Intrigas, traiciones, mentiras y odios palaciegos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

AMLO, el solitario de Palacio Nacional

Amigos abandonan círculo rojo

Tatiana, la tristeza ante la realidad

¿Cuáles son los mensajes de López Obrador?

Se salió de control la inseguridad

Matanzas, a diestra y siniestra

Prevención de incendios

La renuncia de Tatiana Clouthier, la “tía Tatis”, es el reflejo de lo que ocurre en los pasillos del centro neurálgico del poder en el país, en Palacio Nacional.

Las intrigas, traiciones, mentiras y odios entre los personajes más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador se evidenciaron con la salida de la sinaloense. Los cortesanos palaciegos, que buscan perpetuarse en el poder, con dinero, al amparo de Morena, ninguneaban a Tatiana, a quien nunca la consideraron de su grupo.

Ella llega al poder, por la cercanía que tiene con la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, con quien tiene afinidad y confianza para exhibir a los traidores de la corte de la zona del Zócalo. La acusaron de ineficiente, de vestir mal en su trabajo y, en especial, la culparon de no ganar el pleito que inició Manuel Bartlett, director de la CFE, que obliga al gobierno a pagar 20.7 millones de dólares al consorcio español Dunor y su socio Elecnor.

Un tribunal de la London Court of International Arbitration ordenó a la paraestatal que dirige Bartlett, el pago por incumplimiento del contrato para la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado de gas y vapor, Empalme II, que fue acordado en 2015.

El proyecto eléctrico en sonora tenía una inversión de 396 millones de dólares. Por si fuera poco, la CFE enfrenta 34 disputas; 24 internacionales, de los cuales están sometidos 13 en la corte de arbitraje de Londres y 10 más en México.

Para Bartlett, la mano suave de la “tía Tatis” fue la que provocó la pérdida de ese pleito multimillonario y que ello podría llevar a la pérdida de las otras 34 disputas. Por ello, planteó que debería ser alguien con mano dura. Aquí el Presidente vio en Raquel Buenrostro la solución. Su excelente labor al frente del SAT para cobrar impuestos y obligar a los presidentes de las empresas a negociar directamente con ella.

Esta es la señal que quiere enviar López Obrador a las empresas del sector energético, en las cuales cree ganar los pleitos por el incumplimiento de los contratos en la CFE y en Pemex.

Atrás están los sabelotodo, que destrozan la vida y profesionalismo de los pocos que están o estaban cerca del Presidente de la República. Desafortunadamente, Andrés no ha sabido elegir a los mejores, sino a los que cree leales, aunque seguramente lo traicionarán cuando éste deje el poder. Estos sabelotodo han sacado a los más leales hombres y mujeres, cercanos al poder presidencial. A los que conoce desde hace varios lustros y a los que han demostrado conocimiento en sus materias. Una gran camada de funcionarios públicos que llegaron después del triunfo de Morena, como moscas se pegaron a los cercanos de AMLO. Estos, a su vez, con sus propios equipos le impusieron a cientos, miles de empleados públicos que miente, roban y traicionan al Presidente. Esto, desde los primeros meses de su gobierno, lo convirtieron en “solitario de Palacio Nacional”. Desconfía de todos. Desde sus cercanos colaboradores y hasta de algunos familiares. En el caso de Rocío Nahle, sobre temas de energía, de la mano de Octavio Romero, de Pemex. A ellos no los acusó de corrupción, por que los elementos de esa materia deberían estar en manos de la Fiscalía o la ASF, sino de no manejar datos ciertos de los que ocurre en ese sector y sus implicaciones nacionales e internacionales. Lo mismo pasa en Salud, donde “amigos” del Presidente lo involucraron en un caos para acabar con los sistemas de distribución de medicinas, Muchos mexicanos, por esos complots e intrigas par apoderarse de millones de dólares, murieron por falta de medicamentos; mantenimiento de laboratorios para detectar enfermedades y por la incompetencia de funcionarios en el manejo de la Pandemia. Como estos, podemos decir miles de casos en donde el Presidente, que adolece de muchos conocimientos elementales de la administración pública, es sorprendido por quienes supuestamente saben.

Todavía hay tiempo de dar un manotazo en el escritorio.

El sábado pasado se celebró el Día Nacional de la Prevención de Incendios, luego de que la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto correspondiente, promovido por el Consejo Nacional de Protección Contra Incendio y la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios. El fuego en el hogar, es donde se produce el mayor número de incendios urbanos, con el 55.6% del total, seguido, por comercios y usos mixtos de vivienda, con el 34.1, el 21.1 por ciento, respectivamente. Los siniestros en casa-habitación, oficinas, escuelas, fábricas, etc., se deben a materiales en la construcción, mayor presencia de aparatos electrónicos y falta de instalaciones eléctricas adecuadas, seguido de accidentes involuntarios. Promover la cultura de prevención de incendios es fundamental desde el gobierno.

