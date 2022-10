Arcas abiertas para los justos generales

Índice político

Francisco Rodríguez

“Vivir de prestado”, como Raquel Buenrostro

Andrés Manuel López Obrador abrió a los altos mandos de las fuerzas armadas las arcas del presupuesto de egresos de la Federación, pródigas para ellos, ya exhaustas para satisfacer siquiera las necesidades más urgentes de la nación.

Y aunque se presume que los militares son justos…

…ahora que la ocasión se les ha presentado ha resultado demasiado tentadora por lo que sus virtudes, que se suponen son robustas, han sucumbido a la tentación del dinero…

… ¡y ya violaron, entre otros, el séptimo mandamiento de la fe católica!

¡A robar se ha dicho!

Porque poco a poco se han ido conociendo los “bisnes”, las recomendaciones a empresas de sus familiares y de sus cuates para obtener contratos públicos, el tráfico de influencias a través de personajes próximos al omnímodo poder presidencial…

…y como esa corrupción de los superiores ha permeado a los mandos intermedios que, en las aduanas fronterizas exigen —con la fuerza que les dan el uniforme, las armas y los soldados bajo sus órdenes— “moches” en gran cantidad de dólares, tanto a los importadores autorizados, como a los contrabandistas (de combustibles, de armas, de personas, etc.).

Abiertas de par en par las puertas de los recursos de todos quienes pagamos impuestos se colaron por ahí también, en torrente, los huracanados vientos de la corrupción.

Y hoy, cuando apenas han pasado una docena de días desde que se diera a conocer el hackeo que sufrieron los equipos cibernéticos de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo de activistas que actúan bajo la denominación Guacamaya, el escándalo que envuelve al Ejército nacional ya es apabullante.

Imagínese usted todo lo que nos falta por conocer, a medida que los arqueólogos periodísticos terminen de sumergirse en los cientos de millones de documentos contenidos en los seis terabytes extraídos de las computadoras de la Sedena.

Toallas bordadas y madres ¿extremistas?

Con su mezquina política de “austeridad” —desvíos de grandes cantidades de recursos a sus obras faraónicas, en realidad— López Obrador también abrió las ventanas a los ciberataques, al recortar o de plano desaparecer los presupuestos federales a la seguridad de los equipos de cómputo de todo su dizque gobierno.

Así quedaron expuestos millones de correos electrónicos, principalmente, de la Defensa Nacional en los que se comunican frivolidades tales como los costosos regalos que el titular Luis Cresencio Sandoval entrega a quienes lo visitan —legisladores, dirigentes de partidos políticos, empresarios— o hasta a subordinados consentidos a quienes da carísimos lentes Cartier, sus cursis toallas bordadas para “él” y para “ella”, que es su esposa, el castigo al oficial que le puso las dos botas para el mismo pie…

…sus enfrentamientos con el titular de la Marina Armada, José Rafael Ojeda…

…el ilegal espionaje a diplomáticos —Ken Salazar, representante de Joseph Biden, entre otros muchos—, políticos, líderes de grupos sociales, periodistas…

…hasta los contratos, las adjudicaciones directas, los muchos recursos del erario puestos a la disposición de los altos mandos castrenses…

…la exhibición pública de narcogobiernos morenistas en Veracruz, Guerrero y Morelos, así como en los opositores Jalisco y Estado de México…

…más los que se acumulen al paso de otros hallazgos…

… pero, lo peor, como ya lo hemos comentado aquí, el espionaje-que no inteligencia— donde se da cuenta de integrantes de las bandas criminales, sus movimientos, sus ubicaciones precisas, de los delitos que han cometido y hasta los que van a perpetrar, sin que nada de los impida, sin que ningún sólo soldado se interponga en su camino para evitar los crímenes…

…también, claro, donde compran el armamento los bandoleros y hasta como es que, dentro de los propios campos militares, hay quienes comercian granadas y quizá hasta artefactos que provocan mayor letalidad…

…de como es que, en una misma lista, aparecen el grupo extremista Hezbolá junto con grupos feministas, madres usuarias de guarderías infantiles y familiares de niños con cáncer como “grupos con posibilidad de perpetrar un acto de interferencia ilícita”, whatever the fucking phrase means…

…amén, por supuesto, de la detallada agenda presidencial, de los paseos, los vericuetos y travesías de miembros de la familia de AMLO siempre escoltados, siempre vigilados, por personal militar.

Apenas han transcurrido una docena de días y ya tenemos a un Ejército nacional muy manchado…

…al que zurró una colorida guacamaya con poder aniquilador.

¿Cómo lo ve usted?

¿Y siguen en funciones?

