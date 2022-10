Tercera Guerra Mundial, si Ucrania ingresa a la OTAN, advierte Moscú

El Kremlin califica de propagandística solicitud de Kiev

Tropas de Estados Unidos en Europa se reportan listas para cualquier eventualidad

Rusia advirtió de una Tercera Guerra Mundial si Ucrania ingresa Organización del Tratado Atlántico (OTAN), advertencia que anteriormente había lanzado el presidente ruso, Vladimir Putin.

Fue el vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Venediktov quien lanzó la advertencia en medio de una entrevista a la agencia de noticias estatal TASS.

“Se trata más bien de un paso propagandístico. Kiev comprende perfectamente que este paso significará una escalada garantizada hasta la Tercera Guerra Mundial”, advirtió el político ruso durante entrevista con la agencia de noticias rusa TASS

El alto funcionario también advirtió a los países de Occidente sobre su participación en el conflicto y destacó que sus actos los han convertido en piezas claves de la resistencia de Kiev en la guerra por lo que “muestran que son participantes directos” en el conflicto.

Venediktov aseguró que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski sólo busca “crear ruido en el espacio informativo y llamar una vez más la atención”, asimismo, tildó a los representantes de Kiev de ilusos si creen que su país ingresará a la Alianza Atlántica.

Recordemos que Rusia ya había advertido que usarán sus armas nucleares en caso de ver amenazado su territorio. Mientras tanto, las tropas de Estados Unidos en Europa ya le informaron a Biden que se encuentran listas ante cualquier eventualidad.

Solicitud de Ucrania para entrar a la OTAN

El 30 de septiembre pasado, tras la anexión rusa de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, firmó una solicitud para acceder a la OTAN “de forma acelerada”. Zelenski señaló que “de facto” Ucrania ya está de camino a convertirse en miembro de la Alianza Atlántica y ha demostrado su “compatibilidad” con sus estándares militares, que son “reales” para Kiev tanto en el campo de batalla como en la interacción con sus aliados.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, respondió a la solicitud con que las puertas de la OTAN “siguen abiertas” para Ucrania, pero recordó a Kiev que hay un proceso que seguir para conseguir el acceso.

Además, Blinken evitó responder a la pregunta de si su país apoyaría un procedimiento de urgencia para la incorporación al bloque, como el que siguieron Suecia y Finlandia este año. Por su parte, el Kremlin afirmó que seguía “con atención” esta solicitud, y señaló que la aspiración de Ucrania de integrarse a la OTAN fue una de las razones de la llamada “operación militar especial” rusa contra el país vecino.

Zelenski insta a Europa a liberarse del miedo a Rusia

Por su parte, Volodímir Zelenski, ha instado a las potencias europeas a perderle el miedo a Rusia y ha abogado por dar pasos en dirección a que el presidente ruso, Vladimir Putin, se vea cada vez más aislado. “Europa aún no se ha liberado de su miedo a Rusia”, ha dicho Zelenski en declaraciones a la cadena de televisión ZDF, donde también ha reconocido que, aunque existe el riesgo de que Moscú use armamento nuclear, Putin lo hará tan solo en caso de saber “que no habrá consecuencias para él”.

Así pues, Zelenski ha aconsejado a las potencias europeas a no dejarse chantajear por las amenazas rusas y tratar de arrinconar cada vez más a Putin hasta el punto de que la propia sociedad rusa entienda que han votado como presidente a un líder que amenaza al planeta con el uso de armas nucleares.

Por otro lado, Zelenski ha reconocido que, tras el reciente ataque ruso contra Kiev, recibió mensajes y llamadas de más de diez jefes de Estado y de Gobierno de algunos de los países aliados de Ucrania, incluido Alemania.

Bien es cierto que, aunque el presidente ucraniano ha agradecido el apoyo de Berlín, ha incidido en que Kiev ha tenido que “tocar las puertas y ventanas” de Alemania “durante mucho tiempo” para que las autoridades de este país “escucharan” las peticiones de Ucrania. En lo relativo a las negociaciones con Moscú, Zelenski ha lamentado que Ucrania esté conversando “con personas inadecuadas”, pues los enviados de Rusia no buscan alcanzar la paz, con lo que no tiene sentido continuar con las conversaciones.

