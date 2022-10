Pide AMLO evitar psicosis por caso de estudiantes intoxicados

En secundarias de Chiapas, Veracruz e Hidalgo

Asegura que no habrá un militar como Presidente; que están dedicados a su labor

Ante los recientes casos de intoxicaciones de estudiantes en secundarias de Chiapas, Veracruz e Hidalgo por ingerir agua en instalaciones en los planteles, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó, desde su mañanera en Palacio Nacional, a no generar psicosis.

Achacó al fenómeno de la comunicación por las redes sociales el riesgo de generar miedo entre la población por esta problemática, la cual no desestimó, pero calificó de “no grave”, pues apuntó que el las primeras investigaciones que se han realizado, no hay elementos para asegurar que se trate de intoxicación por cocaína o alguna otra sustancia, como en principio trascendió y se masificó esa versión por las redes.

“Antes, posiblemente había intoxicaciones por ingerir alimentos y no se sabía. Ahora, por las redes, se sabe todo, hay más comunicación (…) No se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, elementos, pero no droga”.

A pregunta expresa sobre el tema, indicó que los análisis y las indagatorias continúan su marcha y pidió no adelantar criterios hasta que éstas concluyan y se presenten los resultados. Estimó que en diez días se tendrán los resultados de dichas indagatorias.

“Se está encontrando que no hubo droga y saben que como son un fenómeno de comunicación que se dan en estos tiempos, es importante que no haya psicosis, porque los puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros. Entonces que actuemos con prudencia, que esperemos los resultados, pero no hay nada que tenga que ver con droga”.

Una hipótesis es por el efecto de las redes, y no me importa que los adversarios señalen que estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes. No, son fenómenos de comunicación, contestó a una pregunta.

Remarcó que las autoridades trabajan para buscar el origen de esta situación. “Nos llamó mucho la atención que es un caso, y otro, y otro, y no tiene que ver con ninguna campaña contraria al gobierno y de desprestigio, es un fenómeno que se da por comunicación de masas”.

No habrá ningún militar como Presidente, afirma AMLO

Sobre las actividades de militares, López Obrador descartó que en el futuro los militares puedan participar en los comicios, incluso aspirar a la Presidencia de la República, al señalar que están abocados a sus tareas de defensa y sobre todo porque son leales a los gobiernos civiles.

“No, los militares están dedicados a sus tareas, sus funciones, nosotros tenemos un Ejército muy leal a las instituciones.