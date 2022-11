Endurecerán sanciones contra quien tire basura en la vía pública, en Tlalnepantla

Escuchan las propuestas de ocho ciudadanos

Tlalnepantla, Estado de México.— El presidente municipal de esta localidad, Antonio Rodríguez Hurtado, afirmó que su gobierno trabaja para construir una nueva sociedad integrada, consciente y responsable para atender las problemáticas de medio ambiente y maltrato animal, así como la pérdida de valores que garantice una mejor convivencia entre los tlalnepantlenses.

En el teatro al aire libre del Parque de la Ciencia, Tony Rodríguez y miembros del Cuerpo Edilicio escucharon las propuestas de ocho ciudadanos de diferentes zonas de Tlalnepantla para generar economía familiar con la recolección de residuos sólidos; reforzar la cultura del medio ambiente y endurecer sanciones a quien tire basura en la vía pública; más clínicas integrales especializadas para mascotas y albergues temporales para estas, además de reforzar los valores en los ciudadanos para una sana convivencia.

El alcalde afirmó que en el municipio el tema ambiental sí tiene una ruta clara, además de ser un tema prioritario en su administración, por lo cual anunció que en breve se iniciará con un programa de separación de basura para que cuando ingrese al relleno sanitario se pueda aprovechar, y a su vez generar una economía circular como sucede actualmente en algunos estados como Querétaro y Sonora.

“Si no hay educación ambiental, nunca vamos a avanzar; si no hacemos conciencia, primero por nosotros empezando por los adultos y los niños, no vamos a poder avanzar. Verdaderamente es increíble y es real, cómo ríos, lagos en otros países están atestados de basura, no se pueden ya apreciar, y lo poco que queda aquí se está acabando; la desurbanización, el descontrol y el desapego es lo que generan esas condiciones de fenómenos climatológicos”, sostuvo.

Rodríguez Hurtado al referirse al tema de protección animal, indicó que habrá un programa permanente para el bienestar de perros y gatos, sin embargo, consideró que se requiere generar consciencia entre las personas que por irresponsables incurren en maltrato o abandono de estos seres sintientes. Añadió que “no va a haber espacio ni recurso que alcance si no hay consciencia de las personas”.