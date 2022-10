Negocios “pet friendly” no son una extravagancia

Segunda vuelta

Luis Muñoz

México ha decidido sumarse con mayor decisión a los países que a través de los años en algunos lugares específicos han empezado a incorporar el distintivo “pet friendly” (mascota amigable), donde se permite que toda mascota sea aceptada sin importar tamaño, raza, o cualquier otro tipo de discriminación. En esa lista están Francia, Alemania, Austria, Italia, Canadá, Estados Unidos, Rusia y Marruecos. En todo el mundo hay y habrá mascotas que son apreciadas por sus amos o dueños, pero no en todo lugar son aceptadas por una u otra razón.

Un negocio “pet friendly” es un establecimiento a donde puedes ir acompañado de tu mascota sin temor a que te pidan que lo mantengas atado en la calle. No es novedad que viajar con mascotas, principalmente perritos, se ha convertido en una tendencia global que crece con fuerza. “Algo que parecía extravagante hace un par de décadas, propios de millonarios del norte de Europa, se ha convertido en una tendencia no ya emergente, sino en una práctica habitual”, asegura Oscar Frías, cofundador de CEO de Trabbe.

Solteros y personas de la tercera edad sin hijos son algunos de los perfiles de los viajeros con mascotas. Ambos segmentos de población crecen con fuerza, y además suelen tener más recursos económicos libres para viajar. Pero también hay cada vez más familias en las que el perro o el gato son considerados como uno más de ellos. México, en este sentido, no quiere quedar a la zaga y por ello la diputada del PRI, Tania Larios Pérez, presentó una iniciativa de reformas legales para establecer el distintivo “pet friendly” en todos los hoteles, restaurantes, bares y aquellos establecimientos mercantiles en donde se vendan o consuman bebidas y alimentos, que cumplan con las condiciones de trato digno y respetuoso, así como de salubridad para albergar animales de compañía en sus instalaciones, durante la estancia de los clientes o usuarios.

De todos, es Europa el paraíso de los viajeros con mascotas: Más del 50% de los hoteles en Francia, Austria e Italia las aceptan, colocándose como los destinos con alojamientos más “pet friendly” del mundo. La iniciativa que la diputada Larios presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México pretende reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles para que se implemente la insignia “pet friendly”, un distintivo que reciben los hoteles donde los huéspedes pueden estar tranquilos de que pueden ingresar a las instalaciones con sus mascotas y que serán consideradas como “un huésped más”.

Canadá y Estados Unidos están en el ranking: En Canadá el 40% de sus establecimientos hoteleros es “pet friendly”. Le sigue Estados Unidos en el sexto puesto de los países mejor adaptados para mascotas. Claro que hay factores que explican que en Europa se viaje más con perros y gatos que en otras regiones del mundo. Dentro de la UE no hacen falta requisitos sanitarios especiales para trasladar mascotas y muchos viajeros se mueven en coche, lo que resulta mucho más fácil que desplazarse en avión. Lo mismo ocurre dentro de Estados Unidos, aunque en menor escala.

En México se avanza, lento, pero se avanza. Explica la legisladora que, por ejemplo, Playa Coral, en Cancún, Quintana Roo; Playa la Madera, Zihuatanejo, Guerrero; así como Playa de Piedras Pintas en Guaymas, Sonora, son casos en los que se publicitan como “pet friendly”. En el caso latinoamericano, este mercado está en pleno crecimiento: Brasil ocupa el primer lugar de alojamiento con (18%), Uruguay (16%) y México de (13%); Chile (7%) y Perú (5%).

En consecuencia, Larios dice que los atractivos de la Ciudad de México también deben ser publicitados de igual manera. Se sabe que el gasto promedio que las personas destinan al hospedaje de una mascota es de 25 a 100 dólares diarios en los hoteles. Si se van de vacaciones por una semana, este gasto puede significar hasta 10% de los recursos que el mexicano promedio invierte mensualmente en el cuidado de sus animales de compañía.

Proponen crear secretaría para el migrante

El diputado Raúl Torres informó que legisla para crear una Secretaría para el Migrante dentro de la estructura del gobierno capitalino, cuya finalidad sea recibir, gestionar y darle cauce en términos de apoyos económicos, becas, vivienda, acciones de salud, trámites consulares y principalmente generar comunicación permanente entre el connacional y su familia. Con ello se acabará el no puedo o no me corresponde. Esta idea, dijo, nace ante la falta de visión global de la jefa de Gobierno y de Morena para con la comunidad chilanga en el extranjero.

Urgen a Sheinbaum a atender la agenda de vivienda

Aunque calificó de excelente la decisión de que los inmuebles confiscados a la delincuencia organizada, vía los juicios de extinción de dominio, sean usados para dar servicios sociales, entre ellos la vivienda, la presidenta del Movimiento Nueva Aztlán, Rita Cecilia Contreras Ocampo, pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, atender de manera prioritaria los miles de casos de inmuebles que ya están expropiados y están calificados como de alto riesgo estructural y ponen en peligro la vida de sus moradores.

