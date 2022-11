Se realiza con emoción y gran éxito La Mole Horror Edition

Llega talento nacional e internacional

Arribaron actores, ilustradores, cosplayers y el icónico Danny Trejo

Cine, televisión, coleccionables, videojuegos y cultura pop en un mismo sitio

Arturo Arellano

Danny Trejo, actor estadunidense de ascendencia mexicana, quien ha participado en películas y series televisivas de horror y acción, incluidas la saga de Star Wars y de Flash, encabezó la larga lista de los invitados a la convención La Mole: Horror Edition, que se celebró en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se reunieron en un mismo lugar el Cine, televisión, coleccionables, videojuegos y cultura pop.

Todo comenzó en punto de las 11 de la mañana, cuando una larga fila de asistentes esperaban ansiosos, por entrar y disfrutar de una jornada de diversión, junto a sus artistas favoritos, entre actores, actores de doblaje, ilustradores, copslayers, maquillistas y hasta luchadores.

En el caso de Danny Trejo, quien es reconocido por su papel en Machetey que se inmortalizó por su papel como Jesse Walsh, rival de Freddy Krueger en A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge, acudió a La Mole y convivió con cada uno de los seguidores que adquirieron su paquete VIP, que incluía el autógrafo y una fotografía. Se mostró en todo tiempo amable y firmo toda clase de artículos con su imagen, desde playeras, libros y hasta figuras de acción.

Por otro lado, la sección Artist Alley, se engalanó con la presencia de James O’Barr, dibujante y escritor de cómics conocido por The Crow, asimismo, hizo acto de presencia Chiara Bautista, ilustradora y diseñadora gráfica que es reconocida por tener obras que combinan arte enigmático, tonos poéticos y de fantasía.

El fenómeno Monster High

Sin embargo, uno que llamó bastante la atención fue Garret Sander creador de la franquicia Monster High, quien ofreció una firma de autógrafos para sus cientos de seguidores, quienes acudieron para recibir una fotografía, una ilustración original o en su defecto, sus piezas coleccionables, ahora firmadas por su creador. Aquí destacó la presencia de bastantes cosplayers, que replicaron en sus atuendos a los icónicos personajes de la franquicia de juguetes.

También, participó en la convención Scott Hampton, ilustrador de historias como American Gods, The Sandman Presents: Lucifer, y The Books of Magic. Destacando que estuvieron a la venta comics donde su pluma está presente, pues lo mismo se prestó a dar autografos y convivir con sus seguidores.

Representando a México repitió su participación el maestro Jorge Aviña, talentoso artista gráfico conocido por su trabajo por años en el popular Libro Vaquero, publicación que tuvo bastante éxito en el país hace algunas décadas y que hoy es parte de su cultura popular. El maestro Aviña se encuentra presentando el lanzamiento de su libro de arte “Wanted” en el que plasma toda su experiencia de más de 50 años en la industria, respetando la línea con la que se dio a conocer desde sus inicios.

Enji Night en el frente del Cosplay

En la parte de los Cosplays, hay que decirlo, se podrá tratar de lo que más pone color y esencia este tipo de eventos, pues desfilan no solo entre el talento invitado, sino entre los pasillos del World Trade Center, los más ingeniosos e impresionantes atuendos, replicando a los personajes más populares del cine, televisión, anime y hasta de las leyendas urbanas, más tratándose de una edición de horror.

Este apartado conto con la presencia de cosplayers internacionales como Nash Clive, Puchys Love, Fanini RB, Hendo Art, Enji Night entre otras. Esta última fue sin duda la más esperada de la convención ya que tiene gran popularidad por su larga lista de personajes replicados en extraordinarios atuendos y en esta ocasión visitó La Mole, primero con su cosplay de Harley Quinn y posteriormente el domingo con el de Yor, del anime SPY×FAMILY que recientemente se hizo bastante famoso en el mundo.

