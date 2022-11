Amenaza Putin a Reino Unido, tras ataque de drones en el mar Negro

“Habrá consecuencias peligrosas”

Rusia advirtió al Reino Unido de “consecuencias peligrosas” después de los recientes ataques contra su flota en el mar Negro, en los que Londres niega cualquier implicación a pesar de las acusaciones de Moscú.

En una convocatoria de la embajadora británica en Moscú, las autoridades rusas señalaron que “tales acciones hostiles por parte del Reino Unido podrían conducir a una escalada de la situación que podría tener consecuencias imprevisibles y peligrosas”, precisó la diplomacia rusa en un comunicado.

Rusia señaló a la embajadora que “tales provocaciones hostiles son inaceptables y deben ser detenidas inmediatamente”, según la misma fuente.

El Kremlin acusa al Reino Unido de ser responsable de las explosiones que dañaron en septiembre los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, construidos para transportar gas ruso a Europa.

El ejército ruso acusa además a “expertos británicos” de estar implicados en un ataque con drones ucranianos el sábado contra su flota en la bahía de Sebastopol, en la Crimea anexada. Las autoridades británicas han desmentido reiteradamente estas acusaciones, acusando a Moscú de tratar de “desviar la atención” de sus reveses militares en Ucrania.

En el comunicado publicado el jueves, la diplomacia rusa atacó de nuevo al Reino Unido, acusando a “instructores británicos” de entrenar a “buzos saboteadores” ucranianos, así como de enseñar a los militares ucranianos cómo manejar drones submarinos.

Las relaciones entre Moscú y Londres, muy tensas desde hace varios años, están en crisis abierta desde el lanzamiento de la ofensiva militar rusa contra Ucrania.

Londres ha aportado un fuerte apoyo financiero y militar a Kiev y participa en las sanciones occidentales contra Moscú.

Bombardeos rusos dejan sin electricidad a 4.5 millones de ucranianos

Por otro lado, unos 4.5 millones de personas se vieron privadas de electricidad en Ucrania, debido a los bombardeos rusos contra las infraestructuras energéticas del país, indicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Esta noche, unos 4.5 millones de usuarios han sido temporalmente desconectados” de la red eléctrica, declaró Zelenski el jueves.

“El hecho de que Rusia recurra al terrorismo energético muestra la debilidad de nuestro enemigo. No pueden derrotar a Ucrania en el campo de batalla, entonces tratan de quebrantarlo de ese modo”, agregó.

Zelenski aseguró que Rusia hace uso del “terror energético” y ataca las instalaciones eléctricas ucranianas porque no puede derrotar a Ucrania en el campo de batalla.

“Que Rusia haya recurrido al terror contra la industria energética muestra la debilidad del enemigo. No pueden derrotar a Ucrania en el campo de batalla y es por eso que están tratando de quebrantar a nuestro pueblo de esta manera”, afirmó el Mandatario. Tras afirmar que el desafío de soportar “el terror energético ruso” es ahora la “tarea nacional” de todos los ucranianos, Zelenski dijo que los ataques rusos a las instalaciones energéticas del país “no se detienen ni un solo día” y tendrán que recibir “una poderosa respuesta global”.

G7 cobija a Ucrania, de cara al invierno

Mientras tanto, los países del Grupo de los Siete preparan una agenda para evitar una crisis en Ucrania a partir del próximo invierno. En la ciudad de Münster, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, anunció una “ayuda conjunta” de los países del Grupo de los Siete para auxiliar a Ucrania.

Esto, ante los efectos colaterales de un conflicto que amenaza con provocar carencias en materia de suministros y servicios básicos.

Las sanciones conjuntas que hemos iniciado irán acompañadas ahora de una ayuda conjunta de invierno por parte de los socios del G7”, afirmó la jefa de la diplomacia alemana en el arranque de una reunión con sus homólogos.

La funcionaria afirmó que defenderán el derecho internacional ante el conflicto de más de ocho meses de duración.

Además, en el mismo sentido se pronunció Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea.

Putin está destruyendo Ucrania: no pueden ocuparla, no pueden ganar militarmente en el campo de batalla, no pueden ganar la guerra.

Están destruyendo el país sistemáticamente. Bombardeando, destruyendo infraestructura civil”, dijo.

El conflicto ucraniano fue el tema principal en la agenda de esta reunión, en la que participó a distancia el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, quien tuvo problemas con la conexión por los cortes que hay en el suministro eléctrico a raíz de la última ola de ataques rusos.

De hecho, unos 4,5 millones de personas se quedaron sin electricidad ayer por la noche en Ucrania, debido a los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas.

Microsoft mantendrá su apoyo tecnológico a Ucrania en 2023

El gigante de la tecnología ratificó su compromiso con Ucrania. Foto: Reuters/Pedro Nunes. El presidente de Microsoft, Brad Smith, anunció este jueves que mantendrá los servicios tecnológicos acordados con el Gobierno ucraniano para afrontar la invasión rusa durante todo 2023, un apoyo que supondrá 100 millones de dólares adicionales a los cerca de 300 millones ya aportados.

“Tenemos que mirar hacia adelante, no solo el invierno sino 2023. Por eso, anunciamos que Microsoft va a extender en todo 2023 toda nuestra ayuda tecnológica que hemos aportado al Gobierno y a las infraestructuras críticas” iniciada en febrero, informó Smith, quien cifró en 400 millones el apoyo otorgado hasta ahora a Ucrania.

El presidente de Microsoft realizó este anuncio durante una rueda de prensa en Lisboa junto al ministro de Transformación Digital ucraniano, Mykhailo Fedorov, en el marco del congreso tecnológico Web Summit, donde abogó por mantener “fuerte” la “nueva alianza digital” creada entre países, empresas y entidades para apoyar al país.