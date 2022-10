Felicitaciones omisas

Espacio Electoral

Eleazar Flores

VIRAJE-. Un giro de 380 grados dieron los reclamos de dirigentes, integrantes y participantes de la tradicional marcha del “2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA” en la capital del país, pues lo reclamos no fueron para exigir justicia para víctimas o familiares de quienes perdieron la vida o la libertad hace 54 años, ahora el reclamo es la NO MILITARIZACIÓN DEL PAÍS.

Ya es tiempo de que el gobierno se de cuenta de lo que el pueblo quiere en forma espontánea, sin encuestas truqueadas de por medio, dijo una mujer participante en el desfile del domingo pasado, con la esperanza de que se perciba el malestar, clamó la manifestante universitaria de más de cuarenta años y con hijos ya inscritos en la máxima casa de estudios del país.

Testigo de los hechos del 68, los cambios de actitud de los contingentes el domingo pasado fueron elocuentes, ahora sólo falta que se acepten.

PRENSA Y RADIO-. Para quienes nos dedicamos al periodismo, segundo oficio más antiguo del mundo, debe satisfacer un cumpleaños más, pues aguantar tanto tiene su mérito y lo importante es seguir adelante, con o sin reconocimiento oficial, importa el de quienes nos leen, ven o escuchan, lo demás sale sobrando.

Fijados como somos algunos, no se extrañó la no felicitación a El Universal por sus 106 años de publicarse diariamente, pero tampoco hubo felicitación para el “teacher” Joaquín López-Dóriga por sus 54 años de periodista cuyos inicios coinciden con el 2 de octubre de 1968.

La desatención oficial por parte del comandante supremo de la Cuarta Transformación sinceramente ni se extraña, sabedores de su opinión acerca de los medios de comunicación que como buen creyente, no comulgan con su forma de pensar, calificándolos por lo mismo como sus adversario, si acaso de su florero, cuya responsabilidad es justamente atender a los medios de comunicación.

Siendo el segundo diario más antiguo de México -que a fuerza de ser sinceros vive momentos menos difíciles que otro-, junto con El Excélsior, el Gran Diario de México, acaba de cumplir 106 años, recibió innumerables felicitaciones escritas o verbales de personas físicas y morales, pero citar que faltó la de ya sabe quién ni la pena vale.

En cuanto el “teacher” Joaquín López Dóriga cierto que en este momento está en la cima, pero su trabajo le ha costado por más de medio siglo y mantenerse seguramente más, pero hay que reconocerle su “equipazo” que lo mantiene ahí, ahora que su estilo personal de informar es otro ingrediente que le ayuda. Su claridad y puntualidad temática resaltan.

Ahora sí que triple felicitación, a manifestantes, al “teacher” y a El Universal.

elefa44@gmail.com