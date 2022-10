Cambio climático, el gran reto

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El diputado Alfredo Porras Domínguez dijo que “no aprovechamos lo que tenemos en el país y que el cambio climático es el gran reto de la humanidad”. El gran problema, subrayó, es que “no tenemos autosuficiencia, pero sí una carestía de productos que no generamos los mexicanos por tanta regulación”. “En vez de permitirnos producir con control ambiental amigable con el ser humano, lo único que se está haciendo es decir: no”.

Lo anterior fue expuesto durante el diálogo que sostuvo la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, que preside la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo del PRD con especialistas, relativo al análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, anexo transversal 16 y recursos asignados al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

En opinión de la legisladora, este ejercicio es con la intención de construir la opinión de la Comisión respecto del PEF-2023, a fin de “sumar todas las voces, todas las posturas para llegar a un consenso”.

Francisco Tomas Ramírez Méndez, coordinador general de proyectos estratégicos y alternativas contra el cambio climático del INECC, señaló que dentro de los objetivos prioritarios está aumentar el conocimiento sobre cambio climático, protección al ambiente y ecología en México; mejorar la formulación e implementación de la política nacional de cambio climático y equilibrio ecológico; facilitar el acceso a la información y al conocimiento técnico y científico.

Según el consultor y especialista ambiental, Jorge Plaza Quintana, en el PEF no se señala el tipo de contribución, ya sea directa o indirecta, que los programas incluidos en el ramo 16 tendrán para la adaptación, mitigación de los efectos de cambio climático; tampoco se encontró explicito cómo el monto incluido en este anexo va a contribuir a cumplir con los objetivos.

El analista de cambio climático de Polea, Mauricio García Velasco, comentó que su organización realiza un estudio sobre presupuesto para este tema, cuánto cuesta el cambio climático, y qué es lo que se necesita para poder hacer frente.

Un régimen que resta bienestar

Ante la pluralidad y diversidad en nuestro país, es indispensable la unidad, el diálogo y el respeto a las diferencias y a quienes piensan distinto, afirmó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

En su participación en el ciclo de conferencias: Rumbo al 2024, realizado en el auditorio Raúl Baillères del Centro de Estudios Alonso Lujambio del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), indicó que frente a la toma de decisiones en la que se encuentra México, “el actual régimen es un régimen que está restando bienestar”. Destacó Creel Miranda que “respetamos el pensamiento distinto y eso es lo que para mí ha sido la clave en la construcción de todas las instituciones modernas del país, para poderse sentar con personas que piensan distinto, buscar coincidir y respetar las diferencias”.

“Ese es el México moderno al que yo aspiro y el que funciona; no el México de la imposición, no del México donde no se mueve una sola coma”, manifestó. Además, destacó que la convocatoria es construir constantemente la democracia, ejercitar las libertades, los derechos, cumplir con los deberes y ser buenas y buenos ciudadanos.

“Esa y no otra es la convocatoria. Un pueblo opositor que sea el más fuerte, el más poderoso que haya tenido México, el más plural, el más diverso, el que congregue a las opiniones más críticas, pero todas dentro de un marco: el interés de México”, subrayó el legislador panista.

Desabasto en vacunas

contra el VPH

Con el fin de que la Secretaría de Salud federal y los gobiernos de cada uno de los estados garanticen la inmunización completa y temprana de todos los niños, niñas y adolescentes en contra del Virus del Papiloma Humano (VPH), el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, presentó una propuesta para reformar el artículo 134 de la Ley General de Salud. El legislador dijo que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la infección por el virus es tan común que se estima que el 90% de personas serán infectadas durante su vida, poniéndoles en riesgo por una variedad de serios problemas de salud.

Alarcón Jiménez consideró que la consecuencia más grave de la infección por el VPH es la aparición de cáncer en cuello uterino, que en 2006 fue la segunda causa de muerte por neoplasias malignas en mujeres. En 2013, se registraron tres mil 784 defunciones en mujeres a nivel nacional.

Expuso que actualmente nuestro sistema de salud sufre el desabasto de vacunas en contra del VPH, por lo que se da prioridad a los hombres y mujeres a partir de 9 y hasta los 14 años. En el supuesto de exceder ese límite de edad sin recibir vacuna, se tiene que esperar que exista disponibilidad en la institución de afiliación médica o conseguirla de manera privada a precios poco accesibles.

Es por ello que, dijo, se propone que se reforme el artículo cuarto de la Constitución Política a efecto de que el Estado atienda a niñas, niños; adultas y adultos para ser vacunados en contra del virus.

