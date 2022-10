AMLO, el “diamante blanco”

Eleazar Flores

MODESTO, EL MUCHACHO-. Al actor Roberto Palazuelos Badeaux, mejor conocido en el medio artístico como el “diamante negro”, ya le salió un competidor, pero en blanco, pues el presidente de la República con la modestia que le caracteriza se autonombró DIAMANTE.

Si, el padre de la Cuarta Transformación no se anduvo por las ramas ni pasó por otras joyas o piedras preciosas de menor precio como la zirconia, rubí, agua marina o swarovski, se autobautizó como diamante.

Todo lo anterior sucedió desde el púlpito mañanero del martes, en referencia al libro EL REY DEL CASH, de la periodista y hoy escritora Elena Chávez, ex pareja sentimental de César Yáñez, vocero sempiterno de López Obrador desde su época de vacas flacas, pero cuya ostentosa boda poblana lo distanció, más jamás fue separado del círculo presidencial, tanto que ahora ya es subsecretario en Gobernación.

Pues el jefe del comando guinda dijo que todo lo que se escribe en el libro El rey del cash, es mentira dado que no aporta ninguna prueba. Sólo que el mandatario olvida que la autora fue durante más de una década un testigo presencial de muchos actos y eventos de López Obrador candidato por varios años y finalmente presidente.

Tras leer un verso de Rubén Darío donde exalta que un diamante jamás perderá el brillo así se enlode, el tabasqueño presumió estar blindado por su honestidad, “si no ya me hubieran destruido”, añadió. ¿Quién dijo que la alabanza en boca propia es vituperio? u otra versión que reza “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

En lo personal, y menos en este espacio, pondría en tela de duda la palabra presidencial, pero conocida su modestia debería bajarle de todo a su ubicación en el mundo de la joyería.

La observación del conspicuo Teofilito sugirió al tabasqueño otro verso modificado dizque para no desentonar: “No me mueve mi Dios para “mentirte” ni el cielo que me tienes prometido”, concluye.

UNIDOS-. Con la asistencia mayoritaria de empresarios y algunas figuras políticas nació este martes el grupo político UNIDOS, destacando Gustavo de Hoyos y el enemigo presidencial número uno de los mismos, Claudio X González. La intención es unirse y buscar a la persona que abandere a la oposición en las elección presidencial de 2024.

Qué bueno que surjan grupos interesados y ojalá el presidente de la república actúe como verdadero jefe de estado y no como presidente de Morena.

Si así fuera daría la bienvenida a la competencia, sin descalificarla y menos presionarla a que ya saque a su candidato.

La urgencia presidencial es para atacar al primero que se asome, al tiempo.

