En Morena, acaban por reventar conflicto internos

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Los “duros” consideran a Monreal un peligro para Claudia Sheinbaum

Si por algo quedó marcada la semana que concluye, es porque en Morena, acabaron por reventar los viscerales conflictos internos que propicia el ala de los “duros” y polarizantes de ese partido y que han derivado en que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, le ponga horas a lo que es ya su inminente salida del partido que fundó.

Definitivamente, en Morena consideran al zacatecano un peligro serio ni más ni menos que para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que lo quiere fuera porque ella ya cuenta con la “bendición” de su líder y supone que eso es su garantía para llegar al 2024 y ser la sucesora del tabasqueño.

Pues que no se haga tantas ilusiones, ya que incluso, por las “ex beditas redes sociales”, se le sigue recriminando a la funcionaria capitalina su total desatención sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro y el descuido que tiene enel Sistema de Transporte Colectivo, ahora que la Línea 1 se encuentra en reparación, con incapacidad total para transportar a millones y millones de usuarios y encima, culpar al senador Ricardo Monreal de que Morena hubiera perdido la mitad de las alcaldías. No podrá evitar la funcionaria capitalina que el Metro y sus deficiencias, será la tumba de sus aspiraciones. Al tiempo.

Además, contrariamente a lo que supusieron en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y en el de Campeche, los ataques en contra del senador Monreal tuvieron el efecto contrario al deseado, pues las muestras de apoyo a favor del también coordinador morenista en la Cámara Alta, no se hicieron esperar y como él mismo señaló, no se vale satanizar o considerar una traición el hecho de que un militante del partido oficial tenga amistades en otros institutos políticos.

Por lo demás, los WathApp presentados en su gustadísimo “talk-show” llamado “Martes del jaguar” por la gobernadora campechana, Layda Sansores, en el que supuestamente se revelaban conversaciones entre Monreal y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, resultaron todo un fiasco y evidenciaron que los encargados de editar dichas conversaciones, hacen muy mal su trabajo, aunque tengan un jefe como el procurador Renato Sales Heredia, que le sabe a estas cuestiones. Bueno, si hasta la hace de “patiño” de la mandataria estatal.

En lo más reciente de esta guerra desatada por la golpeadora favorita del presidente López Obrador, el senador Monreal, manifestó que lo único que aún lo detiene en Morena es el respeto por el presidente López Obrador, “porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena”.

Como se recordará, hace un par de semanas más o menos, el mismísimo inquilino de Palacio Nacional, por fin consideró a Ricardo Monreal como aspirante presidencial, pero lo hizo a regañadientes y lo colocó junto a Gerardo Fernández Noroña, siendo que hay una enorme distancias, un abismo, entre el legislador zacatecano y el estridente diputado por el PT.

Luego, el Presidente hizo público su inmenso cariño hacia la gobernadora Layda Sansores y se limitó a decir que a Monreal, solamente lo respeta. De esto, bien puede desprenderse lo que mucho se ha comentado en el mundillo político, que la campechana actuó por consigna, para agradar al Ejecutivo.

Sin duda, de una estrategia muy vulgar y burda se valió López Obrador, con tal de hacer a un lado al presidente de la Jucopo en la Cámara alta, pero al mismo tiempo, sin duda el tabasqueño lo está subestimando porque no puede dimensionar el camino sin retorno que tomará el zacatecano. Habrá que ver también, cómo responde la señora Sansores San Román, a los señalamientos que le hicieron en el “Miércoles del león”, donde Alejandro Rojas Díaz-Durán señaló a la controvertida mandataria estatal como “la reina del cash” al dar a conocer que adquirió algo así como 82 propiedades y todas las pagó con puro efectivo. Calladita se mantenía la gobernadora, sin decir ni sí, ni no, al momento de cerrar este espacio, a lo mejor sabedora de que la divulgación de sus chats no convencieron a nadie y la cacharon en la trampa.

Municiones

*** Se supone que será este sábado cuando el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunirá ni más ni menos que con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para hablar sobre el tema que ha sido un dolor de cabeza para esta errada y llamada Cuarta Transformación. Y está visto que el titular de la Segob, dista mucho de guardar las formas, ya que antes de este anunciado encuentro, en el marco de una reunión con integrantes del Congreso de Colima, estado gobernado por la morenista Indira Vizcaíno, el funcionario se lanzó de nueva cuenta contra Samuel García y así de plano, lo llamó “hipócrita”. ¿Será que como es de la oposición, de Movimiento Ciudadano, al secretario no le cae bien? Así las cosas, bien podría pronosticarse que en la reunión que sostendrán mañana, “saldrán chispas”. Y es que tampoco le gustó a Adán Augusto López que el diputado local de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno, lo “balconeara” diciendo que la estrategia de seguridad en esta errada y llamada Cuarta Transformación, ha sido “un rotundo fracaso”, lo cual no es “descubrir el hilo negro”, pero sí una gran verdad.

*** Y en la semana que está por iniciar, el que tendrá otro dolor de cabeza será el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, porque Ricardo Villareal García, diputado por MC y presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, de la Cámara baja, ya anunció no “quitará el dedo del renglón” e insistirá en sostener una reunión con el general secretario en el Palacio Legislativo de San Lázaro para que explique el candente tema de las filtraciones de Guacamaya Leaks. Hace unos cuántos días, -como se recordará-, el inquilino de Palacio Nacional, dijo que el asunto se había convertido en un “zopilote”. Otras aves de esa misma especie le revolotean en la cabeza al Presidente y ni se entera de ello. El caso es que no sería de sorprender que el titular de la Sedena, insista a su vez en posponer o de plano, cancelar el encuentro. Y por cierto, las revelaciones de Guacamaya Leaks, continúan a todo lo que dan.

*** Al flamante subsecretario de Derechos Humanos, de la Segob, Alejandro Encinas, no le quedó más remedio que aceptar que se reunió con Tomás Zerón de Lucio en Israel para ofrecerle un criterio de oportunidad al ex funcionario de la PGR y se subraya, no le quedó de otra porque eso lo dio a conocer el diario “The New York Times”. Ya se había consignado en este espacio en anterior entrega, que el caso Ayotzinapa se le había salido de las manos al también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, pero ahí está el presidente López Obrador para defenderlo y arremeter en contra de quien sea.

morcora@gmail.com