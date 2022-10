AMLO incluye a Monreal en su lista de sucesores y éste se lo agradece

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Andrés Manuel López Obrador reconoció por primera vez en su mañanera de ayer a Ricardo Monreal como uno de los aspirantes de Morena a sucederlo en la Presidencia de México, al tiempo que anunció que pronto dará a conocer la lista de candidatos de la oposición “porque ya no hay tapados”.

“Los posibles candidatos nuestros son tres… y puede ser que haya dos más, cinco… los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más, Ricardo Monreal, (Gerardo Fernández) Noroña”, aceptó.

En inmediata respuesta, el zacatecano le agradeció al mandatario incluirlo en su lista sucesoria y agregó:

“Me parece correcto, es muy fuerte su opinión y es un paso que damos en la concordia y en el proceso de reconciliación que necesita México…

“(Ahora) les puedo decir a los militantes de Morena que eso me permite que no me excluyan y que tampoco me descalifiquen en esta lucha legítima por la Presidencia de la República”.

Recordó que su historia política y en la administración pública lo habilita como uno de los aspirantes más experimentados —o el más—, y que también “me asiste la razón moral y política para participar”.

“Me alegra mucho que el Presidente haya ahora extendido el nombre de los aspirantes a la Presidencia del país”.

Sonriente, casi feliz diría yo, Monreal aprovechó hablar ante reporteros para cantar esa que dice: “Poco a poco me voy acercando a ti”, en una señal de que inevitablemente se acerca en preferencias a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, no de Adán Agusto López, porque de él siempre aparece por encima en las encuestas.

Más serio, Monreal indicó:

“El Presidente sabe que tengo no sólo experiencia y capacidad para enfrentar este reto de sucederlo, sino también él sabe que me asiste la razón moral y la razón política para participar y el hecho de que lo refiera él me parece correcto, porque es muy fuerte su opinión y el hecho de que admita que soy aspirante a la Presidencia de la República es un paso que damos en la concordia y en el proceso de reconciliación que necesita México”, subrayó.

Reiteró que sabe que el ganará la candidatura de Morena.

“Tengo la mejor propuesta, soy el más preparado, tengo la mayor experiencia política acumulada, he sido leal al movimiento y he sido leal al Presidente, no tengo nada que ocultar y por eso creo que les vamos a ganar”.

Nuevo intento de alianza electoral

Tocados por el fuerte sentimiento de vivir una derrota antes del juego mayor, luego de que diputados y senadores del PRI encabezados por Alejandro “Alito” Moreno traicionaron a los de la Alianza Va por México, la oposición PAN y PRD, junto a sus aliados Claudio X González y Gustavo de Hoyos, junto a otros actores y organizaciones de la sociedad civil reabrieron la esperanza de ir de nuevo en coalición hacia la presidencial de 2024.

Ayer, impulsados por 6 organizaciones de la sociedad, PAN y PRD y los priistas que no apoyen a “Alito”, suscribieron un nuevo pacto para ir juntos contra el candidato de AMLO-Morena en las elecciones de Coahuila y Estado de México y la presidencial de 2024.

Igual que antes, pidieron a Dante Delgado incluir en esta nueva alianza a Movimiento Ciudadano, porque no es momento de pensar que se puede ir solo.

Este nuevo intento de alianza fue convocada por las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.

Durante el evento, la ex priista Beatriz Pagés afirmó:

“Alejandro Moreno es un gran traidor, y el que traiciona una vez lo hace mil veces, dice que va a defender la alianza, pero él ya la rompió. Entonces esa parte del PRI no sirve a este propósito, aquí necesitamos ese PRI libre y comprometido con la construcción de una alianza. El PRI no sólo es la dirigencia o diputados, hay en todo el País una estructura priista que seguramente no están de acuerdo con su dirigencia”.

Ahí estuvieron el senador Emilio Álvarez Icaza, Claudio X. González, Graco Ramírez, Demetrio Sodi, Gustavo Madero, Carlos Navarrete, María Elena Morera, Ricardo Pascoe y Marco Antonio Adame.

Un libro que no leerán quienes debieran hacerlo

El mundo ilustrado, empresarial y de clases medias de México, más los políticos y opositores a AMLO, vivieron ayer un día de fuerte agitación al correr por redes sociales el libro digitalizado y de libre lectura de la periodista Elena Chávez, ex pareja de César Yáñez, quien fuera el personaje más cercano al tabasqueño durante unos 25 años, “El rey del cash” que relata cómo López Obrador y su círculo interno, cercanos, otros, impusieron todo un sistema de extorsión y acceso a recursos sucios para impulsar al tabasqueño a la Presidencia y generar una riqueza que nunca ha sido reconocida por el mandatario.

Es una lástima porque este libro no será leído por ninguno de sus chairos y fieles seguidores y sólo servirá para que quienes ya detestan a AMLO aumenten su frustración.

