadano cuenta con la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, para brindar orientación jurídica gratuita si llegas a caer en este fraude.

“Me pidieron un depósito, después ya nunca contestaron”

Maricela, quien radica en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, compró hace unos meses un paquete turístico a una supuesta agencia de viajes con sede en Cancún.

“Todo lo hice por Internet; me pidieron hacer un depósito de 12 mil pesos, me proporcionaron la reservación, los datos del hotel y, acercándose la fecha para mis vacaciones en Cancún, llamé al hotel para preguntar si contaban con silla de ruedas para mi mamá. “Me informaron que no me tenían registrada, tampoco el depósito, nada; después llamé a las supuestas oficinas corporativas y me comentaron que lo estaban checando y que estaban apenados… Después ya no me contestaron, no hubo forma alguna de localizarlos”, comentó.

Por su parte, Nancy Briseño, de la agencia de viajes Chanel, recomendó siempre revisar la lista de las agencias de viajes en la Secretaría de Turismo, y preferentemente también acudir a las instalaciones de la propia empresa y pedir referencia en los alrededores.

“La gente debe cerciorarse en la dirección… porque uno está acostumbrado a hacer todo desde el celular y da flojera ir al lugar, pero es necesario, porque finalmente la página web puede ser falsa”, apuntó.

Los fraudes, sin embargo, no sólo se dan por falsas agencias en el proceso antes de viajar, sino que también hay con los propios servicios contratados. “Sonia” también contó que fue víctima de un fraude por parte de una cadena hotelera. Comentó que viajó a Cancún y firmó un contrato en el que pagó 100 mil pesos para que, cuando ella viajara, se pudiera hospedar en esa cadena.

(La agencia) decía que ya había regresado el dinero, pero nunca llegó. Se echaban la culpa entre la aerolínea, la agencia y el banco, pero jamás me regresaron mis 50 mil pesos.

Posteriormente, trató de hacer efectivo el contrato, pero le comentaron que no aplicaba de esa manera y le ofrecieron un acuerdo en el que le pidieron 60 mil pesos adicionales. No aceptó. Posteriormente, unas personas se comunicaron con ella e intentaron extorsionar por medio de amenazas.