Tres visiones de un mismo lance

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de que el Senado aprobó finalmente la reforma para que militares continúen en tareas de seguridad hasta 2028, los diferentes actores que protagonizaron esa contienda legislativa, salieron ayer a justificarse frente a cuestionamientos públicos que comprometían a todos.

Ricardo Monreal, considerado por muchos como el gran operador y ganador de este nuevo éxito para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se explicó:

“Fue una reforma profunda que hicimos como cámara revisaron donde se logró negociar una minuta que se modificó completamente…

—Haber otorgado un plazo mayor al 2024 a las fuerzas armadas era indispensable y era sensato, para que siguieran con tareas de seguridad pública…

—Si no hubiéramos logrado ampliar el plazo, las fuerzas armadas no podrían regresar en 18 meses a los cuarteles y los únicos felices serían los criminales…

—Fue una exposición interesante la de Claudia Ruiz Massieu, pero no tenía razón, porque en realidad de 13 puntos que planteó el Bloque de Contención se le aceptaron 11, gran parte de lo que se modificó fue lo que ellos plantearon…

—Dos no eran aceptables: uno que porque llevar esta reforma hasta marzo de 2024, nos dejaría a sólo 3 meses antes de las elecciones presidenciales y generales de ese año, lo que politizaría más el debate…

—El bajo nivel del debate, que se dio por momentos, demeritó a la Cámara de Senadores, que no merecen los representados…

—Con esta reforma la Cámara de Diputados y el Senado se convierten en órganos de vigilancia, de rendición de cuentas, de control parlamentario sobre las fuerzas armadas que antes no había…

—En las cosas concretas de la redacción no hay militarización, si hay una temporalidad para que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles…

—Tenemos 27 años militarizado al país y no había una base constitucional para que las fuerzas armadas actuaran…

—En el periodo de transición, de cinco años, la Guardia Nacional paulatinamente se irá haciendo cargo de las tareas de garantizar la seguridad, y las fuerzas armadas irán retirándose…

—Hoy las condiciones del país son verdaderamente terribles en materia de inseguridad y violencia…

—Qué sería de México si no estuvieran el Ejército o la Marina en las calles…

—Estamos en el proceso de transición, pero lo que se reconoce es que el problema es tan grave que los 5 años previstos inicialmente no fueron suficientes para alcanzar los objetivos que habíamos establecido…

—La creación de un cuerpo de élite en 5 años fue demasiado optimista…

—Cuando se estaba discutiendo, en 2019, los militares pedían más tiempo, el legislativo estableció los 5 años…

—Los legisladores no conocían la profundidad de la descomposición social, de la violencia, del aumento de territorio del crimen organizado, del poderío de los cárteles en el país y del avance de su fortaleza, económica, armamentista digital”.

Para el zacatecano, quien es el único aspirante presidencial para el 2024 que se reconoce como tal, no hay riesgo de militarización que otros sí ven.

La reforma tendrá repercusión histórica: Creel

En este mismo contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, advirtió ayer graves riesgos para la democracia y convivencia de los mexicanos.

Luego de una comida con los reporteros, fotógrafos y camarógrafos, staff de comunicación social de San Lázaro, el ex secretario de Gobernación y ex precandidato presidencial blanquiazul, advirtió que la reforma aprobada en Senadores es simplemente inconstitucional porque va contra las tareas establecidas por la misma Constitución.

Creel consideró que quienes el martes votaron en contra (panistas, Grupo Plural, MC y algunos del PRD y del PRI) estaban en la razón no sólo política, sino histórica.

A partir de los hechos, indicó, la reconstrucción de la alianza Va por México requerirá de establecer claramente de parte de qué proyecto está cada partido.

Ramírez Marín, del PRI: hice lo correcto

De parte del PRI, el senador, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien se convirtió en el más férreo defensor de la reforma, simplemente resumió: “no me perturba haberlo hecho… estoy muy tranquilo con mi voto, con mi conciencia, conozco las razones por lo que lo hice. Lo que me perturba es no tener la capacidad de explicarlo, eso es lo único que me perturba y espero poder decirle a la gente que esto que hicimos le va a servir más al país que simplemente haber dicho: no…

“En unos meses más veremos que nosotros (los priistas) teníamos razón”, concluyó.

