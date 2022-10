Celebra AMLO que ya no creció inflación, pero sigue alza en básicos

Que sí funciona el pacto con empresarios

Dice el Presidente que se trabaja para lograr autosuficiencia en la producción de alimentos

Luego de celebrar la ligera baja que tuvo la inflación en octubre, al ubicarse en 8.53 por ciento en la primera quincena, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió que los precios de los alimentos se reduzcan gracias al plan antiinflacionario firmado con cadenas de supermercados.

“Con las medidas que estamos tomando se está logrando una reducción en la inflación, poco, pero ya no está creciendo”, comentó en su conferencia en Palacio Nacional.

López Obrador resaltó que incluso el sector energético ha bajado debido a que se tomó la decisión de no elevar los precios de los combustibles y el diésel.

No obstante, reconoció que los datos del Inegi revelaron una ligera alza en los precios de los alimentos, por lo cual, afirmó, confió en que las medidas que ya se realizan puedan frenar el incremento.

Recordó hay un pacto con productores y distribuidores, y se trabaja para lograr una autosuficiencia en la producción de alimentos para contener el incremento de los precios de éstos.

Estoy casi seguro que en el caso de alimentos va a bajar por el acuerdo que tenemos con productores y distribuidores. Se firmó un acuerdo para que la canasta básica se venda en mil 39 pesos y si vemos los precios, en la mayoría de los casos está abajo o no supera esa cifra”; comentó.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del Inegi, éste tuvo un incremento de 0.44 por ciento en la primera quincena de octubre respecto a la anterior. Cabe mencionar que el acuerdo entre el gobierno federal y 15 empresas incluye el mantener un precio fijo de la canasta básica de mi 39 pesos, el cual, afirmó el Presidente, se ha cumplido.

Además, el acuerdo firmado el 3 de octubre pasado incluye la suspensión de aranceles y requisitos para ingreso y circulación nacional de alimentos e insumos importados.

Walmart recibe ‘superlicencia’ para libre importación de alimentos

La multinacional Walmart obtuvo una licencia de libre importación en México, una medida derivada del Acuerdo de Apertura contra Inflación y Carestía, ratificado entre empresarios y gobierno.

“Se llegó a un acuerdo con ellos de entregarles una licencia de libre importación de alimentos, sin aranceles, sin trámites burocráticos”, informó López Obrador.

“Ellos se hacen responsables de la calidad de los productos importados, así nos los expresaron por escrito, esta empresa distribuye el 25 por ciento de todos los alimentos del país”, agregó.

Esta fue una medida adicional al compromiso de contener los precios de los 24 productos de la canasta básica, cuyo precio máximo quedó establecido en mil 39 pesos.

Walmart, Chedraui y Soriana fueron los tres distribuidores que se comprometieron a implementar esta medida en el acuerdo contra la inflación.

Walmart además acordó exhibir los 24 productos básicos en la entrada de todas sus tiendas con el precio máximo, cuyo monto disminuirá paulatinamente, detalló el presidente.

El sector empresarial ha expresado con anterioridad su preocupación ante los riesgos que implica la suspensión de toda regulación de los productos importados.

Sin embargo, anunció que trabajaría de la mano del gobierno para encontrar opciones que evitaran daños a la salud mientras se cumplen los propósitos del acuerdo.

Responde AMLO a Zedillo y Calderón

por críticas a gobiernos de Latinoamérica

En su mañanera de este lunes, López Obrador arremetió contra los ex presidentes de México, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, quienes criticaron la gestión de los gobiernos de Latinoamérica al referir que sus líderes son populistas y que la conducción económica de estas naciones, incluida la de México, no es la adecuada para los tiempos.

Al respecto, el mandatario calificó de peleles y desequilibrados a los ex presidentes mexicanos al acusar que moralmente no deben emitir juicios sobre México cuando ellos promovieron las condiciones de desigualdad por las políticas neoliberales.

“Ternuritas, si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas, de unos cuantos, en deuda pública con el Fobaproa.

“¿Y qué creen? Lo aprobaron, PRI y PAN. Entonces ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista, pero, es lamentable el papel de pelele, de títere.

“Pero la verdad, no es para enojo, es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, porque somos libres, pero es de caricatura”, lamentó.

Otra de las diferencias que López Obrador marcó del pensamiento tradicional de la izquierda es el referente al pago de impuestos, expuso que mientras los dogmas dictan que los ricos deben pagar más impuestos, consideró que el planteamiento es hipócrita pues en los hechos, el gobierno termina condonando las obligaciones tributarias a los grandes contribuyentes.

“Yo también pienso de esa forma, pero matizo, primero, de qué sirve tener leyes o aparentar que van a pagar más los de arriba si en los hechos se les condonan los impuestos; yo estoy, no por los aumentos de impuestos, yo estoy porque no haya privilegios fiscales, que es lo que estamos aplicando, esto es distinto, no hemos aumentado los impuestos, pero los de arriba pagan, que no pagaban”, señaló.

También, refirió que la familia no debe estar bajo el concepto de la derecha como históricamente han sugerido las doctrinas izquierdistas.