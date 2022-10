Rocío Nahle, mentiras, poder y elecciones

Obsesión por Veracruz

Zacatecana de nacimiento

Detrás del caos energético

Mancuerna con Bartlett

Romero y Pemex, bastiones

Dos Bocas, el barril de mentiras

El G17, ahora en silencio

Energía, botín de “algunos”

La alianza opositora sobrevivirá

Frente común, ante reforma electoral

Grupo Quartz, sostenibilidad

El segundo círculo de López Obrador es una olla de grillos que defienden el poder y el dinero que les deja sus posiciones políticas que les designó el Presidente de la República.

Uno de los personajes que genera la atención nacional e internacional es la zacatecana Norma Rocío Nahle, secretaria de Energía, que está obsesionada en obtener la gubernatura de Veracruz y para ello ha establecido una serie de alianzas, tanto con tirios como con troyanos.

Norma Rocío no ha tenido una carrera espectacular en la política de izquierda. Incluso tiene una formación conservadora, pero ha amasado un gran poder al amparo de conocer algunos de los entretelones de Petróleos Mexicanos.

Como ingeniera química, especialista en petroquímica, hizo su carrera en Pemex, donde trabajó en las áreas administrativas y de planeación, así como de control de calidad

Su inicio político fue el haber formado parte del grupo Pemex, Constitución de 1917, al que dieron en llamar el G17, formado por ingenieros petroleros egresados de la UNAM y el IPN, desde 1994, con el arribo de Carlos Romero de Deschamps a la secretaría general del sindicato petrolero, mismo que apadrinó las primeras actividades de ese grupo que se decía apartidista, pero era un apéndice del priismo.

Servía como presión para los fabulosos contratos que se han venido otorgando en esa paraestatal petrolera desde siempre.

En especial, cuestionaron los contratos de servicios múltiples y los altísimos costos de explotación de la cuenca de Burgos. También cuestionaban la inyección de nitrógeno en los campos de Cantarell.

Era un grupo de estructura técnica. Tenían mucha información y exhibían contratos de miles de millones de dólares a empresas como la francesa Schlumberger, en la sonda de Campeche.

Ahí aprendió Nahle el valor de la información y, desde aquel entonces, ha recibido información de lo que ocurre en las estructuras de Pemex. La única diferencia es que ahora todo lo guardan bajo un secreto secretísimo, en una caja con mil candados.

Esa información la manipulan para presentársela al Presidente, quien le cree ciegamente. Le tiene mucha confianza y, a pesar de los sobrecostos e inoperancia de la refinería de Dos Bocas, le sigue estimulando para que invierta en lo que hoy es considerado un barril sin fondo, que no ha producido un sólo barril de refinados y que se inunda cotidianamente, lo que hace su costo de operación más elevado.

Ese grupo Constitución del 17, como mencionó otro miembro de ese grupo Ricardo Prian, demandó hace varios lustros abandonar la explotación petrolera en zonas marítimas, lo que fue una demanda que tomó Nahle, pero que no aplicó ya en el gobierno.

En materia de energía, ha hecho alianzas, tanto con el director de Pemex, Octavio Romero, como con el de la CFE, Manuel Bartlett, con quienes busca consolidar su poderío, de la mano de la funcionaria. Los tres tienen acceso directo con AMLO.

Y, en el caso de los 3, apuestan tener un puesto legislativo o de gobierno, como en la gubernatura de Veracruz, para Norma Rocío, para tener fuero y evitar una venganza al terminó el gobierno lopezobradorista. Las áreas de energía, son altamente riesgosas y cualquiera se quema.

DOLIDA LA ALIANZA, NO SE DESBARATARÁ

En Morena se afilan sus fauces para lanzarse contra las instituciones que garantizan elecciones mayormente democráticas en el país. Mientras en los partidos opositores, todavía se limpian las heridas de lo que consideran una traición al aprobar la militarización del país; el reconocer jurídicamente que las fuerzas armadas dependerán de la Sedena, se prepara otra reforma constitucional para reformar las leyes electorales. En Morena están desesperados por cambiar las leyes electorales ya que saben que hay riesgo de que pierdan la presidencial y la mayoría de los estados en disputa, tanto en 2023 como en 2024. Por ello, no se ve que guarden armas y no presente la oposición un frente común para enfrentar al oficialismo de Morena y sus satélites. No es irreconciliable, me han dicho tanto en el PAN, PRD como en el PRI.

HOTELES QUARTZ: Los hoteles independientes con acento en la sostenibilidad tienen en Quartz Inn Hotels, que fundó y lidera Ignacio Merino, es una nueva opción para afiliarse a una red que les brinde un paraguas de marca y gestión de venta a través de herramientas tecnológicas de comercialización directa. La cadena Quartz Inn Hotels fue presentada en la World Travel Market de Londres a principios de noviembre de 2021 y, desde entonces, ha concretado la afiliación de más de 40 hoteles en 22 destinos europeos de 10 países, desde Portugal a España, Croacia o Dinamarca. Los alojamientos, a diferencia de otros modelos de franquicia, no tienen que pagar ninguna cuota.

