Las fracturas suelen ocurrir por efecto de acciones físicas desgastantes o por fuertes golpes. En términos normales, una fractura difícilmente se asociaría a la realización de actividades cotidianas como barrer, subir las escaleras, levantar algo del piso o estirarse al bostezar. Sin embargo, al producirse una fractura de cadera, pelvis o costilla, podría ser provocado por un cáncer hematológico conocido como mieloma múltiple (MM). Éste se forma en un tipo de glóbulo blanco denominado “célula plasmática”. Las células plasmáticas sanas ayudan a combatir las infecciones mediante la fabricación de anticuerpos, pero ante la presencia de neoplasia, la célula plasmática se multiplica sin control y deja de producir anticuerpos. El MM ocurre cuando las células cancerosas se acumulan en la médula ósea (el tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos) y desplazan a las células sanguíneas sanas, razón por la cual se interfiere con los mecanismos de renovación del hueso, provocando descalcificación, dolor óseo y un aumento en el riesgo de fracturas. Y es que la enfermedad ósea es una de primeras causas de morbilidad y hay un deterioro en la calidad de vida de quien viven con este tipo de cáncer, ya que además de las fracturas, existe sensación constante de dolor óseo e hipercalcemia. Además, entre un 70% y 80% de los pacientes tienen dolor óseo o de huesos en el momento del diagnóstico . La detección de este cáncer que es también el segundo más frecuente en México y el mundo, puede ser compleja para el diagnóstico, requiere de diversos datos clínicos y estudios de laboratorio. Se estima que para el diagnóstico el tiempo promedio es de entre 7 a 12 meses y visitar de 4 a 6 médicos especialistas. De acuerdo con el IMSS, en el mundo, la edad promedio es de 65 a 70 años, sin embargo, en México, es de 59 a 60 años. E impacta a hombres y mujeres por igual. Las áreas afectadas por este cáncer, son aquellas donde se localiza la médula ósea, en los huesos largos del cuerpo como columna vertebral, huesos del cráneo, de la pelvis, de las costillas, y en las áreas alrededor de los hombros y de las caderas. Actualmente, gracias al avance de la ciencia, existen terapias innovadoras que brindan a los pacientes períodos más extendidos sin progresión, especialmente, después de haber sufrido recaídas. Se trata de Isatuximab, un anticuerpo monoclonal diseñado por Sanofi a base de células vivas, que bloquea un receptor en la membrana de las células malignas que impiden que se reproduzcan y terminan por desintegrarse. Este proceso se logra con un perfil de seguridad manejable para el paciente, logrando así, una mejor calidad de vida.

******

Uno de los mayores triunfos de la industria biofarmacéutica el día de hoy, y que más ha beneficiado a la humanidad, es el desarrollo en tiempo récord de las vacunas contra la Covid-19, hecho sin precedentes en la historia moderna. En la presentación del estudio “Sin precedentes. La rápida respuesta de la innovación a la Covid-19 y el papel de la propiedad intelectual”, Jennifer Brant, directora general de Innovation Insights y coautora del estudio, informa que las vacunas y tratamientos contra la Covid-19 son el resultado de investigación y desarrollo, asociaciones público-privadas, y muchos años de intenso trabajo e inversión, que fueron posibles gracias al soporte del sistema de Propiedad Intelectual. El estudio y análisis refleja 300 referencias e incluye 120 publicaciones académicas, 100 artículos periodísticos y 15 entrevistas con expertos de la industria farmacéutica. “Estudiamos cómo las soluciones tecnológicas fueron desarrolladas rápidamente en respuesta a la pandemia de la Covid-19, analizando en particular el papel de la Propiedad Intelectual”, indicó la investigadora. Uno de los aspectos de mayor importancia reflejados a través de este estudio es que sin Propiedad Intelectual, la inversión, cooperación e innovación que llevaron al desarrollo y manufactura de vacunas y tratamientos contra la Covid-19, no hubieran sido posibles en tan corto tiempo. “Las compañías biofarmacéuticas innovadoras han brindado mejoras que cambian y salvan vidas, incluidos los tratamientos para la Covid-19. La clave para todo este trabajo e inversión ha sido la Propiedad Intelectual, que ha proporcionado una sólida base para que muchas instituciones y personas trabajen juntas y puedan tomar un nuevo descubrimiento del banco de investigación y, a través de muchos pasos, convertirlo en un tratamiento médico.”

*****

Gracias a todos los amigos y familiares que me felicitaron por el reconocimiento que me otorgó el Club Primera Plana por mis 55 años de vida periodística; sus palabras me emocionaron gratamente.