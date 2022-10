La mayoría de cuentas “abandonadas”, en seis bancos: CNBV

Suman 21 mil 334 millones de pesos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que al cierre de agosto de este año, los recursos que llevan al menos tres años sin movimientos en el sistema bancario suman 21 mil 334 millones de pesos y la mayoría están concentrados en seis instituciones bancarias, que son Citibanamex, BBBVA, Banorte, Santander, HSBC y Scotiabank

Se trata de los recursos que, después de seis años sin ser reclamados, pasan a la beneficencia pública, según el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismos que ahora podrían a pasar a financiar la estrategia de seguridad nacional.

Lo anterior, luego que los diputados aprobaran una reforma para modificar dicho artículo y que ahora tendrá que ser autorizada por el Senado. La CNBV refirió que Citibanamex cuenta con 30.4 por ciento de los recursos que son enviados a la cuenta global de captación sin movimientos, con una cifra que asciende a 6 mil 477 millones de pesos; BBVA concentra 27.6 por ciento con un monto de 5 mil 882 millones y en Banorte la cifra llega a 3 mil 374 millones o 15.8 por ciento del total.

Santander cuenta con 2 mil 241 millones o el equivalente a 10.5 por ciento del total; HSBC concentra 5.2 por ciento o una cifra de mil 116 millones y Scotiabank suma 963 millones o 4.5 por ciento del total. El organismo regulador detalló que recibe periódicamente información referente al estado de cuenta de los bancos y ahí se encuentra el detalle de las cuentas sin movimientos.

“Esta cuenta contiene el saldo de las cuentas que no presentaron movimientos por el titular de la misma durante tres años. De acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito vigente, si dentro de los siguientes tres años no se reclaman los recursos, sus derechos prescriben a favor de la beneficencia pública, en el caso en que el saldo de la cuenta no rebase las 300 Unidades de Medida y Actualización. Los recursos restantes se mantienen en la cuenta global”, agregó la CNBV.