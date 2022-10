La doble o triple nacionalidad de políticos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

¿Potenciales traidores a la patria?

Diputados, senadores y gobernadores

Conflicto de intereses patrióticos

Carencia de principios nacionalistas

La 4T los tolera dentro de sus filas

¿Qué intereses hay en sus devaneos?

Pacic, pólvora mojada

Trump pretendió invadir México

Safrán, inversión en BC

Todo poder es una conspiración permanente

Honoré de Balzac (1799-1850), escritor francés

Guardados como secreto, secretísimo de familia, muchos políticos guardan su doble, triple y hasta múltiple nacionalidad.

Este no es un delito, pero para quienes tienen la responsabilidad de cuidar los intereses de los mexicanos, por sobre cualquier otro país, es la clave para resguardar la soberanía.

En el pasado, era complicado que se pudiera conocer si alguno de nuestros funcionarios, ya sean electos o designados, tenía más de la nacionalidad mexicana.

Guardaban las apariencias, hipócritamente, senadores, gobernadores, alcaldes, diputados federales y locales. Pero qué decir de políticos de alto nivel como el Presidente de la República, Vicente Fox, quien fue beneficiado por Ernesto Zedillo, para que ese no fuera un obstáculo, ni mucho menos el ser descendiente de extranjeros.

No vamos a caer en un relato histórico de los motivos por los cuales eran mal vistos, aunque debo recalcar que no es un delito, quienes tenían otra nacionalidad, además de la mexicana. Pero, es importante recalcar que se trató de toda una larga historia de invasiones de nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, así como Francia, Inglaterra y España. Esto ya no lo enseñan en las escuelas, porque les da flojera a las autoridades educativas, levantar polvo en la historia.

No vaya a ser que a AMLO se le ocurra exigir que pidan perdón a los pueblos “originarios”.

Fox, tenía la doble nacionalidad de Estados Unidos y México. En su gobierno hubo varios con esa dualidad. Pero se cuidaban, sobre todo en los aeropuertos, para siempre presentar su pasaporte mexicano y guardaban el otro para otras oportunidades.

Sin embargo, en este sexenio no hay el mínimo de pudor político y social.

Senadores como el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, tiene la nacionalidad canadiense; Nestora Salgado, la estadounidense; Jaime Bonilla, quien fue gobernador de Baja California, también la de Estados Unidos.

Muchos políticos tienen la nacionalidad estadounidense. Los ex gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Javier Corral, de Chihuahua; Héctor Terán, Eugenio Elorduy, José Osuna y muchos más.

Otros tienen nacionalidad francesa como Emilio Lozoya y, de ahí muchas más.

Reitero, no es delito, pero la Constitución para algunos casos de puestos de elección popular, establece como nacionalidad, la mexicana.

Sin embargo, lo honesto sería que muchos de nuestros políticos nos digan si tienen otros amores nacionalistas. No significa que no amen a México, pero sí se podrían revelar otros intereses que puedan afectar al país. Una manera de conflicto de interés.

¿Será mucho pedirles?

PODEROSOS CABALLEROS

DONALD TRUMP PENSÓ INVADIR A MÉXICO

Donald Trump, el amigo de López Obrador, quería bombardear laboratorios de droga en México, revela libro sobre el expresidente de EU. Para escribir “Confidence Man”, la periodista Maggie Haberman conversó con 200 personas, incluyendo el propio exmandatario estadounidense. Al final de cuentas, todo hace indicar que es una vacilada, pero en caso que no lo desmienta el ex presidente estadounidense, y casi virtual candidato a la reelección presidencial en la Unión Americana en el 2024, será bastante complicado para la Cuarta Transformación jugar en la misma cancha que Trump.

EL ACUERDO CONTRA LA INFLACIÓN, PÓLVORA MOJADA

¿A quién quieren apantallar? El nuevo Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía presentado por el gobierno federal el 3 de octubre, como complemento al Pacic, no servirá para contener la inflación. Ninguno de los 24 productos que están en la canasta de AMLO bajará de precios y, lo máximo, es que se frene su incremento. Dice que no crecerán por arriba del 8 por ciento. Este es el segundo intento en busca de contener los altos niveles de inflación de la mano con la iniciativa privada, complementario al Paquete Contra la Inflación y Carestía que anunció en mayo. Es triste ver que les interesa más el no aplicar acciones exitosas del pasado, como el acuerdo que logró con la IP Carlos Salinas, que defender al pueblo del monstruo llamado inflación. Políticos con un ego, imperdonable.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SAFRAN: Oliver Andriés, presidente de la empresa francesa aeroespacial Safran, anunció a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, una inversión de 50 millones de dólares a la planta que tienen en Mexicali. Esto, para ejecutar nuevos proyectos. Safran, que en México preside Daniel Parfait, tiene otra planta en Tijuana, dedicada a la manufactura de cabinas para aviones. En esta planta para 2023, incrementarán su plantilla de trabajadores a casi 500.

Escúchame lunes, martes, miércoles y viernes,

en El Heraldo Radio, desde las 22 horas.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos