“No hay, ni habrá transformación”: diputada del sol azteca

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Posiciones encontradas se dieron durante el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de política social, en la sesión del martes en el recinto Legislativo de San Lázaro.

La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del PAN, aseguró que las Universidades del Bienestar son un rotundo fracaso, se han gastado mil millones de pesos, sin egresados, sin transparencia, ni profesores; desaparecieron programas del campo y se han creado más de 2.5 millones de personas en pobreza.

Sostuvo que “no se ha hecho nada por invertir en educación, economía o en el verdadero desarrollo; los jóvenes están desempleados”.

A su vez, la legisladora de Morena, Mónica Herrera Villavicencio, expresó que se ha mantenido una política social que garantiza el goce de los derechos inherentes a las personas. “Sin educación, cultura y bienestar social no hay transformación”, dijo, y añadió que el Cuarto Informe “refleja una visión humanista y centrada en servir con dignidad, honestidad y eficacia a la ciudadanía, y cumple con las necesidades en materia social”.

Durante las rondas, en las que participaron representantes de Morena, PAN, PRI, PVEM, PET, MC y PRD, se emitieron comentarios de cada uno de ellos sobre el tema.

Rodrigo Fuentes Ávila, del PRI, mencionó que nada justifica que en el país de 2018 a 2020 el número de personas en condiciones de pobreza se haya incrementado.

Aceptó estar de acuerdo con el aumento a las pensiones para adultos mayores, pero que no se les amenace con quitársela si no asisten a los actos de campaña o no votan por los candidatos del poder. “La pobreza no tiene religión ni ideología, tiene carencias sociales y es responsabilidad del Estado mexicano asumir terminar con ellas”.

Fabiola Rafael Dircio, diputada de PRD, lamentó que cuando se refieren a política social “no se puede dejar de hablar de corrupción, aun cuando se conoce que el apoyo social es un instrumento que ayuda a garantizar un nivel de vida adecuado para la población, en especial de la más desprotegida. “Es un sexenio que nos deja ver que no hubo, no hay, ni habrá transformación”, remató.

“Poner a los pobres en el centro de las prioridades del Estado mexicano ha dado a las y los mexicanos un acceso progresivo y más autentico a garantías sociales”, entre ellos: el derecho a la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar, logrando con esto una sociedad más incluyente y comprometida, expresó la diputada del Partido Verde, María del Rocío Corona Nakamura, en tanto que la legisladora Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, indicó que la nueva política social basada primordialmente en programas sociales para el bienestar busca contribuir a un Estado de bienestar por medio de una distribución justa, equitativa del ingreso y de la riqueza, que fortalezca las cualidades sociales, comunitarias y regionales de una manera sostenible y que reduzca la desigualdad en la población.

Para concluir la primera ronda, la diputada Jessica Ortega De la Cruz, de MC, resaltó que la política social es la más necesaria de este país y “la más fallida de este gobierno”.

En la segunda ronda, la perredista Gabriela Sodi Miranda expuso que a cuatro años del actual gobierno y de la libre implementación de las políticas de desarrollo social, no se han atendido y resuelto las causas de desigualdad y violencia. Además, la pobreza no se ha abatido y el acceso a los servicios de salud no ha sido garantizado.

“Este informe es otra farsa de la Cuarta Transformación”, destacó.

Glosa del informe de Sheinbaum

Por cierto, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el Congreso capitalino aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para las comparecencias ante el pleno de las personas titulares de las secretarías de Gobierno, Martí Batres Guadarrama (24 octubre a las 9:00 horas); Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar (25 de octubre a las 9:00 horas), y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch (en fecha y hora por definir), entre otros titulares del Gobierno capitalino.

Piden la “cabeza” de funcionario

Legisladores locales y federales del PAN exhortaron este miércoles a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a separar del cargo a su Coordinador General de Relaciones Interinstitucionales, Amador Rodríguez Lozano, ya que la Fiscalía General del Estado de Baja California le atribuye responsabilidad por el uso ilícito de atribuciones y facultades de manera dolosa, junto a más funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla.

lm0007tri@yahoo.com.mx