¿Pruebas?, imposible

Espacio Electoral

Eleazar Flores

NO HABRÁ-. Con excepción del video donde aparece en video el profesor René Bejarano recibiendo fajos de dinero, llegando a ser privado de su libertad, no ha habido más sancionados con el argumento de que es INFORMACIÓN RESERVADA por cinco o más años. Bejarano era secretario particular de ya sabe quién.

Casos de esto último, entre otros, está el de el hermano ¿(in)cómodo)? Pío López Obrador y el de David Romero inmiscuidos en asuntos de dineros y van años sin saberse ni esclarecerse nada.

A lo anterior se debe el pronunciamiento confiado del padre de la Cuarta Transformación cuando dice “no hay pruebas de lo que escriben, además estoy blindado”, refiriéndose al cúmulo de las pocas de entre muchas revelaciones que trae el libro “El rey del cash” de la periodista-escritora Elena Chávez, ex pareja del pejista César Yáñez.

Lo que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador es poco menos que imposible, tratándose de que la escritora vio y vivió en forma “presencial”, como se dice ahora, muchos de los hechos y eventos ahí narrados, ya que como pareja del vocero César Yáñez, no se limitaba acceso a ninguno de los acontecimientos.

Un ejemplo, la presunta entrega de “moches” de servidores públicos de alto nivel a la jerarquía del hoy comando guinda era imposible detectar pero como ese, muchos casos más de los que Elena Chávez en su calidad de reportera tomaba nota y punto, sin pensar que algún día le iban a servir.

Dudar, de entrada, acerca de lo que la Chávez escribe es como creer a pie juntillas las “verdades” del delincuente convertido en testigo protegido en el caso Ayotzinapa, tanto que ha enredado las cosas para beneficio del texcocano Alejandro Encinas, quien ya no encuentra la salida, y como dijo Don Teofilito, ni….

PAPA-DEL MAZO-. Sin tanta publicidad de por medio, se difunde ahora la audiencia que el Papa Francisco concedió al gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo Maza y como es tradición en el Vaticano, si acaso permiten difundir fotos más no contenidos, fuera de la clásica recepción afectuosa y todo lo demás.

El mandatario mexiquense, dice el boletín 2,700 fechado ayer a las 9.30 horas, también se entrevistó con otras personalidades, entre ellos monseñor Pietro Parolin, Secretario del Estado Vaticano y el también monseñor Edgar Peña Parra, coordinador de la Organización Internacional de Iglesias de América Latina. (IILA).

Seguramente, la visita del mandatario al Sumo Pontífice dará de qué hablar, para bien o para mal, de sus seguidores o de sus detractores, políticos por supuesto, pues recuerde que en suelo mexiquense se están viviendo tiempos pre<span style=»color: #005497;»><strong>Eleazar Flores</strong></span>electorales.

