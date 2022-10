Renuncia Clouthier a Economía; tras 1 año y 9 meses en el cargo

Sorpresivo anuncio en la mañanera

“Uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse; señala

Tatiana Clouthier, pieza clave en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá respecto a la política energética de México, anunció sorpresivamente su salida como secretaria de Economía, tras un año y nueve meses en el cargo.

“Uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse”, dijo la ahora ex funcionaria con voz entrecortada y casi en llanto, al detallar que “se pasa a la porra” para seguir apoyando la Cuarta Transformación porque “mi oportunidad de aportar al equipo está agotada”, dijo la ahora ex funcionaria en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves. La salida de Clouthier se dio a conocer en la conferencia de prensa “para agradecerle mucho por su contribución y apoyo, no puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado”, dijo López Obrador, quien afirmó que ella “seguirá con sus convicciones defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo democrático de nuestro país”.

Clouthier, tras agradecer al Presidente “la oportunidad de caminar” a su lado en la Cuarta Transformación, sostuvo que “me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores. Conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta”.

“No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuando retirarse. Estoy segura que no hay posición más importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de aportar al equipo está agotada; me paso a la porra, desde donde seguirá con ánimo al equipo”.

Fue en ese momento cuando su voz se entrecortó, y apuntó que “la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país.

“Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento, y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Sobre todo por mostrarme que, cuando de servir se trata, no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar”.

Le expresó que en esta semana acudió tres veces a la mañanera, y ya no podía. Tú llevas haciendo mucho tiempo”.

“Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón receptivo para ti y para Beatriz”, concluyó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que al recibir el escrito de Clouthier sobre su decisión, la respeta, e “insistimos para que se quedara pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la secretaría de Economía”. Cabe mencionar que el 7 de diciembre de 2020, López Obrador nombró a Tatiana Clouthier, entonces diputada por Morena, como nueva secretaria de Economía en sustitución de Graciela Márquez Colín.

Además, Tatiana Clouthier fue pieza fundamental en el triunfo del ahora presidente en las elecciones de 2018, ya que fue la coordinadora de campaña de éste y su trabajo para que la Cuarta Transformación llegara al poder lo relató en su libro Juntos hicimos historia.