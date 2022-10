Otra ocurrencia, la aerolínea de Sedena

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

¿Línea civil en manos de militares?

Sus aviones no usan caja negra

Empresas aéreas de gobierno, se permiten

Militares tienen otro tipo de reglas

En el mundo, hay crisis de aerolíneas

Otro punto negativo para la categoría 1

BBVA Colocación de bonos de Femsa

El triunfalismo de Adán López

Dice que aprobarán reforma al INE

¿Resucitará la reforma eléctrica?

Carlos Joaquín-Mara Lezama

BBVA-FEMSA

Ecolab, alimentos

Quien no castiga el mal, ordena que se haga

Leonardo Da Vinci (1452-1519), pintor, escultor e inventor italiano

No hay la menor duda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se maneja por puras puntadas, ocurrencias o superficialidades.

Es impresionante cómo han sacado esas superficialidades.

La última que llama la atención es que la Sedena, que encabeza el general de 4 estrellas Cresencio Sandoval, al filtrarse a través de Guacamaya, la información que quieren tener una aerolínea.

Aunque no han dado información suficiente, como es la costumbre de las fuerzas armadas en México y el mundo, sobre los pormenores como con cuántos aviones y qué tipo de servicio quieren dar, así como si sólo sería para consumo nacional o también internacional. Lo más importante: ¿De dónde saldrá el dinero para financiar esta aventura?

El desconocimiento de la aviación civil, y recalco CIVIL, hace ver como un riesgo para la economía y la seguridad nacional del país, el que se tenga una aerolínea civil con administración militar.

Hay conflictos con acuerdos internacionales de aviación civil. Dice Sedena que iniciarán con el alquiler de 10 aviones, además de naves de la Secretaría de Defensa así como de la Secretaría de Marina.

Por si fuera poco, en estos momentos en que en el mundo las aerolíneas cruzan por severos problemas financieros, incluso con el apoyo de los gobiernos, sentenciaría a esta empresa gubernamental, de los militares, a sangrar el presupuesto federal.

Por si fuera poco, en el Congreso, el nivel de los legisladores es de tal ignorancia que los de Morena presentaron una iniciativa para que Sedena tenga su aerolínea. Actualmente, la ley no permite contar con la concesión de un aeropuerto y de una aerolínea al mismo tiempo, por lo que, al ser concesionarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Sedena no podría iniciar con su plan.

Sin embargo, para brincarse la ley para cumplir con los caprichos del poder, los morenistas harán modificaciones a la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. La iniciativa se planteó en la Gaceta Parlamentaria para discutirse.

Pobres, no se dan cuenta que el país ya no puede soportar más despilfarros en caprichos o puntadas de los entes del poder. Acaba de quebrar Aeromar, ya sufrimos la caída de Aerocalifornia, Taesa, Mexicana de Aviación. No es suficiente. En los sexenios priistas los mexicanos gastamos, por caprichos presidenciales en materia de aerolíneas, miles de millones de pesos.

Claro, no es dinero de los políticos. Ellos, sólo se roban el producto del esfuerzo del pueblo.

Aunque el manejo de la aerolínea del Ejército se haga con un escrúpulo de honestidad, las condiciones económicas no lo permiten. Pero, la obstinación podría llegar a niveles de escándalo.

PODEROSOS CABALLEROS

DELICADO, EL TRIUNFALISMO DE ADÁN LÓPEZ

Luego de visitar a los diputados de Morena y reunirse con los priistas y perredistas afines, el secretario de Gobernación se mostró triunfalista. Y con justificada razón. Había ganado una batalla política para que se aprobara la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028, así como la militarización de las policías civiles, como es el capricho de su jefe, López Obrador. Sin embargo, deja claro que esas alianzas con los opositores al oficialismo, llegarán para la aprobación de la reforma electoral que pretende debilitar al INE y a las autoridades electorales, por una parte, y revivir para aprobar la reforma eléctrica, que fracasó en el Congreso hace unos meses. Todos los caprichos del Presidente.

CARLOS JOAQUÍN, ACTIVOS Y PASIVOS EN QUINTANA ROO

Nos dicen desde Quintana Roo, que los pasivos heredados al gobierno de Mara Lezama deben considerarse activos o como señalan los principios contables “negocios en marcha”, pues se trata de obras públicas en beneficio de las y los quintanarroenses. Estas obras están totalmente respaldadas con activos firmes y sólidos, como el sistema financiero heredado por Carlos Joaquín, cuya administración incluso, saldó el adeudo por 3 mil millones de pesos que el gobierno tenía con los trabajadores del estado.

BBVA, COLOCACIÓN DE BONOS DE FEMSA

BBVA México, de Eduardo Osuna, actuó como Intermediario Colocador y Agente Estructurador Social en la exitosa emisión de Certificados Bursátiles sostenibles y sociales de Coca-Cola FEMSA, de José Antonio Fernández, por un monto total de 6 mil millones de pesos, convirtiéndose en el primer corporativo del sector de consumo en colocar bonos sociales en el continente americano, siendo también los primeros bonos sociales del Sistema Coca-Cola.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ECOLAB: Las personas que padecen hambre en el mundo suman 828 millones hasta 2021. Ante ello, Ecolab, que lidera Tony Sarraf en América Latina Norte, insta a la industria a prevenir, en el Día Mundial de la Alimentación, la pérdida de 34% de los alimentos que se producen en el país y repare la inseguridad alimentaria que viven hasta 26.1% de mexicanos. El líder global en soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones protege más de 36% de la comida envasada a nivel global y facilita cocinas limpias que sirven 58 mil millones de comidas en restaurantes.