Con drones kamikaze iraníes atacan la región de Kiev

Mientras tanto, en la región de la capital de Ucrania fue atacada por drones kamikaze de fabricación iraní y rescatistas acudieron a la zona mientras los residentes se despertaban con el sonido de las sirenas antiaéreas por cuarta mañana consecutiva luego del masivo y letal asalto ruso a todo el país la semana pasada.

Según el gobernador de la región de Kiev, Oleksiy Kuleba, los ataques ocurrieron en una zona próxima a la capital. Por el momento no estuvo claro si esos incidentes dejaron víctimas, pero los funcionarios ucranianos reportaron 13 decesos y 37 heridos en los ataques rusos de las últimas 24 horas en la nación.

En el incidente se alcanzaron “instalaciones de infraestructura crítica”, dijo el jefe adjunto de la oficina presidencial ucraniana, Kyrylo Tymoshenko, en Telegram, sin ofrecer más detalles. En la ciudad sureña de Mykolaiv, ataques nocturnos destruyeron un edificio de departamentos de cinco plantas mientras los combates en el frente del sur del país continuaban. Un niño de 11 años fue rescatado de entre los escombros, donde pasó seis horas, señaló el gobernador de la región homónima, Vitali Kim, agregando que los rescatistas buscaban a otras siete personas el jueves en la mañana.

El inmueble fue alcanzado por un misil S-300, que aunque suele emplearse contra aeronaves militares, los rusos los habrían estado empleando cada vez más en ataques terrestres imprecisos, apuntó.

En el frente del sur, este tipo de operaciones a primera hora del día se han convertido en algo cotidiano mientras las fuerzas de Kiev mantienen su contraofensiva para recuperar territorios ocupados por Rusia.

Los ataques sobre Kiev eran poco frecuentes hasta que la capital fue alcanzada al menos cuatro veces durante la ofensiva masiva del lunes que dejó al menos 19 fallecidos y más de 100 heridos en todo el país.

Los líderes occidentales se comprometieron esta semana a mandar más armas a Ucrania, incluyendo sistemas de defensa aérea y armas que Kiev ha dicho que son cruciales para derrotar a las fuerzas de Moscú.

Gran Bretaña dijo que proporcionará misiles para los sistemas antiaéreos avanzados NASAM que el Pentágono tiene previsto enviar a Ucrania en las próximas semanas. Como parte de la ayuda, mandará cientos de drones aéreos para recabar información y proporcionar apoyo logístico, además de 18 cañones de artillería de obús más.

“Estas armas ayudarán a Ucrania a defender sus cielos de los ataques y a fortalecer su defensa antimisiles en general junto a los NASAMS estadounidenses”, dijo el secretario británico de Defensa, Ben Wallace.

Los sistemas, que Kiev esperaba desde hace tiempo, ofrecerán una defensa de medio y largo alcance frente a los ataques con misiles. La oferta coincide con una reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas que busca ayudar a reforzar las defensas aéreas ucranianas luego de la ofensiva del lunes. El ejército ucraniano indicó esta semana que, con las defensas aéreas con las que cuenta actualmente, derribó decenas de misiles rusos y aviones no tripulados Shahed-136, los llamados drones kamikaze que juegan un papel cada vez más letal en el conflicto. El mando de las fuerzas aéreas de Kiev señaló que sus defensas derribaron seis drones iraníes sobre las regiones de Odesa y Mykolaiv. Funcionarios ucranianos dijeron que instructores iraníes asentados en las provincias ucranianas ocupadas por Moscú han estado formando a los rusos para que operen los aviones no tripulados.

Rusia evacúa a civiles de Jersón, region arrebatada a Ucrania

El gobernador instalado por Rusia de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, propuso a los residentes llevarse a sus hijos y marcharse a un lugar seguro, en una de las señales más claras hasta ahora de que Moscú está perdiendo el control del territorio que dice haber anexionado.

La agencia rusa de noticias TASS informó que esperaba que un primer grupo de civiles que buscan salir de Jersón llegue a la región rusa de Rostov el viernes.

Todos los días, las ciudades de la región de Jersón están sujetas a ataques con misiles”, dijo el jefe de la administración local, designado por Rusia, Vladimir Saldo, en un mensaje de video. Como tal, el liderazgo de la administración de Jersón ha decidido brindar a las familias la opción de viajar a otras regiones de la Federación Rusa para descansar y estudiar”, dijo.