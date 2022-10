4T va por dinero de usuarios de la banca

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En San Lázaro, fracción del PRD se volvió un caos

Luis Espinoza Cházaro y Jesús Zambrano, “infartados”

Mucha actividad en la Cámara de Diputados por las iniciativas “fast-track” que se debaten y se aprueban. Una de ellas, por cierto muy preocupante, es aquella que refiere que el gobierno pueda usar aquellas cuentas que en años no han movido sus titulares por un período de seis años. Se supone que esta errada y llamada cuarta transformación, los utilizaría para reforzar las tareas de seguridad; de hecho la iniciativa establece que serán repartidos con un porcentaje del 45% a la federación, 30% los estados y 25% los municipios.

Muchas dudas surgen al respecto; la primera es que no hay que creer nada del propósito de la controvertida iniciativa ya que resulta toda una “casualidad” que ésta se dé justo cuando estamos en la cuenta regresiva de dos elecciones fundamentales: las del año entrante en el Estado de México y Coahuila y los comicios presidenciales del 2024.

Por lo demás, esta iniciativa que reitera que el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier tiene “tacto de dinosaurio”, es vista más bien un “pase de charola”, de esos que tanto le gustan al presidente Andrés Manuel López Obrador para inyectarle recursos al movimiento y desde luego, a él.

Además, es indudable que se vulnera a las personas que le han confiado a la banca sus ahorros, generalmente, gente mayor que quiere tener un guardadito para lo que pueda pasar o que ya no la mueven porque no saben utilizar la banca por internet, y si lo que quiere hacer esta errada y llamada cuarta transformación es “agandallarse” dichos recursos, pasan por alto que en las cuentas bancarias, es obligación poner a uno o varios beneficiarios que designe el titular, entonces, ¿cómo por qué esos dineros tendrían que pasar a manos del gobierno?

De alguna manera, lo anterior tiene que ver con aquello que hace unos meses, decretó el inquilino de Palacio Nacional: su tan llevada y traída “pobreza franciscana” y se nota que ya se le acaban los recursos para continuar comprando el voto mediante sus piteros programas sociales. Con esta iniciativa, tal parece que pretende acabar con la clase media, esa a la que tanto ha atacado porque, -según él-, no forman parte de ese ninguneado “pueblo bueno y sabio”. Total que esta nueva pretensión del presidente, ya ha pasado al Senado de la República y ahí, el presidente de la Junta de Coordinación Política de esa instancia legislativa, Ricardo Monreal, ha prometido que no solo ésta sino todo lo que llegue de la colegisladora será turnado a Comisiones para ser discutido y nada se hará vía “fast-track”.

El senador Monreal Avila considera sobre este tema que tanto para el Gobierno Federal como para el poder Legislativo, no se trata de una expropiación la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de cuentas inactivas que aprobó la Cámara de Diputados, sino lo que se pretende es que los recursos, intereses y rendimientos acumulados generados por todos los depósitos e inversiones en éstas, se destinen para acciones de combate a la delincuencia.

Asimismo, el también coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, explicó que actualmente la Ley permite que los dineros que no son “utilizados” en determinado tiempo se los queda la institución bancaria, por lo que, la reforma plantea que esos recursos se repartan en un 45 por ciento en la Federación y el otro 55 por ciento, entre estados y municipios.

De aprobarse estos cambios legales, -estimó el senador zacatecano-, se frenarían las actividades ilícitas y de paso se otorgan importantes recursos que tanta falta hacen para combatir la inseguridad y fortalecer a los cuerpos policiacos pues se calcula que el dinero que “no está moviéndose” llega a alrededor de los 10 mil millones de pesos.

Municiones

*** Contradicciones de cara a las elecciones del 2024, surgen en Movimiento Ciudadano. Resulta que hace unos días, el líder de ese instituto político, Dante Delgado, descartó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pueda ser candidato presidencial e incluso lo mismo hizo con el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas y una de las razones que esgrimió, es que se trata de políticos jóvenes. ¿Acaso querrá ser el exgobernador veracruzano? El caso es que en una entrevista el gobernador García respondió que le encantaría ser candidato en el 2024. ¿Qué hará Delgado Rannauro?, ¿aplacar los afanes del gobernador de Nuevo León?

*** Se dio una intensa discusión en el Palacio Legislativo de San Lázaro en torno a la reforma para que las Fuerzas Armadas continúen colaborando en labores de seguridad hasta el 2028, misma que fue devuelta por el Senado de la República, con algunas modificaciones. Una de las sorpresas de esa larga jornada, fue que los diputados por Michoacán del PRD, que coordina Mauricio Prieto Gómez, así como Francisco Javier Huacus Esquivel, Macarena Chávez Flores y Edna Díaz Acevedo, anunciaron que votarían a favor de la referida iniciativa, lo que puso “verde de coraje” ni más ni menos que al coordinador de la fracción parlamentaria del Sol Azteca en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro quien apenas hace unos días, en conferencia de prensa, había asegurado que su bancada completa no iba a abalar esa iniciativa. Bueno, hay que recordar la manera en que lo que queda del PRD, se le fue encima a los senadores Miguel Angel Mancera y Antonio García Conejo, quienes en su momento, anunciaron su voto a favor. Así que también, el líder del partido amarillo y negro, Jesús Zambrano, está que “no lo calienta ni el sol”, o sea, tanto él como Espinoza Cházaro están “infartados”. Curiosamente, cuando el diputado Prieto Gómez asumió, hace un año, la coordinación de los diputados perredistas de Michoacán, dijo que éstos serían “una oposición crítica y responsable que velará por el interés supremo”. El saldo en el PRD es que en San Lázaro se volvió un verdadero caos, ya que, por ejemplo, cuando la controvertida iniciativa se discutió al seno de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que preside el morenista Juan Ramiro Robledo, el diputado perredista Jesús Alberto Vázquez advirtió que la minuta contribuye a normalizar la presencia de los militares en las calles al establecer que la permanencia castrense en las calles será de forma regulada, no obstante, en la actualidad no existe un orden jurídico que permita regular la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas.

