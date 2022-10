El Papa ruega a Putin poner fin a la espiral de violencia y muerte

Teme el pontífice una guerra nuclear

Es la primera vez que Francisco hace un llamado personal directo

El Papa Francisco rogó por primera vez directamente al presidente ruso Vladimir Putin que detenga la “espiral de violencia y muerte” en Ucrania, diciendo el domingo que la crisis corría el riesgo de una escalada nuclear con consecuencias mundiales incontrolables.

La máxima autoridad de la comunidad cristiana más numerosa se expresó así en una intervención dedicada casi integralmente al conflicto ruso-ucraniano y realizada en la plaza de San Pedro. Francisco ha dicho que considera que es “absurdo” que la humanidad esté ante el peligro de una guerra nuclear, con “consecuencias incontrolables y catastróficas a nivel mundial”.

“Después de siete meses de hostilidades, se deben utilizar todas las herramientas diplomáticas, incluso las que hasta ahora no se han utilizado, para poner fin a esta terrible tragedia”, señaló.

“¿Qué más debe suceder?”, se ha preguntado. “Callemos las armas y busquemos las condiciones para iniciar negociaciones capaces de conducir a soluciones no impuestas por la fuerza, sino consensuadas, justas y estables”, ha insistido, al condenar asimismo las recientes anexiones de territorios ucranianos por Rusia. “Lamento profundamente la grave situación de los últimos días, con nuevas acciones contrarias a los principios del derecho internacional”, opinó. Esto “aumenta el riesgo de una escalada nuclear”, dijo.

Francisco también condenó la última anexión de partes de Ucrania por parte de Putin, por considerarla contraria al derecho internacional. Instó a Putin a pensar en su propio pueblo en caso de una escalada.

Un funcionario del Vaticano dijo que el apasionado discurso era tan sombrío que recordaba a un llamamiento de paz por radio del Papa Juan XXIII en 1962 durante la crisis de los misiles en Cuba. Fue la primera vez que Francisco, que ha condenado a menudo la invasión rusa de Ucrania y la muerte y destrucción que ha causado, hizo un llamado personal tan directo a Putin.

Afirmando que estaba atormentado por “los ríos de sangre y lágrimas que se han derramado en estos meses”, Francisco también pidió al presidente ucraniano Volodímyr Zelenski que estuviera abierto a cualquier “propuesta de paz seria”. Hizo un llamamiento urgente “en nombre de Dios” para que se ponga fin al conflicto y dijo que es “absurdo” que el mundo se arriesgue a un conflicto nuclear.

“Mi llamamiento se dirige sobre todo al presidente de la Federación Rusa, rogándole que detenga esta espiral de violencia y muerte, incluso por amor a su propio pueblo”, dijo Francisco. De igual manera, el Papa pidió a todos los actores políticos de la comunidad internacional y a la ONU que “hagan todo lo que esté a su alcance” para poner fin a la guerra y apoyar iniciativas de diálogo.

Francisco se ha expresado de esta manera después de meses en los que ha progresivamente multiplicado sus mensajes de condena de la guerra en Ucrania, apartando el lenguaje diplomático que suele caracterizar a los líderes católicos, lo que en más de una ocasión provocó críticas de Kiev. “Es angustiante que el mundo esté aprendiendo la geografía de Ucrania a través de nombres como Bucha, Irpin, Mariúpol, Izium, Zaporiyia y otros lugares, que se han convertido en lugares de sufrimiento y miedo indescriptibles”, ha razonado Francisco quien, en los pasados meses, también buscó -sin éxito- hacer frente común con el patriarca ortodoxo Kiril.

Condenan “atroz ataque de Rusia” contra convoy civil

Un bombardeo contra un convoy de vehículos civiles causó al menos 25 muertos el fin de semana en el sur de Ucrania, horas antes de que Rusia formalizara la anexión de cuatro regiones ucranianas.

El ataque fue cerca del límite entre la zona ucraniana y la ocupada por las fuerzas rusas en la región de Zaporiyia, uno de los territorios anexionados por Rusia. Al menos 25 personas murieron y otras 50 resul­taron heridas, según la fiscalía ucraniana. Ambos bandos se acusan de haber lanzado el mortal ataque. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó a Rusia de “terrorista” y de “escoria sanguinaria”.