En cuanto al talento nacional, hubo una gran participación, pues entre invitadas y participantes, llegaron una gran cantidad de cosplayers, destacando la presencia de bellas y talentosas expositoras como Konekorush, que acudió con su cosplay de Beetlejuice el día uno y el de Lack Skellignton el día 2, en la misma mesa le acompañó su inseparable compañera Neasaur, quien nos sorprendió con un genial cosplay de Reagan de la cinta El Exorcista.

Por otro lado, también estuvo presente una que ha estado ganando bastante popularidad en los últimos días, Ary Vilchis, quien incluso, fue entrevistada por Paola Rojas para su noticiero a nivel nacional. En este caso Ary acudió con su cosplay de Piramid Head del videojuego Silent Hill 2. Y junto a ella también acudió San Chan Claudia y otras como Yoyosa Cos, Darkittie Aensland, Momo Kim Lee, Dano, Belhino, Coraline Velmont, Karen Alba, Rabbit.Exe y Missi Mouse, entre otras. Esta última llegó con un impecable cosplay de Oogie Boogie y posteriormente el día domingo, lo hizo con el de Sarah Sanderson de la cinta Hocus Pocus, dejando con ambos una gran impresión entre los asistentes, que no dejaron de solicitar fotografías.

Las Morras más chidas son las Malditas

Como una verdadera sorpresa para propios, extraños y para las mismas integrantes del podcast Morras Malditas, se celebró en el marco de la convención un encuentro entre ellas y sus fans, pero con una respuesta que no se esperaban, pues a pesar de que es un proyecto relativamente naciente, el auditorio lució abarrotado de fans que llegaron en busca de cobre y encontraron oro.

Y es que, no solo pudieron convivir con Jannis Merida y Maldo Maldita, creadoras del proyecto, sino que además accedieron a fotografías, autógrafos y a un delicioso pan de muerto maldito traído desde Oaxaca; que los asistentes recibieron y comieron bajo la advertencia de quedar bajo su hechizo. Y no solo eso, sino que se ofreció su merch, entre lo que destacan camisetas, gorras, gorros, stickers y un mezcal en diferentes presentaciones.

Jannis y Maldo ocuparon el escenario para contar algunas de las historias más populares abordadas en su podcast desde “Historias de norte a sur” y hasta su más reciente episodio. Aquí también hubo cabida para que algunos de sus fans contaran sus propias experiencias sobrenaturales, que quedarán en el tintero para futuras emisiones de su programa que se puede escuchar en Spotify.

En este contexto, Jannis se dijo muy emocionada del recibimiento del público en La Mole, sentimiento en el que Maldo coincidió, argumentando que ni siquiera les alcanzo el pan para todos y nos lo quedarán a deber para la próxima edición. Sin duda, en su primer encuentro con sus fans, ambas dejaron claro que las Morras más chidas, son las Malditas.

Los Simpson, Javier Ibarreche y Wednesday

Como uno de los actos estelares de la noche, se presentó el primer episodio de “Wednsesday”, serie de Netflix que aborda la historia de Merlina Addams, quien asiste a la Academia Nevermore, tratando de dominar su incipiente habilidad psíquica, frustrar una ola de asesinatos y resolver el misterio que envolvió a sus padres 25 años atrás.

A esta presentación acudieron influencers, cosplayers y el mismo público de La Mole, bajo la dinámica de una entrada por disfraz, es decir, que si llevabas el atuendo de Merlina, podías acceder a la función. Entre los influencers acudió el carismático Javier Ibarreche, quien portando el uniforme de la Academia Nevermore disfrutó del capítulo para después hacer su crítica en Tik Tok, donde goza de una enorme popularidad.

Otros que destacaron con su presencia fueron los actores de dobale latino, originales de Los Simpson, quienes no estaban juntos desde hace mucho tiempo y que en La Mole, convivieron con sus fanaticos. Arribaron al lugar Humberto Velez (Homero), Claudia Motta (Bart), Gabriel Chavez (Señor Burns) y otros.

Asi culminó una edición mas de este encuentro que reune a miles de fanaticos en un mismo espacio, alrededor de la cultura popular.