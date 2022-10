Oposición, a reagruparse

Punto por punto

Augusto Corro

La ruptura anunciada se dio en el interior de la alianza Va por México integrada por el PAN, PRI y PRD. Ahora, los dirigentes opositores buscarán reagruparse para continuar con el frente antilopezobradorista.

El problema de la división surgió porque los priistas apoyaron la iniciativa morenista de prolongar la presencia del Ejército en las calles.

Ya en la Cámara de Diputados, el Revolucionario Institucional dio muestras de comulgar con la mencionada reforma.

En el Senado ocurrió lo mismo. No se respetó el compromiso de rechazar las iniciativas que propusiera Morena.

La conducta de los opositores provocó una división en la citada alianza.

Ahora los dirigentes de los partidos mencionados y su director político, Claudio X González tendrán que reunirse para definir el futuro de coalición.

Los líderes de las organizaciones políticas deberán tomar con más formalidad el problema de la división en la coalición Va por México.

Resulta que esa alianza es la única, con relativa fuerza, para enfrentar a la corriente lopezobradorista.

A pesar de su formación extraña, Va por México representa a la oposición y lo que queda de ella.

Si bien es cierto que los resultados están muy lejos de los esperado, la coalición se convirtió en la única arma de panistas, priistas y perredistas para participar en las contiendas electorales.

Y, precisamente, en estos días de “corcholatas” en la alianza opositora aún no se define quien será el abanderado.

Se conocen algunos nombres de los aspirantes presidenciales, pero a nivel partidista, no hay designado por la alianza Va por México.

¿De qué partido surgirá el candidato presidencial?

La oposición tiene la “caballada flaca”, como se dice coloquialmente, y el aspirante designado tendrá que trabajar sin descanso en una competencia electoral, que parece difícil, compleja.

Cumplir con la palabra

Parecía que todo iba bien en la oposición. La alianza de Va por México parecía ser el instrumento idóneo para la lucha política. No fue así.

La presunta traición del ex gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, pudo ser un factor determinante para revisar la unidad partidista.

Por las razones que se quieran pensar, el dirigente tricolor no respetó el convenio político tripartita. Los tres tenían el compromiso de no apoyar a Morena; pero “Alito” falló.

Esa amarga experiencia servirá para revisar el proyecto de Va por México.

¿Cómo hacer que los líderes cumplan su palabra?

Es el tema que estará sobre la mesa de los convenios.

¿A “Alito” le apretaron las clavijas? Es posible.

¿Lo amenazaron con la cárcel si no se aliaba a Morena? También pudo ser víctima de una amenaza. No olvidar que el ex gobernador campechano es acusado de delitos con enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Tras lo sucedido con los diputados y senadores, los encargados de promover la unidad partidista tendrán que revisar los expedientes de los dirigentes aliados, que no tengan manchas que obstaculicen su marcha.

Los bandazos de la oposición

En cuatro años de gobierno lopezobradorista, la oposición política todavía no encuentra la manera de contrarrestar las acciones de sus adversarios.

Las organizaciones políticas que están en la oposición tienen líderes sin la convocatoria suficiente para fortalecer a sus partidos.

Acción Nacional se encuentra sin brújula. Su líder, Marko Cortés, prefiere quejarse en el extranjero en lugar de trabajar en nuestro país. Sus denuncias en el exterior no tienen repercusiones.

El líder del PRD, Jesús Zambrano, únicamente cumple con su función de amigo del “Chucho” Ortega. Las condiciones de su partido, en vías de desaparecer, no le dan ninguna fuerza a la hora de las discusiones. Tiene que aceptar, sin discutir, todo lo que le den los partidos grandes.

Vamos pues a esperar la reagrupación de Va por México.

¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com