Andrea Bocelli regresará a México en febrero del 2023

Con conciertos al aire libre

Ofrecerá sus presentaciones en Ciudad de México y Monterrey​

Contará con invitados especiales como la soprano Susana Zabaleta

Isabel Violeta

Después del rotundo éxito con sus presentaciones en Ensenada y Quintana Roo, el tenor Andrea Bocelli vendrá a nuestro país con dos conciertos espectaculares, el primero será el 19 de febrero en Campo Marte de la Ciudad de México y luego el 21 de febrero en Monterrey. En ambos contará con Susana Zabaleta como invitada especial.

Jimena Monjes, directora de alianzas de Music Vibe; Mauricio Zavala director general de turismo de Nuevo León y Jan Michel operador de espectáculos en alianza con Global Pear, expresaron en conferencia de prensa algunos detalles de estas fechas.

“Estamos muy contentos por este evento que llevaremos con mucho cariño. No solo se trata del concierto, además, habrá una muestra gastronómica que podrán disfrutar y tendremos la presencia de la casa de vinos Bocelli. Las puertas se abrirán a partir de las 4 de la tarde, y contaremos con muchas marcas” expresó Jimena.

Momentos después la soprano Susana Zabaleta se hizo presente en el lugar y nos compartió como fue su experiencia de cantar con Andrea Bocelli, en el pasado concierto de la Rivera Maya “Uno como artista dice ‘que hermoso que exista un equipo como el de Andrea’, yo nunca lo vi, hasta que salió al escenario, estaba nerviosa pero la gente, que está a su lado te hace sentir como si estuvieras en casa y te das cuenta por qué es tan grande Andrea Bocelli, y que cuando hace música, la convierte en magia, nos enseña que el escenario es para compartir no para competir. Para mí es una experiencia maravillosa, es algo que no olvidaré y le contaré a mis hijos y a mis nietos.”.

También confesó “Yo nunca había cantado con alguien que no viera, y es que cuando cantas, sobre todo opera tienes que ver a tus compañeros y pensé como le haré, ni modo que lo tocara, pero no se necesitó nada de eso, fue como entrar en una burbuja y yo misma cerré los ojos, dejándome llevar por el momento y por la música”.

Como una artista multifacética, Susana agregó que una de las cosas que más le gusta es cantar “lo que más disfruto es cantar, no puedo estar más feliz. Sé lo difícil que es unir a una orquesta, por eso ya quiero saber cuál nos acompañará en estos conciertos.”.

Recordando el pasado concierto de Ensenada mencionaron que Bocelli cargó a Susana, y comentó que “fue un momento mágico, estábamos tan felices y fue tan emocionante, se sintió la emoción y naturalmente se dio el abrazo, momentos que se vuelven un regalo de la vida”.

La razón más importante para no perderse el show, según el comentario de Susana es “creo que es como entrar a un momento mágico, una experiencia inolvidable, yo recuerdo que en el concierto pasado nos tardamos en salir, porque había mucha gente, pero cuando pase y los salude, iban felices y descalzos, esa es la sensación con la que te quedas del concierto, la del público satisfecho”.

Siendo Andrea Bocelli un tenor tan reconocido e importante se le cuestionó si le intimidaba representar a México en este concierto y Zabaleta respondió “No me intimida representar a México, él es un Ángel y claro que hay que estudiar, pero gracias a la educación que recibí, soy buena y estoy tranquila por ello. Andrea tiene la particularidad de escoger a la persona más representativa del lugar a donde va, y me encanta agradezco que me eligiera a mí”.

Cabe mencionar que por el momento no tienen pensado hacer una grabación de dichos conciertos, pero es posible que más tarde con el material de todos los conciertos realizados saquen un Dvd.

La bella actriz y cantante terminó diciéndonos “hay que cosechar cosas buenas, yo estoy viendo el resultado de lo que sembré, estoy y me siento muy feliz”.

www.fondticket.mx es la página en donde podrás adquirir tus boletos.