De acuerdo con la presidencia ucraniana, 16 misiles S-300 rusos cayeron en la zona, unas armas tierra-aire que los rusos también utilizan para atacar en tierra.

En el lugar, se veían dos hileras de coches con los cristales rotos y las carrocerías acribilladas. Entre ellos, yacían cuerpos sin vida, que luego fueron metidos en bolsas negras.

Según Kiev, Rusia atacó con “cohetes a un convoy humanitario de civiles” que se dirigían a la zona “temporalmente ocupada”.

La Unión Europea condenó el “atroz ataque de Rusia” contra el convoy civil. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que “los responsables rendirán cuentas” y apun­tó que la UE condenaba lo ocurrido “en los términos más enérgicos posibles”.

Líder checheno pide usar armas nucleares de “baja potencia” en Ucrania

El líder de la república rusa de Chechenia, Ramzán Kadírov, propone al ejército ruso usar “armas nucleares de baja potencia” en Ucrania, donde las tropas de Moscú tienen dificultades en algunas zonas.

En mi opinión, hay que tomar medidas más drásticas, hasta la declaración de la ley marcial en las zonas fronterizas y el uso de armas nucleares de baja potencia”, dijo Kadírov en un mensaje en Telegram.

No es necesario tomar nuestras decisiones teniendo en cuenta a la comunidad occidental-americana”, añadió este dirigente leal al Kremlin, que estuvo en Moscú el viernes para la formalización de la anexión de territorios ucranianos a Rusia. El líder checheno, que gobierna su república caucásica con puño de hierro, también cuestionó la cadena de mando en el ejército ruso. El nepotismo en el ejército no conduce al bien”, dijo. No hay lugar para el nepotismo en el ejército, especialmente en tiempos difíciles”, añadió.

Macron promete a Zelenski impulsar nuevas sanciones contra Rusia

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que le ha prometido que trabajará con sus socios para imponer nuevas sanciones a Rusia. “Ha reafirmado la determinación de Francia de ayudar a Ucrania a recuperar su plena soberanía e integridad territorial y de trabajar con sus socios europeos en nuevas sanciones”, informó el Palacio del Elíseo en un comunicado.

Macron ha aprovechado además para condenar la anexión por Rusia de cuatro regiones ucranianas más y para abordar la “muy preocupante” situación en la central nuclear de Zaporiyia. Así, Macron ha condenado la detención por fuerzas rusas del director de la central. Además ambos presidentes han destacado la necesidad urgente de permitir la rotación del personal ucraniano que trabaja en la central para garantizar la seguridad.

Aumenta apoyo a incorporación de Ucrania a la OTAN

Mientras tanto, nueve países de la OTAN emitieron un comunicado conjunto expresando su apoyo a la incorporación de Ucrania a la alianza y llamando a los 30 países miembros a intensificar su respaldo a Kiev.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy sorpresivamente el viernes hizo gestiones para solicitar un proceso agilizado para la incorporación de su país a la alianza, en respuesta a la anexión rusa de cuatro regiones ucranianas. Para ser miembro, Ucrania necesitaría la aprobación de los 30 miembros y es poco probable que eso ocurra a corto plazo. El hecho de estar en medio de una guerra complica las gestiones.

Los nueve países que firmaron la declaración son la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Rumania y Eslovaquia. Son países que temen que Rusia podría atacarlos si no es detenida en Ucrania. La declaración dice: “Apoyamos a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa, exigimos (que Rusia) se retire inmediatamente de todos los territorios ocupados y animamos a todos los aliados a incrementar sustancialmente su asistencia militar a Ucrania”.

Los líderes “estamos firmemente apoyando la decisión tomada en la cumbre en el 2008 en Bucarest sobre la futura integración de Ucrania”, en referencia a la decisión de animar las aspiraciones de Ucrania y Georgia de unirse a la alianza pero sin dar un cronograma. El comunicado del domingo tampoco ofrece un cronograma.