El señor Adán (Augusto) López nos debe una explicación.

¿Cómo es que, después de darse a conocer que en su terruño —y en el del Presidente de la República— siguen en funciones los principales encargados de la seguridad pública que él nombró cuando fungió como gobernador de Tabasco (a) El Tío, nombre clave que le dio la Sedena.

Tiene ya varios días desde que, por los Guacamaya Papers, se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional liga al ahora titular de Gobernación con el grupo delincuencial Cártel Jalisco Nueva Generación por haber dado nombramientos a Hernán Bermúdez Requena, titular de la SSPC; José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la Policía Estatal, y a Leonardo Arturo Leyva Ávalo, director de la Policía Estatal, de acuerdo con los reportes realizados por el Centro de Fusión de Inteligencia del Ejército entre 2019 y 2021.

¿Siguen en funciones?

¿Siguen aportando para la precampaña, señor secretario de Gobernación?

Y es que ya se supo que, como la “favorita” Claudia Sheinbaum usted también anda pintando bardas con autopropaganda proselitista.

De algún lado tenían que salir los recursos negros para que no los detecte el INE, ¿verdad?

Indicios

El mismo señor López, el de Bucareli, no el del Zócalo, bueno, él también, también debe esclarecer el por qué no se le ha solicitado a la señora Evelyn Salgado, quien finge ser gobernadora de Guerrero, que pida licencia al cargo, toda vez que con gran concha ha dejado pasar como si nada la terrible masacre de San Miguel Totolapan donde perdieron la vida una veintena de personas. Ya se recordó que, tras la matanza de Aguas Blancas —17 fallecidos— un más digno Rubén Figueroa Alcocer sí dejó la gubernatura, con todo y que era cuatacho del entonces Presidente Ernesto Zedillo. * * * Con buena letra y mejor memoria, el general retirado Leopoldo Díaz Pérez narra en estas páginas del Índice Político como un titular de la Sedena sí tuvo los arrestos de decirle ¡no! a un Presidente de la República: En el sexenio 1988-1984 “… hubo claroscuros, que sembraron intranquilidad en la esfera de la gobernabilidad por decir lo menos y empañaron o tensaron la línea de mando de la Presidencia de la República con la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue a principios del mandato presidencial de (Carlos) Salinas de Gortari cuando éste le comunicó personalmente al general Antonio Riviello Bazán, Secretario de la Defensa Nacional, que sacara de sus cuarteles a la tropa y la desplegara en las calles a lo que contestó Riviello: ‘No señor Presidente, si saco a las tropas a las calles, el problema será ¿cuándo regresarán a sus cuarteles?, démelo por escrito’, lo que no sucedió. Entendido de que el contexto se ubicaba en el “combate al narcotráfico” como se le denominaba anteriormente. A partir de ese momento las relaciones entre ambos personajes se tornaron ríspidas. Cuando se les veía en ceremonias era palpable la ausencia de comunicación. Aquel incidente inimaginable trascendió tiempo después.” O tempora, o mores. Otros tiempos, otras costumbres… pero también otra clase de hombres. * * * El portal Infobae se sumergió en las profundidades de la declaración patrimonial de la señora Raquel Buenrostro, recién ascendida de la titularidad del temible SAT a la de la Secretaría de Economía a la que recién renunció la señora Tatiana Clouthier. En el reportaje se puede leer que Buenrostro prácticamente ha vivido “de prestado” en los últimos 25 años, cuando inició su vida profesional en el servicio público. Hoy mismo adeuda 8 millones 400 mil pesos a instituciones crediticias y a misteriosas personas físicas a las que ha recurrido para obtener los empréstitos. ¿Será la recomendación que dé a industriales, comerciantes y a quienes no seamos generales del Ejército insanamente enriquecidos por la 4T ante la depauperación en todos los estratos sociales? * * * Manuel Aguilera Gómez tocó y transformó para bien la vida y la trayectoria de muchísimos mexicanos. Académico, servidor público eficaz y honesto, leal siempre a sus convicciones dejó la noche del sábado el plano terrenal, lo que lamentamos muchísimos de quienes gozamos de su amistad. Que descanse en paz. * * * También, el mismo sábado, fallecieron el senador tamaulipeco Faustino López Vargas y su señora esposa en un accidente automovilístico. Él fue suplente de Américo Villarreal Jr., quien recién asumió el cargo de gobernador de la entidad norteña. Reciban condolencias sus familiares, amigos y compañeros de escaño. * * * Y por hoy es todo. Gracias por acompañarme con su lectura a estas líneas. Como siempre deseo para usted y los suyos ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

