Unid@s, la opción frente a Morena

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El senador Osorio Chong quiere su “Martes del jaguar”

Organizaciones y asociaciones ciudadanas hacen despertar a los partidos de oposición, luego de lo vapuleados que quedaron estos cuando, desafortunadamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se valió de todos los recursos y arimañas que tiene desde que está en Palacio Nacional, para destruir a la mangoneada alianza Va por México; partirla para que no le haga competencia en 2024.

Unid@s es el nombre de esta nueva alianza que encabezan, entre otros, el senador independiente Emilio Álvarez de Icaza y el empresario Gustavo de Hoyos, así como organizaciones ciudadanas como: Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México

y Unidos por México, mismas que se percataron que los partidos de oposición habían entrado en un aletargamiento cuando en Morena, la carrera al 2024 está más que adelantada y “corcholatas y corcholatos” están por todas partes, de ahí que la labor del tabasqueño sea ahora la de allanar el camino lo más posible a quien resulte ser el abanderado presidencial del partido oficial y para ello, -dicho sea de paso-, el Presidente y sus ciegos y leales seguidores, ya tienen en la mira de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral, (INE), que es el único capacitado para llevar a cabo elecciones limpias y transparentes y ahí está el propio López Obrador y su triunfo en 2018 como muestra.

Por eso, en el evento de presentación, Unid@s hizo un llamado al PAN, PRI y PRD a retomar el diáogo para construir una coalición electoral lo suficientemente sólida para enfrentar a Morena y sus rémoras.

Como es bien sabido, sólo mediante los partidos de oposición se puede derrotar a Morena por la vía electoral así como los afanes reeleccionistas de López Obrador, ya que las organizaciones ciudadanas no cuentan con recursos, sin embargo y como contraste, en esta importante coyuntura lo que menos debe hacerse es politizar el tema o dejarse llevar por rencores; ahí está como muestra la víscera presidencial.

Por otra parte, Unid@s exhortó a Movimiento Ciudadano para que se incorpore a dicha coalición. Esto, porque es bien conocida la postura del líder del partido naranja, Dante Delgado, en el sentido de que su instituto político no se sumará a la alianza porque la considera algo así como un “Titanic”, (dicho por él mismo) y espera que ellos solos pueden dar la sorpresa en 2024, algo que sin duda, se ve sumamente difícil.

La postura del empresario Gustavo de Hoyos, es interesante. Como se sabe, el ex líder empresarial fue un constante cuestionador de esta errada y llamada Cuarta Transformación, por lo que se ganó el odio del inquilino de Palacio Nacional. Anunciado Unid@s, de Hoyos Walther hizo un balance general en el que subrayó que son más los positivos de lo que fue la alianza Va por México, que los negativos.

Finalmente, es que este nuevo movimiento que va por construir un bloque frente a Morena, tiene que darse prisa, pero al mismo tiempo, irse con “pies de plomo”, ya que la furia presidencial por Guacamaya Leaks y por “El rey del cash”, está desatadísima.

Municiones

*** Ya se consignaba en este espacio que el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, estaba más que desesperado por el abandono en que lo dejaron alrededor de nueve senadores en la votación en la que se amplió el plazo para que las fuerzas armadas continuaran en las calles hasta 2028. Pues bien, resulta que el ex gobernador hidalguense quiere armar una especie de “Martes del jaguar”, que a lo mejor podría llamarse “Semana del paste” y quiere conformar una corriente para hacerle contrapeso ni más ni menos que al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Sin embargo, con el poder de convocatoria que demostró tener el ex secretario de Gobernación, se puede anticipar que no muchos le harán caso y le salga mucho más caro “el caldo que las albóndigas”. Una “corriente interna de carácter nacional”, es como ha denominado Osorio Chong a la sublevación que planea en contra del campechano. La reacción del aún coordinador priísta en la Cámara alta, suena hasta lógica porque como ahora su posición se tambalea se reitera, busca cualquier asidero y qué mejor, para él, que volver a intentar arremeter en contra de “Alito” Moreno. Y en lo que se anotó en líneas anteriores como “el Martes del jaguar” reloaded, es porque el senador tricolor que cada vez se queda con menos amigos y seguidores, anunció que va a “balconear” al líder tricolor, pero en ese lance, a lo mejor el que queda expuesto es el propio Osorio Chong.

*** Para tener un transporte más accesible, digno y eficiente para la población que vive en zonas de difícil acceso en la Ciudad de México, en horarios ordinarios y nocturnos, que no cuenta con vehículo particular, así como para personas con discapacidad o con movilidad limitada, es necesario reformar la Ley de Movilidad. Por ello, el diputado local del PRD en el Congreso capitalino, Víctor Hugo Lobo Román, presentó una iniciativa para reformar los artículos 60, 81 y 88 de dicha ley, a fin de beneficiar a la población con menos ingresos económicos. Al exponer su propuesta, el también coordinador perredista en el Antiguo Palacio de Donceles recordó que en la ciudad cuenta con una población de 9 millones 209 mil 944 personas, “por lo que la hace demandar un servicio de transporte de pasajeros, amplio, seguro y eficaz, que resuelva la problemática que en este rubro demanda la población”. Además, destacó que de acuerdo con la Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (Inegi, 2017), por cada 10 viajes diarios en transporte público, siete (68.7%) son en colectivo o microbús; es decir, en “Transporte de Ruta”, por lo que esta modalidad de transporte brinda servicio a más de seis millones de usuarios. En términos generales, Lobo Román plantea que la Secretaría de Movilidad “deberá proporcionar rutas de transporte público en zonas de difícil acceso en horarios ordinarios; del mismo modo las rutas autorizadas en el transporte concesionado de pasajeros, deberán proporcionar servicio en horario nocturno; en zonas de alta marginación económica, previo estudio de la demanda en zonas de difícil acceso y que carecen de otro medio de transporte”.

*** Ahora sí que se voló la barda el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien desde la semana pasada se anda placeando diciendo a todo el que lo quiere oír, y al que no, también, que él será Presidente de México en 2024. Quién sabe cuánto le habrán ofrecido por hacer el papel de “patiño” o por hacer ese ridículo, pues el michoacano sabe que no va a llegar. Aun así, Aureoles le mandó decir a López Obrador, que va a ser el futuro Presidente. Lo que se reirán de él en todos lados, ¿no le dará pena?

morcora@gmail.com