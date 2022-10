Otra vez pierde Osorio Chong; “Alito” Moreno gana de nuevo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Sedena y Marina, a regañadientes, se reunirán con legisladores

Las secuelas de lo que fue una intensa discusión de la iniciativa para que las fuerzas armadas continúen en labores de combate a la inseguridad hasta 2028, se han venido sucediendo desde distintos frentes, no obstante, una vez que ésta fue regresada a la Cámara de Diputados con las modificaciones, se espera que pase sin mayor problema, desde luego, con la negativa del PAN.

Y uno de estos frentes tiene que ver ni más ni menos que con el coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, quien luego de este debate, lo único que obtuvo fue una derrota que quizás ni él mismo se esperaba.

De hecho, en los corrillos legislativos corre la especie de que si el intenso y controvertido debate hubiera sido un partido de futbol, —ahora que estamos en la cuenta regresiva del mundial de ese deporte en Qatar 2022— el ex gobernador de Hidalgo recibió una goliza peor que la que hace años, la Selección Nacional recibió de parte de la de Chile, porque esta vez, estamos hablando de 10 anotaciones en su propia portería.

Como se recordará, hace unos meses, el ex secretario de Gobernación había venido encabezando un movimiento para quitar de la presidencia del CEN del Revolucionario Institucional a Alejandro Moreno Cárdenas y al final no fue mucho lo que pudo conseguir. El error del ex mandatario hidalguense fue suponer que tenía el control, tanto de los ex dirigentes del PRI, como de su bancada en la Cámara alta.

Pero conforme transcurrió el tiempo, Osorio Chong se dio cuenta que se le desgranaban los apoyos. Por ejemplo, en una declaración, la ex presidenta del tricolor, Dulce María Sauri, señaló que estatutariamente no era posible quitar de un tajo —como lo añora el senador Osorio— a Alito Moreno del liderazgo de su partido y que tendrían que esperar a que se cumplieran los tiempos.

Entonces, el coordinador priista en el Senado, pensó que tenía una bancada que haría lo que él les dijera y se volvió a equivocar, ya que el diputado Moreno Cárdenas consiguió convencer a diez senadores priistas de votar a favor el dictamen que dejará a las fuerzas armadas acompañando a la Guardia Nacional hasta 2028, sí, esa de la que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, decía el día del debate, ya no tenía nada que ver con Alito, quien mandó mensajes muy claros al interior del PRI y al gobierno de la República.

El líder tricolor jugó hasta el fondo. Diríase que arriesgó, pero calculó cada movimiento, de tal suerte que logró que el Senado aprobara su iniciativa. Palacio Nacional observó de lejos y vieron cómo Osorio Chong, al final de la ardua jornada, salió derrotado. A lo mejor algo les hizo el ex secretario de Gobernación, a quien se le olvidó que ya no despacha desde la casona de Covián, porque es un hecho que varios de los senadores de su bancada le dieron la espalda, lo dejaron solo, y Osorio Chong, que una y otra vez sentenció que su bancada no votaría la iniciativa de Alito, se fue apagando; de hecho, el político hidalguense se quedó sólo con dos votos, de trece de su fracción; el suyo y el de la senadora Claudia Ruiz Massieu.

Ahora, el ex gobernador de Hidalgo enfrentará un problema mayor, pues quien se tambalea en la coordinación de la bancada del Revolucionario Institucional en el Senado de la República es él, así que no es nada difícil que rogará para no ser removido, aunque ya en los pasillos de la Cámara alta, se comenta que la cabeza del ex titular de la Segob, caerá muy pronto. No sólo porque perdió el apoyo de la mayoría de sus senadores, sino porque emprendió una campaña en contra sus propios compañeros.

La pregunta que ahora se hacen legisladores priistas es: ¿Dónde quedó el poderoso ex secretario de Gobernación, que algún muy lejano día supuso que podría suceder en la presidencia de la República a Enrique Peña? Reducido a nada, ridiculizado y sin ningún respaldo.

Y si bien Moreno Cárdenas logró que la bancada votara a favor la iniciativa en el Congreso, con esto, consiguió que Osorio Chong sea ahora en el Senado, un coordinador muy mermado. Finalmente, eso se interpreta como un buen mensaje para la unidad del PRI y mal día, pésimo, para quien intentó traicionarla.

Municiones

*** Ya se decía en este espacio en anterior entrega, que a todas luces se notaba la distancia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Pues bien, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Comisión de Defensa Nacional, que preside el panista Roberto Villarreal García, acordó una reunión con el general secretario, con el objetivo de conocer más detalles del tema del hackeo del cual fue víctima la Sedena por parte del grupo Guacamaya. Se nota que el titular de la Sedena se resiste a hablar de ello porque es un tema que los dejó con una imagen de vulnerabilidad difícil de revertir, con todo y que el inquilino de Palacio Nacional, les ha otorgado todo el poder. El diputado Villarreal García explicó que: “Años atrás no era un tema, pero ahora todos hemos tenido algún amigo o amiga que ha sufrido de una vulneración en sus datos personales; de ahí la necesidad de más presupuesto a este rubro, pues está en juego la seguridad nacional del país”. Por cierto, otro que recibe a regañadientes la reforma para tener que comparecer periódicamente ante el Congreso, es el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, a quien tampoco le gusta esa idea, al igual que al titular de la Sedena.

*** A petición de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración (INM) dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió alerta migratoria contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La andanada en contra del panista ha empezado por parte de esta errada y llamada Cuarta Transformación, valiéndose de una orden de aprehensión en su contra “por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada”. Por la tarde, el ex gobernador tamaulipeco respondió por las “ex benditas redes”, que se enteraba de esta situación y subrayó: “no me extraña esta nueva andanada, al gobierno le urgen distractores”, agregó que sus abogados actuarán en consecuencia y finalizó señalando: “basta de perseguir opositores”.

