No cede la violencia

Punto por punto

Augusto Corro

La espiral de violencia continúa imparable en el país. El miércoles en la tarde fueron asesinadas veinte personas en San Miguel Totolapan, Guerrero.

Entre las personas que perdieron la vida se encuentran el alcalde, Conrado Mendoza, y su padre, ex presidente municipal.

Guerrero es una de las entidades más violentas de México, problema derivado de la producción y exportación de drogas.

En el caso que nos ocupa, las autoridades responsabilizaron de los hechos sangrientos al grupo denominado “Los tequileros”. Los grupos del crimen organizado están en guerra permanente por el territorio. Es Guerrero una las entidades con mayor presencia de grupos delictivos.

“Los tequileros” se dedican al trasiego y comercialización de la amapola, el secuestro y la extorsión.

Se presume que la disputa que se da en San Miguel Totolapan es entre “Los tequileros” y un grupo criminal conocido como “La Familia Michoacana”. Las extorsiones, secuestros y asesinatos se multiplican en México ante la necedad de las autoridades de mantener la estrategia de los “abrazos, no balazos”, que no brinda resultados.

Tras García Cabeza de Vaca

Las autoridades federales van en busca del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Al ex mandatario se le acusa de varios delitos, entre otros los relacionados con la delincuencia organizada, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una alerta migratoria para evitar que García Cabeza de Vaca se fugue.

Por su parte, el ex mandatario tamaulipeco dijo que se enteró de la orden de aprehensión y la alerta migratoria en su contra. “No me extraña esta nueva andanada en la persecución política”, dijo el ex gobernador.

Declaró que al gobierno lopezobradorista le urgen distractores. Añadió que su defensa “aportará la información pertinente, Basta de seguir opositores”.

El Partido Acción Nacional (PAN) tenía al ex gobernador como uno de sus principales cartas para la candidatura presidencial en 2024.

Recientemente se informó que “García Cabeza de Vaca adquirió 12 ranchos y terrenos en la Presa Vicente Guerrero, así como grandes extensiones de tierra en la Sierra de Maratines y en los municipios de Cruillas y Burgos”. La trayectoria política del panista estuvo presidida por múltiples escándalos. En el actual sexenio, varios ex gobernadores que se “portaron bien” durante su gestión, fueron premiados con cargos públicos, como representantes diplomáticos. En el caso del tamaulipeco, las cosas fueron diferentes. Ahora sólo falta que localicen al ex mandatario y lo capturen. Es posible que ya se encuentre en Texas, Estados Unidos.

Muerta, la alianza Va por México

El líder perredista Jesús Zambrano ya dio por muerta la alianza Va por México.

En la mencionada coalición participaban tres partidos (PAN, PRI y PRD). Tenían como meta enfrentar al obradorismo, en materias electoral y legislativa.

En el primer tema era el relacionado en la participación de las tres organizaciones unidas en las contiendas electorales. Sus resultados no fueron los deseados.

En materia legislativa fallaron. Una traición del líder priista, Alejandro “Alito” Moreno rompió la unidad. El problema se agudizó cuando los legisladores priistas acordaron apoyar las iniciativas de Morena, para que el Ejército permanezca más tiempo en las calles. Al principio, se habló de una suspensión de la alianza, es decir de la unidad.

El dirigente perredista Jesús Zambrano dijo: “Para mi está muy claro para mi que la coalición Va por México de los tres partidos, así como la veníamos conociendo hasta ahora, ya quedó muerta”. Añadió: “Nosotros ya no vamos a negociar con el PRI nacional y con la mayoría de los senadores del PRD que votaron a favor, ¿para qué?”.

Añadió que en todo caso “mantendremos un trato, quizá más consistente, con los priistas que quieran caminar en defensa de los valores democráticos de nuestro país, pero en los términos que existía la coalición ya no, está muerta”. Tras el rompimiento, se le complica la situación de la unidad a Va por México que tiene el próximo año elecciones en Coahuila y Estado de México, y en 2024 la elección presidencial.

¿Usted qué opina amable lector?

